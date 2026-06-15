25万台・800トンの現場実績をAI化 環境テクノソリューション、AIを活用したPCB判別支援サービス「EcoTraceDX for PCB」をリリース
株式会社環境テクノソリューション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井 正一）は、PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有機器の判別支援および適正処理をサポートする環境DXプラットフォーム「EcoTraceDX for PCB」を2026年6月15日にリリースいたしました。
本サービスは、
「記録を証明へ」
をコンセプトに開発された環境業界向けクラウドサービスです。
低濃度PCB廃棄物は2027年3月末までに処分を完了する必要があり、多くの企業や自治体では、
・対象機器全ての把握ができていない
・担当者変更による情報の散逸
・PCB含有の判断ができていない機器がある
・分析や処分方法がわからない
といった課題を処分期限直前の今も抱えています。
EcoTraceDX for PCBは、こうした課題を解決するために開発されました。
写真と型式情報などからPCB含有可能性を判定
利用者は、コンデンサ、トランス、安定器などの機器について、
・写真
・メーカー名
・型式
・製造年
などの情報を登録するだけで、過去の判定実績データやメーカー公開情報との照合を行い、PCB含有の可能性を判定することができます。
また、判定が難しい機器や不明品については、
・分析の必要性
・低濃度PCB該当可能性
・処分方法
・保管時の注意事項
などについてアドバイスを受けることができます。（実際の分析や処分も対応）
さらに、各メーカーの公開情報や問い合わせ先情報を活用しながら、PCB含有有無の確認を支援し、利用者の調査業務を効率化します。
25万台・800トンの実績から生まれたサービス
株式会社環境テクノソリューションは、これまで大手電鉄会社、大手メーカー、行政機関などに対し、PCB調査およびPCB廃棄物の仕分け業務を実施してまいりました。
これまでに取り扱ったPCB廃棄物（安定器、トランス、コンデンサなど）は、
・約25万台
・総重量約800トン
にのぼります。
また、全国の分析会社、収集運搬会社、処分会社とのネットワークを構築しており、調査から分析、運搬、処分までワンストップで対応できる体制を整えています。
EcoTraceDX for PCBは、こうした現場で培われた膨大な実績と知見をデータベース化し、AI技術を活用することで実現したサービスです。単なる判定システムではなく、
・調査支援
・分析会社との連携
・収集運搬会社との連携
・処分会社との連携
までを見据えた実務型の環境DXプラットフォームとして開発されています。
フォーワン・ホールディングスとの共同開発
本サービスは、環境分野の専門集団である株式会社環境テクノソリューションと、AI・クラウドシステム開発を得意とする株式会社フォーワン・ホールディングス（本社：東京都墨田区、代表取締役：白井孝太郎、会社HP：https://www.forone-ai.com/）との共同開発により実現しました。
環境テクノソリューションが保有する25万台・800トンに及ぶ現場知見と、フォーワン・ホールディングスのAI開発技術を融合することで、環境業界に特化した実務型AIサービスを実現しています。PCB調査経験者が日々蓄積する知見をAIへ反映し続けることで、より高精度な判定支援サービスへ進化させてまいります。
著作権：株式会社環境テクノソリューション Powered by Forone Holdings Inc.
今後の展開
2026年8月には、
・EcoTraceDX for Asbestos（アスベスト版）
・決済機能（クレジットカード・銀行振込・請求書払い）を追加予定です。
さらに、
・PFAS／PFOA対応版
・産業廃棄物管理版
・分析会社向け機能
・環境データプラットフォーム機能
の開発も計画しています。
将来的にはPCB、アスベスト、PFAS、産業廃棄物、医療系廃棄物などの環境情報を一元管理し、調査・分析・運搬・処分をつなぐ環境業界のプラットフォーム構築を目指します。
サービス開始を記念し、2026年7月末まで先行利用企業200社を募集いたします。
【先行キャンペーン】
通常料金 登録料 20,000円 年間利用料 20,000円
↓
2026年7月末まで
登録料 無料 年間利用料 無料（2027年6月末まで利用可能）
また、2026年9月末までに累計500社登録を目標としております。
サービス詳細・先行利用のお申し込みはこちら
https://ecotracedx.com/
代表コメント
株式会社環境テクノソリューション
代表取締役社長 白井 正一
「私たちはこれまで全国で25万台を超えるPCB廃棄物（安定器・トランス・コンデンサ等）の調査・仕分けを行ってきました。
EcoTraceDXは、その現場で培った知見をAIと融合し、誰でも簡単にPCB管理や適正処理の判断ができる仕組みとして開発したサービスです。
今後はPCBだけでなく、アスベスト、PFAS、産業廃棄物へと順次展開し、環境情報の『記録』を『証明』へ変える環境業界のプラットフォームを構築してまいります。」
【会社概要】
株式会社環境テクノソリューション
所在地 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-7-12 K・Pビル7階
代表者 代表取締役社長 白井 正一
事業内容 PCB調査、アスベスト調査、環境コンサルティング、環境DXサービス
会社HP https://ktsol.co.jp
お問い合わせ eco-pcb@ktsol.co.jp
※ EcoTraceDXは株式会社環境テクノソリューションの登録商標です。