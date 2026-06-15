夏の装いに趣を添える【ブルックス ブラザーズ】のリネンシャツに新作が登場！

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：足達 成幸、以下 ブルックス ブラザーズ）より、上質なリネン素材を使用し、夏の装いに軽やかな趣を添える新作カジュアルシャツが登場いたします。

これからの暑い季節を快適に過ごすために、リネン素材のシャツはワードローブに揃えておきたいアイテム。ブルックス ブラザーズの夏の定番として愛され続ける、「BAIRD McNUTT(ベアードマクナット)」社製アイリッシュリネンを使用したカジュアルシャツから、新作のポロカラーシャツとキャンプシャツをご紹介いたします。伝統ある素材ならではの豊かな風合いと、快適な着心地をお楽しみいただけます。

ポロカラーのシャツは、ジャケットのインナーにも取り入れやすい襟型。一方、ストライプのキャンプシャツは、開いた襟元と台襟のないフラットな構造により、Tシャツやカットソーの上から羽織っても襟がきれいに収まります。澄んだ発色とリネン特有の風合いに加え、吸水・発散性に優れ、洗濯にも強いアイリッシュリネンは、湿度の高い季節にも心地よい素材。夏の装いに、涼しげで趣のある表情を添えてくれます。

＜アイリッシュリネン ストライプ キャンプシャツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100227121)＞

解放感のある、開いた襟元がリラックス感と華やかさを演出します。第一釦の位置が低く台襟の無いフラットな構造のため、前を開けても襟の収まりが良く、Tシャツやカットソーの上からラフに羽織るコーディネートにも最適です。リネン特有のネップやシワが織りなす豊かな風合いは、カジュアルなスタイリングでも大人の余裕と洗練された雰囲気を醸し出す魅力を持っています。

素材：リネン100%

カラー：ブルー／ホワイト、ピンク／グリーン／ブルー

価格：各\22,000（税込）

＜アイリッシュリネン ショートスリーブ スポーツシャツ(https://www.brooksbrothers.co.jp/items/detail?pid=100227116)＞

ブルックス ブラザーズの代名詞とも言えるボタンダウン（ポロカラー）仕様なので、第一釦を開けても襟の立ち上がりと美しいロールが崩れず、エレガントに着こなせます。リネン特有のネップやシワが織りなす豊かな風合いは、さらりと一枚でお召しいただいても、洗練された大人の雰囲気を醸し出す魅力を持っています。

素材：リネン100%

カラー：サマーブラックウォッチ、ブルー／ホワイト、マルチ

価格：各\22,000（税込）

アイリッシュリネンのアイテムを見る :https://www.brooksbrothers.co.jp/items/list?s_keywords=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%8D%E3%83%B3

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