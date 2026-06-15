あなたの“天才すぎる言い訳”を麒麟・川島明さんが審査！「#シンサワーズ大喜利」キャンペーン開催～優勝者には“天才の味”にちなんで賞金103.1万円を贈呈！～

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ノーベル製菓 株式会社

　ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長　馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、2026年6月15日（月）より、「ずっと濃いままスッパうま」な味わいとハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」の新CM放送を記念し、ノーベル製菓公式Xにて「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題にした「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを開催いたします。




■キャンペーン開催について


「ずっと濃いままスッパうま」な味わいと、ハードな食感で人気の「シンサワーズグミ」が、お笑いコンビ・麒麟の川島明さんを審査員に迎えた「#シンサワーズ大喜利」キャンペーンを実施いたします。


本キャンペーンでは、シンサワーズグミのブランドメッセージ「天才の味」にちなみ、「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」をお題に、6月16日（火）から6月25日（木）までX（旧Twitter）にて回答を募集いたします。


数々の番組で鋭いワードセンスとコメント力を発揮する川島明さんが、“天才”すぎる回答を厳正に審査いたします。


応募方法は、ノーベル製菓公式Xアカウント「@nobel_seika」をフォローのうえ、対象投稿を引用リポストし、「#シンサワーズ大喜利」を付けて回答を投稿いただくことでご参加いただけます。


優勝者には、“てん（10）さ（3）い（1）”にちなみ賞金103.1万円を贈呈いたします。


また、そのほかにも抽選で100名様にQUOカード3,000円分が当たるチャンスをご用意しております。



■キャンペーン開催概要


キャンペーン名　　　　：#シンサワーズ大喜利


応募期間 ：2026年6月16日（火）～2026年6月25日（木）


結果発表　　　 ：2026年7月6日（月）


お題 ：「大遅刻でも許された、天才すぎる言い訳とは？」


賞品　　　　 ：・大喜利優勝者へ現金103.1万円をプレゼント


・@nobel_seikaの該当投稿をリポストで


抽選で100名へQUOカード 3,000円分をプレゼント


応募方法 ：１. X（旧Twitter）で@nobel_seika をフォロー


２.引用リポストで「#シンサワーズ大喜利」を付けて大喜利回答


３.当選者には後日DM



＜公式XアカウントURL＞


https://x.com/nobel_seika/








審査員 川島 明さん



生年月日：1979年02月03日


身長/体重：179cm /65kg


血液型：AB型


出身地：京都府 宇治市


趣味：ゲーム 競馬


特技：イラスト


出身/入社/入門：1997年 NSC大阪校 20期生






■商品概要


商品名　　　　：「シンサワーズグミ グレープ味/ラムネ味」


発売地域　　　：全国　


内容量　　　　：50g


参考価格　　　：オープン価格


商品特徴　　　：ハードな弾力食感はそのままに、酸味強化で味全体を底上げ。


「ずっと濃いままスッパうま」な味わいを楽しめるハードグミ。






■ノーベル製菓について


ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、様々なお菓子を「新しい美味しさ」という


カタチの夢にしてお届けしています。より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる


“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。



社名　　　　 ：ノーベル製菓株式会社


役員　　　　 ：代表取締役社長 馬場 敏明


創業　　　　 ：1929年10月2日


設立年月日　 ：1947年5月10日


事業内容　　 ：菓子製造販売


主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、錠菓、素材菓子


従業員数 ：243名（2026年5月現在）



＜公式サイトURL＞


https://www.nobel.co.jp/