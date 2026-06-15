「ReFa Collection」第二弾　「ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO-」　2026年6月17日（水）ReFa GINZAにて新発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』は、「ReFa Collection」第二弾として、「ReFa WATER Premium70」に続く「ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO-」を2026年6月17日（水）にReFa GINZAにて発売、7月中旬にMTGオンラインショップにて販売開始いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fydXfOFL0xA ]

■ ReFa Collectionとは

ReFa Collectionは、希少な素材の探求、伝統技術との融合、さまざまな分野のクリエイターとの協創などを通じて、従来の概念を超えた価値を創造するためのReFaの新しい挑戦です。特別な機会にのみ登場することで、これまでにない商品体験を生み出し、ReFaブランドの新たな可能性を切り拓きます。

■"水を味わう時間"を、美しく変える

第一弾「ReFa WATER Premium70」は、"水そのものの価値"を提案した ReFa Collection。

第二弾となる本作は、"水を味わう時間"そのものを美しく変える、新たな体験価値を提案します。

クリスタルガラスの透明感、江戸切子の繊細なカット、そして澄んだ音色。

感性を満たす美しさが、日常のひとときを特別な時間へと昇華します。

■ 開発背景

日常の"飲む時間"を、感性を満たすひとときへ

ReFaは多角的なアプローチで"美"を追求しています。

伝統工芸「江戸切子」が持つ、光を受けて生まれる繊細な輝き、グラスが触れ合う澄んだ音色に着目。五感に働きかけるその美しさは "飲む時間そのものを美しく変える"というReFaの思想と重なりました。日常の何気ない時間を、心ときめく体験へと昇華します。

■ 商品特長

■ クリスタルと技が織りなす、唯一無二の美しさ

世界最高峰のクリスタルガラスに施された熟練職人による手彫りカットが、宝石のようなきらめきを生み出します。

クリスタル専門メーカー「カガミクリスタル」とのコラボレーション。

■ 伝統工芸「江戸切子」を、現代の感性へ

「WATER GLASS」は、ReFaらしい造形美を、「Aira GLASS」は、華やかな麻の葉文様を表現。

江戸時代から続く伝統工芸を、現代のライフスタイルに寄り添うデザインへ昇華しました。

■"体験"を贈るギフトへ

特別感のあるパッケージ仕様により、大切な方へのギフトにも最適。

"使う時間そのものを贈る"新しい価値を提案します。

■ 商品概要

ReFa CRYSTAL 江戸切子（リファクリスタル江戸切子）は、特別なひとときを演出するグラスセットを展開。

ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO- WATER GLASS PREMIUM SET

(リファクリスタル江戸切子 ウォーターグラス プレミアムセット)

価 格 ：96,800円（税込）

商品構成：ウォーターグラス ペアセット、ウォーターグラスミニ ペアセット

発売日 ：2026年6月17日（水）

販 売 ：ReFa GINZAにて発売。

ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO- WATER GLASS PAIR SET

(リファクリスタル江戸切子 ウォーターグラス ペアセット)

価 格 ：55,000円（税込）

発売日 ：2026年6月17日（水）

販 売 ：ReFa GINZAにて先行発売後、7月中旬にMTGオンラインショップにて発売予定。

ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO- WATER GLASS MINI PAIR SET

(リファクリスタル江戸切子 ウォーターグラスミニ ペアセット)

価 格 ：44,000円（税込）

発売日 ：2026年6月17日（水）

販 売 ：ReFa GINZAにて先行発売後、7月中旬にMTGオンラインショップにて発売予定。

ReFa CRYSTAL 江戸切子 -EDO KIRIKO- Aira GLASS PAIR SET

(リファクリスタル江戸切子 アイラグラス ペアセット)

価 格 ：55,000円（税込）

発売日 ：2026年6月17日（水）

販 売 ：ReFa GINZAにて先行発売後、7月中旬にMTGオンラインショップにて発売予定。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/