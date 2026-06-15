25万台・800トンの現場実績をAI化　環境テクノソリューション、AIを活用したPCB判別支援サービス「EcoTraceDX for PCB」をリリース

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株式会社環境テクノソリューション

株式会社環境テクノソリューション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井 正一）は、PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有機器の判別支援および適正処理をサポートする環境DXプラットフォーム「EcoTraceDX for PCB」を2026年6月15日にリリースいたしました。






本サービスは、


「記録を証明へ」


をコンセプトに開発された環境業界向けクラウドサービスです。



低濃度PCB廃棄物は2027年3月末までに処分を完了する必要があり、多くの企業や自治体では、
・対象機器全ての把握ができていない


・担当者変更による情報の散逸


・PCB含有の判断ができていない機器がある


・分析や処分方法がわからない
といった課題を処分期限直前の今も抱えています。



EcoTraceDX for PCBは、こうした課題を解決するために開発されました。





写真と型式情報などからPCB含有可能性を判定


利用者は、コンデンサ、トランス、安定器などの機器について、
・写真


・メーカー名


・型式


・製造年
などの情報を登録するだけで、過去の判定実績データやメーカー公開情報との照合を行い、PCB含有の可能性を判定することができます。



また、判定が難しい機器や不明品については、
・分析の必要性


・低濃度PCB該当可能性


・処分方法


・保管時の注意事項


などについてアドバイスを受けることができます。（実際の分析や処分も対応）



さらに、各メーカーの公開情報や問い合わせ先情報を活用しながら、PCB含有有無の確認を支援し、利用者の調査業務を効率化します。





25万台・800トンの実績から生まれたサービス


株式会社環境テクノソリューションは、これまで大手電鉄会社、大手メーカー、行政機関などに対し、PCB調査およびPCB廃棄物の仕分け業務を実施してまいりました。


これまでに取り扱ったPCB廃棄物（安定器、トランス、コンデンサなど）は、


・約25万台


・総重量約800トン


にのぼります。



また、全国の分析会社、収集運搬会社、処分会社とのネットワークを構築しており、調査から分析、運搬、処分までワンストップで対応できる体制を整えています。


EcoTraceDX for PCBは、こうした現場で培われた膨大な実績と知見をデータベース化し、AI技術を活用することで実現したサービスです。単なる判定システムではなく、


・調査支援


・分析会社との連携


・収集運搬会社との連携


・処分会社との連携


までを見据えた実務型の環境DXプラットフォームとして開発されています。



フォーワン・ホールディングスとの共同開発


本サービスは、環境分野の専門集団である株式会社環境テクノソリューションと、AI・クラウドシステム開発を得意とする株式会社フォーワン・ホールディングス（本社：東京都墨田区、代表取締役：白井孝太郎、会社HP：https://www.forone-ai.com/）との共同開発により実現しました。



環境テクノソリューションが保有する25万台・800トンに及ぶ現場知見と、フォーワン・ホールディングスのAI開発技術を融合することで、環境業界に特化した実務型AIサービスを実現しています。PCB調査経験者が日々蓄積する知見をAIへ反映し続けることで、より高精度な判定支援サービスへ進化させてまいります。



著作権：株式会社環境テクノソリューション　Powered by Forone Holdings Inc.






今後の展開


2026年8月には、


・EcoTraceDX for Asbestos（アスベスト版）


・決済機能（クレジットカード・銀行振込・請求書払い）を追加予定です。



さらに、


・PFAS／PFOA対応版


・産業廃棄物管理版


・分析会社向け機能


・環境データプラットフォーム機能


の開発も計画しています。



将来的にはPCB、アスベスト、PFAS、産業廃棄物、医療系廃棄物などの環境情報を一元管理し、調査・分析・運搬・処分をつなぐ環境業界のプラットフォーム構築を目指します。


サービス開始を記念し、2026年7月末まで先行利用企業200社を募集いたします。






【先行キャンペーン】


通常料金　登録料　20,000円　年間利用料　20,000円



2026年7月末まで


登録料　無料　年間利用料　無料（2027年6月末まで利用可能）



また、2026年9月末までに累計500社登録を目標としております。



サービス詳細・先行利用のお申し込みはこちら


https://ecotracedx.com/




代表コメント


株式会社環境テクノソリューション


代表取締役社長　白井 正一



「私たちはこれまで全国で25万台を超えるPCB廃棄物（安定器・トランス・コンデンサ等）の調査・仕分けを行ってきました。


EcoTraceDXは、その現場で培った知見をAIと融合し、誰でも簡単にPCB管理や適正処理の判断ができる仕組みとして開発したサービスです。


今後はPCBだけでなく、アスベスト、PFAS、産業廃棄物へと順次展開し、環境情報の『記録』を『証明』へ変える環境業界のプラットフォームを構築してまいります。」






【会社概要】


株式会社環境テクノソリューション


所在地　〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-7-12 K・Pビル7階


代表者　代表取締役社長　白井 正一


事業内容　PCB調査、アスベスト調査、環境コンサルティング、環境DXサービス


会社HP　https://ktsol.co.jp


お問い合わせ　eco-pcb@ktsol.co.jp


※ EcoTraceDXは株式会社環境テクノソリューションの登録商標です。