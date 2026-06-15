あなたの“天才すぎる言い訳”を麒麟・川島明さんが審査！「#シンサワーズ大喜利」キャンペーン開催～優勝者には“天才の味”にちなんで賞金103.1万円を贈呈！～

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年6月15日（月）より、「ずっと濃いままスッパうま」な味わいとハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」の新CM放送を記念し、ノーベル製菓公式Xにて「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題にした「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン開催について

「ずっと濃いままスッパうま」な味わいと、ハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」が、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんを審査員に迎えた「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、シンサワーズグミのブランドメッセージ「天才の味」にちなみ、「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題に、6月16日（火）から6月25日（木）までX（旧Twitter）にて回答を募集いたします。

数々の番組で鋭いワードセンスとコメント力を発揮する川島明さんが、“天才”すぎる回答を厳正に審査いたします。

応募方法は、ノーベル製菓公式Xアカウント「@nobel_seika」をフォローのうえ、対象投稿を引用リポストし、「#シンサワーズ大喜利」を付けて回答を投稿いただくことでご参加いただけます。

優勝者には、“てん（10）さ（3）い（1）”にちなみ賞金103.1万円を贈呈いたします。

また、そのほかにも抽選で100名様にQUOカード3,000円分が当たるチャンスをご用意しております。

■キャンペーン開催概要

キャンペーン名 ：#シンサワーズ大喜利

応募期間 ：2026年6月16日（火）～2026年6月25日（木）

結果発表 ：2026年7月6日（月）

お題 ：「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」

賞品 ：・大喜利優勝者へ現金103.1万円をプレゼント

・@nobel_seikaの該当投稿をリポストで

抽選で100名へQUOカード 3,000円分をプレゼント

応募方法 ：１. X（旧Twitter）で@nobel_seika をフォロー

２.引用リポストで「#シンサワーズ大喜利」を付けて大喜利回答

３.当選者には後日DM

＜公式XアカウントURL＞

https://x.com/nobel_seika/

審査員 川島 明さん

生年月日：1979年02月03日

身長/体重：179cm /65kg

血液型：AB型

出身地：京都府 宇治市

趣味：ゲーム 競馬

特技：イラスト

出身/入社/入門：1997年 NSC大阪校 20期生

■商品概要

商品名 ：「シンサワーズグミ グレープ味/ラムネ味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50g

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：ハードな弾力食感はそのままに、酸味強化で味全体を底上げ。

「ずっと濃いままスッパうま」な味わいを楽しめるハードグミ。

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」という

カタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長 馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/