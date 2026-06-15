ナノ・ユニバースが厳選する「CASIO SUMMER WATCH COLLECTION」を開催！人気の“チープカシオ”をはじめ、夏のスタイリングを彩るデジタルウォッチが集結

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年6月19日（金）から6月28日（日）までの期間、ルミネ大宮店および仙台エスパル店にて「CASIO SUMMER WATCH COLLECTION」を開催いたします。

薄着になるサマーシーズンは、腕時計をはじめとする小物がスタイリングの印象を大きく左右する季節。本イベントでは、NANO universeで取り扱うCASIOの人気モデルを中心に、ファッションアイテムとしても高い支持を集めるデジタルウォッチを豊富に取り揃えます。

なかでも注目は、“チープカシオ”の愛称で親しまれる名作シリーズ。手に取りやすい価格帯でありながら、優れた機能性と普遍的なデザインを兼ね備え、近年ではファッションシーンにおいても欠かせないアイコンとして国内外から注目を集めています。ミニマルなスタイルからストリート、アウトドアテイストまで幅広いコーディネートに馴染むその汎用性は、世代や性別を問わず支持され続けています。

今回のコレクションでは、NANO universeが厳選した全11モデルを展開。高い実用性はもちろん、夏の着こなしにアクセントを添えるデザイン性にも注目したラインアップをご用意しました。

1957年の創業以来、「便利さ」や「快適さ」だけでなく、使う人の心を躍らせる独創的なものづくりを追求してきたCASIO。1983年には耐衝撃ウォッチ「G-SHOCK」を誕生させ、“タフネス”という新たな価値観を時計業界にもたらしました。現在もなお革新的な製品を生み出し続ける同ブランドの魅力を、この機会にぜひご体感ください。

夏のスタイリングを完成させる一本との出会いを、ぜひ店頭でお楽しみください。

■CASIO SUMMER WATCH COLLECTION

【開催期間】

2026年6月19日（金）～6月28日（日）

【開催店舗】

NANO universe ルミネ大宮店

NANO universe 仙台エスパル店

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/