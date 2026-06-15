株式会社ライフテック、東京商工リサーチが発行する優良企業ガイド「ALEVEL（エラベル）」に掲載。遮熱材「サーモバリア」事業の経営実績と信頼性に基づき選出

株式会社ライフテック

株式会社ライフテックは、株式会社東京商工リサーチが発行する優良企業ガイド「ALEVEL（エラベル）」(https://www.tsr-net.co.jp/alevel/detail/1202895_2071.html)に掲載されました。

「ALEVEL（エラベル）」は、東京商工リサーチが企業信用調査をもとに、経営者能力、成長性、安定性、公開性・総合世評などを総合的に評価し、一定基準を満たした企業を紹介する地域密着型の優良企業紹介誌です。

今回の掲載では、主力商品である遮熱材「サーモバリア」の市場での優位性に加え、今後の事業成長への期待が評価されました。

住宅向け資材から、工場・店舗の暑さ対策へ

※ALEVEL（エラベル）公式サイトより引用：https://www.alevelsearch.com/

株式会社ライフテックは1997年、岐阜県各務原市で輸入建材の卸販売業として創業しました。当社が開発した遮熱材「サーモバリア」は、もともと住宅向けの省エネ資材として販売していましたが、近年は、猛暑による暑熱環境への対策需要の高まりを受け、工場や倉庫、店舗などでも採用が進んでいます。

東京商工リサーチは「サーモバリアは国内トップシェアを有しており、市場内において高い知名度と競争力を確立している」と評価しています。

企業に求められる熱中症対策

遮熱材「サーモバリア」を施工した工場屋根（施工事例）展示会で実施した遮熱材「サーモバリア」の遮熱性能デモ

近年、企業における熱中症対策の重要性は高まっています。2025年6月には労働安全衛生規則が改正され、事業者に対する熱中症の重篤化防止対策が義務化されました。

また、省エネルギーやCO2削減への対応も、企業活動において後回しにできないテーマです。工場や倉庫、店舗といった暑熱環境の改善を求める声は、全国的に着実に増えています。そうした流れの中、当社の遮熱材「サーモバリア」へのお問い合わせも、多業種・多地域のお客様から継続的に寄せられています。

遮熱材「サーモバリア」の施工風景

遮熱材「サーモバリア」(https://www.e-lifetech.com/thermobarrier/)は、太陽からの輻射熱（熱線）を97%カットし、建物内の温度上昇を大幅に抑える遮熱材です。

国内トップシェアを獲得し、施工実績を積み重ねる中で、現場からの信頼も着実に広がってきました。

東京商工リサーチからも「当面についても堅調な受注環境が継続する可能性が高い」との評価をいただいています。引き続き販売網を広げながら、各社の企業の労働環境改善と省エネの取り組みを支えてまいります。

「もっと快適に、明るい未来の実現に向けて」

当社が開発した遮熱シート『サーモバリア』は、昨今の猛暑の影響から工場・店舗の暑さ対策として多くの企業様にご採用頂くようになりました。現在、熱中症対策やCO2削減の義務化など、企業に向けた環境改善への取り組みはますます厳しさを増しています。

私たちは、これらの社会的責務に対し、熱対策のプロフェッショナルとしての誇りを持って取り組んでまいります。そして、社員一丸となって『もっと快適に、明るい未来の実現に向けて』日々業務に邁進して参ります。

会社概要

社名 ：株式会社ライフテック

本社所在地：〒509-0135 岐阜県各務原市鵜沼羽場町8-132-1

代表者 ：代表取締役 布目五輪男

設立 ：1997年9月21日

事業内容 ：遮熱材「サーモバリア」の製造・販売、遮熱工事の施工

URL ：https://www.e-lifetech.com/