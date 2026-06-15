「楽しむ別荘」から「稼ぐ別荘」へ。ココザス株式会社、確かな収益と豊かな暮らしを両立する「COCO VILLA Owners」を投資の新常識 in 新潟にて紹介

ココザス株式会社※ 投資の新常識 in 新潟ウェブサイトより

ココザス株式会社（以下、当社）は、2026年6月6日（土）に新潟ユニゾンプラザで開催される「投資の新常識 in 新潟 ～インフレに負けない投資戦略・資産防衛～」に出展いたしました。

今回のイベントでは、新たな別荘投資「COCO VILLA Owners」の魅力をお伝えするブースを設置し、「資産形成×別荘利用」の仕組みを幅広くお伝えしました。

多くのお客様にご来場いただき、別荘投資に関する活発な情報交換が行われました。会期中は、投資経験者層から高い関心を集める結果となりました。

■ 資産運用セミナーに登壇、新しい別荘投資「COCO VILLA Owners」について講演

日時 ：2026年6月6日（土）14:50～15:20

タイトル：高収益×小口投資×別荘利用-安定収益が叶う新しい選択肢-

講師 ：ココザス株式会社 Product sales Div. マネージャー 長坂 皐生

・概要

全国の別荘を使いながら実質利回り10％が目指せる資産運用×別荘利用の新しい仕組み「COCO VILLA Owners」を提供。軽井沢、白馬、那須などの別荘地を中心とした全国のエリアを利用でき、稼働状況によって高い収益も得られる。別荘利用でネックなランニングコストの支払いもゼロ。さらに高い節税効果も得ながら資産として売却も可能。「資産」として所有できる新しい別荘投資を紹介しました。

・講師プロフィール

不動産・金融・保険など幅広い知見をもとに、資産形成コンサルタントとして活動。生涯のパートナーとして押し売りを排した中立的なスタイルで、安心と新しい気づきを提供。

現在は、COCO VILLAを通じ「暮らしと投資を両立する新しい選択肢」を届ける活動を行う。

■ ブース展示では「COCO VILLA Owners」をご紹介

当日のブースでは、1日1組限定のプライベート貸別荘「COCO VILLA」を所有できる、新しい別荘所有の形「COCO VILLA Owners」をご紹介しました。

当日は抽選会も実施し、ブースには終日多くの方にお越しいただきました。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

■ 新しい別荘投資COCO VILLA Owners とは？

従来の別荘とは異なり、複数のオーナーで共同所有するモデルにより少額で別荘を所有できるモデルです（特許出願中）

さらに、別荘に泊まれるだけではなく、オーナーが使用しない日は民泊やバケーションレンタルとして貸し出しを行うため保有物件の稼働状況によって収益も得ることができ、資産として先々で売却や減価償却による節税効果もございます。

集客、予約管理、清掃など日々の旅館業のオペレーションや物件のメンテナンスは全て当社で対応するため、オーナーの方は手間なく別荘を所有することができます。

ただの消費で終わらず、資産運用の手段として活用する新しい別荘所有が「COCO VILLA Owners」です。

オーナーでなくても、宿泊予約サイトからCOCO VILLAにご宿泊いただけます。まずは実際に滞在して、その魅力を体験してみてください。

・COCO VILLA Owners 公式サイト

https://owners.coco-villa.jp/

・COCO VILLA 宿泊予約サイト

https://coco-villa.jp/

■ 投資の新常識 in 新潟 ～インフレに負けない投資戦略・資産防衛～の概要

主催 ：BSN新潟放送

日時 ：2026年6月6日（土）10:20～16:00

会場 ：新潟ユニゾンプラザ

参加費 ：無料

URL ：https://www.ohbsn.com/event/investment-niigata/

■ ココザス株式会社について

ココザス株式会社は、「ワクワク、生きる」を理念に掲げ、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営と、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開を中核に事業を展開しています。



自社でのバケーションレンタル運営を通じて積み上げてきた知見をもとに、施設オーナーを支援するプラットフォーム「＆ VILLA」も展開。一棟貸しバケーションレンタルの運営代行「＆ やど管理」、立ち上げ・改善支援「＆ やど企画」など、日本各地でバケーションレンタルが広がる未来を目指し、事業を推進しています。

■ ココザス株式会社 会社概要

社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤義人

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）

設立 ：2016年7月11日

所在地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

公式HP ：https://cocozas.jp/

■ COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/