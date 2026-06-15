25万台・800トンの現場実績をAI化　環境テクノソリューション、AIを活用したPCB判別支援サービス「EcoTraceDX for PCB」をリリース

株式会社環境テクノソリューション

株式会社環境テクノソリューション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井 正一）は、PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有機器の判別支援および適正処理をサポートする環境DXプラットフォーム「EcoTraceDX for PCB」を2026年6月15日にリリースいたしました。

本サービスは、

「記録を証明へ」

をコンセプトに開発された環境業界向けクラウドサービスです。

低濃度PCB廃棄物は2027年3月末までに処分を完了する必要があり、多くの企業や自治体では、

・対象機器全ての把握ができていない

・担当者変更による情報の散逸

・PCB含有の判断ができていない機器がある

・分析や処分方法がわからない

といった課題を処分期限直前の今も抱えています。

EcoTraceDX for PCBは、こうした課題を解決するために開発されました。

写真と型式情報などからPCB含有可能性を判定

利用者は、コンデンサ、トランス、安定器などの機器について、

・写真

・メーカー名

・型式

・製造年

などの情報を登録するだけで、過去の判定実績データやメーカー公開情報との照合を行い、PCB含有の可能性を判定することができます。



また、判定が難しい機器や不明品については、

・分析の必要性

・低濃度PCB該当可能性

・処分方法

・保管時の注意事項

などについてアドバイスを受けることができます。（実際の分析や処分も対応）

さらに、各メーカーの公開情報や問い合わせ先情報を活用しながら、PCB含有有無の確認を支援し、利用者の調査業務を効率化します。

25万台・800トンの実績から生まれたサービス

株式会社環境テクノソリューションは、これまで大手電鉄会社、大手メーカー、行政機関などに対し、PCB調査およびPCB廃棄物の仕分け業務を実施してまいりました。

これまでに取り扱ったPCB廃棄物（安定器、トランス、コンデンサなど）は、

・約25万台

・総重量約800トン

にのぼります。

また、全国の分析会社、収集運搬会社、処分会社とのネットワークを構築しており、調査から分析、運搬、処分までワンストップで対応できる体制を整えています。

EcoTraceDX for PCBは、こうした現場で培われた膨大な実績と知見をデータベース化し、AI技術を活用することで実現したサービスです。単なる判定システムではなく、

・調査支援

・分析会社との連携

・収集運搬会社との連携

・処分会社との連携

までを見据えた実務型の環境DXプラットフォームとして開発されています。

フォーワン・ホールディングスとの共同開発

本サービスは、環境分野の専門集団である株式会社環境テクノソリューションと、AI・クラウドシステム開発を得意とする株式会社フォーワン・ホールディングス（本社：東京都墨田区、代表取締役：白井孝太郎、会社HP：https://www.forone-ai.com/）との共同開発により実現しました。

環境テクノソリューションが保有する25万台・800トンに及ぶ現場知見と、フォーワン・ホールディングスのAI開発技術を融合することで、環境業界に特化した実務型AIサービスを実現しています。PCB調査経験者が日々蓄積する知見をAIへ反映し続けることで、より高精度な判定支援サービスへ進化させてまいります。

著作権：株式会社環境テクノソリューション Powered by Forone Holdings Inc.

今後の展開

2026年8月には、

・EcoTraceDX for Asbestos（アスベスト版）

・決済機能（クレジットカード・銀行振込・請求書払い）を追加予定です。

さらに、

・PFAS／PFOA対応版

・産業廃棄物管理版

・分析会社向け機能

・環境データプラットフォーム機能

の開発も計画しています。

将来的にはPCB、アスベスト、PFAS、産業廃棄物、医療系廃棄物などの環境情報を一元管理し、調査・分析・運搬・処分をつなぐ環境業界のプラットフォーム構築を目指します。

サービス開始を記念し、2026年7月末まで先行利用企業200社を募集いたします。

【先行キャンペーン】

通常料金 登録料 20,000円 年間利用料 20,000円

↓

2026年7月末まで

登録料 無料 年間利用料 無料（2027年6月末まで利用可能）

また、2026年9月末までに累計500社登録を目標としております。

サービス詳細・先行利用のお申し込みはこちら

https://ecotracedx.com/

代表コメント

株式会社環境テクノソリューション

代表取締役社長 白井 正一

「私たちはこれまで全国で25万台を超えるPCB廃棄物（安定器・トランス・コンデンサ等）の調査・仕分けを行ってきました。

EcoTraceDXは、その現場で培った知見をAIと融合し、誰でも簡単にPCB管理や適正処理の判断ができる仕組みとして開発したサービスです。

今後はPCBだけでなく、アスベスト、PFAS、産業廃棄物へと順次展開し、環境情報の『記録』を『証明』へ変える環境業界のプラットフォームを構築してまいります。」

【会社概要】

株式会社環境テクノソリューション

所在地 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-7-12 K・Pビル7階

代表者 代表取締役社長 白井 正一

事業内容 PCB調査、アスベスト調査、環境コンサルティング、環境DXサービス

会社HP https://ktsol.co.jp

お問い合わせ eco-pcb@ktsol.co.jp

※ EcoTraceDXは株式会社環境テクノソリューションの登録商標です。