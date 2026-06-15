あなたの“天才すぎる言い訳”を麒麟・川島明さんが審査！「#シンサワーズ大喜利」キャンペーン開催～優勝者には“天才の味”にちなんで賞金103.1万円を贈呈！～
ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年6月15日（月）より、「ずっと濃いままスッパうま」な味わいとハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」の新CM放送を記念し、ノーベル製菓公式Xにて「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題にした「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを開催いたします。
■キャンペーン開催について
「ずっと濃いままスッパうま」な味わいと、ハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」が、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんを審査員に迎えた「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを実施いたします。
本キャンペーンでは、シンサワーズグミのブランドメッセージ「天才の味」にちなみ、「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題に、6月16日（火）から6月25日（木）までX（旧Twitter）にて回答を募集いたします。
数々の番組で鋭いワードセンスとコメント力を発揮する川島明さんが、“天才”すぎる回答を厳正に審査いたします。
応募方法は、ノーベル製菓公式Xアカウント「@nobel_seika」をフォローのうえ、対象投稿を引用リポストし、「#シンサワーズ大喜利」を付けて回答を投稿いただくことでご参加いただけます。
優勝者には、“てん（10）さ（3）い（1）”にちなみ賞金103.1万円を贈呈いたします。
また、そのほかにも抽選で100名様にQUOカード3,000円分が当たるチャンスをご用意しております。
■キャンペーン開催概要
キャンペーン名 ：#シンサワーズ大喜利
応募期間 ：2026年6月16日（火）～2026年6月25日（木）
結果発表 ：2026年7月6日（月）
お題 ：「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」
賞品 ：・大喜利優勝者へ現金103.1万円をプレゼント
・@nobel_seikaの該当投稿をリポストで
抽選で100名へQUOカード 3,000円分をプレゼント
応募方法 ：１. X（旧Twitter）で@nobel_seika をフォロー
２.引用リポストで「#シンサワーズ大喜利」を付けて大喜利回答
３.当選者には後日DM
＜公式XアカウントURL＞
https://x.com/nobel_seika/
審査員 川島 明さん
生年月日：1979年02月03日
身長/体重：179cm /65kg
血液型：AB型
出身地：京都府 宇治市
趣味：ゲーム 競馬
特技：イラスト
出身/入社/入門：1997年 NSC大阪校 20期生
■商品概要
商品名 ：「シンサワーズグミ グレープ味/ラムネ味」
発売地域 ：全国
内容量 ：50g
参考価格 ：オープン価格
商品特徴 ：ハードな弾力食感はそのままに、酸味強化で味全体を底上げ。
「ずっと濃いままスッパうま」な味わいを楽しめるハードグミ。
■ノーベル製菓について
ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」という
カタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる
“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。
社名 ：ノーベル製菓株式会社
役員 ：代表取締役社長 馬場 敏明
創業 ：1929年10月2日
設立年月日 ：1947年5月10日
事業内容 ：菓子製造販売
主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子
従業員数 ：243名（2026年5月現在）
＜公式サイトURL＞
https://www.nobel.co.jp/