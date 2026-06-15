脱いだ瞬間の焦りを解決！お出かけ前の新習慣で靴の中がサラサラ快適「靴消臭パウダースプレー」発売中

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、お出かけ前に使うだけで靴の中のジメジメやニオイの悩みを解消する「靴消臭パウダースプレー」を2026年6月より公式WEBショップにて発売中です。

■靴を脱ぐ瞬間の焦りやプチストレスを解消！消臭×抗菌のダブルアプローチ

毎日の通勤や通学、お出かけ時に気になる靴のニオイ。一日履いた革靴を脱ぐのが怖い、急な座敷の飲み会で焦る、子供の運動靴がにおうといった日常のお悩みにアプローチします。酸化銀・酸化亜鉛・ミョウバンが靴の中のニオイの原因菌にアプローチし、カキタンニンが悪臭を中和、タルクが不快なムレとニオイ物質を吸着して閉じ込めます。

■忙しい朝でもスプレーしてすぐ履ける！タイパ抜群の時短お出かけ前習慣

液体ではなく粉を直接スプレーするタイプのため、靴の中がジメジメしません。プッシュするだけで靴の中をサラサラ・清潔に保ちます。パウダーは履いているうちに自然に馴染んで見えなくなるので、スプレー後すぐに靴を履いて外出できます。白残りしにくくベタつかない仕様で、忙しい朝の時間を奪わない優れたタイパ（タイムパフォーマンス）を実現しました。

■バッグに忍ばせる「お守りパウダー」で外出先でもサッとニオイをブロック

コンパクトなサイズ感でバッグにすっぽり収まるため、外出先でムレやニオイが気になった瞬間に手軽に使える「お守りパウダー」としても大活躍します。いつでもどこでもサッとニオイをブロックでき、革靴からスニーカー、子供靴までこれ1つで幅広く対応可能です。

【商品説明】

靴消臭パウダースプレー(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001121/)

価格：1,980円（税込）

「粉」×「スプレー」で手軽に靴のニオイをケアできます。

シュッと吹きかけるだけで、ニオイの原因菌にアプローチします。

カキタンニン・酸化銀配合でしっかり消臭・抗菌※します。

1本で約2,100プッシュ使用でき、毎日気軽にお使いいただけます。

パウダーは履いているうちに溶けて目立たなくなり、ベタつきも気になりません。

男女兼用です。

※全ての臭い・菌に効果があるわけではありません。

【商品概要】

■内容量：17g

■成分：無機消臭成分(ミョウバン・酸化亜鉛・タルク)、酸化銀、カキタンニン

■用途：靴の内部

■使用量目安：片足4～5プッシュ(1プッシュあたり約0.008g)

■原産国：日本

■JANコード：4989409106611

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 住田

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp