韓国発の自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」ひんやりテクスチャーで夏の肌をうるおす“ヒアルロニックブームライン”がオフライン発売開始！

株式会社Rainmakers

韓国発の自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」は、新商品「ヒアルロニックブームセラム」「ヒアルロニックブームクリーム」を7月1日（水）より全国の取扱店にて数量限定発売いたします。また、「ヒアルロニックブーム」ラインをイメージしたポップアップストアを開催いたします。

【公式オンラインストア】Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/abibcosmetic)、楽天市場(https://www.rakuten.ne.jp/gold/abibofficial/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/DF45BA94-C8FA-4693-8AE1-8D755CB3AAA3?ingress=0&visitId=51a5b022-c973-4fa4-81cd-84698d88a83a)

【取扱店】ハンズ、@cosme STORE、@cosme SHOPPING、京王アートマン、ロフト、ロフトネットストア、ショップイン、R.O.U、アインズ&トルペ、マツモトキヨシ、イオン東北、イオンリテール（一部店舗を除く）

ベタつきが気になる季節にもうれしい、軽やかでさっぱりとした使用感

「Abib（アビブ）」は2016年に韓国で誕生した自然派スキンケアブランドです。肌に本来備わっている“コンディションを整える力”に着目し商品開発を進め、その力をサポート&肌がよろこぶ天然由来成分を厳選配合したアイテムを展開し、2025年3月に日本に再上陸いたしました。今回登場する「ヒアルロニックブームライン」は、ひんやりとした使用感で夏の肌をうるおしてくれる新シリーズ。Abibの独自成分ヒアルロニックブーム(TM)️（※1）が角質層まで浸透し、うるおいに満ちたツヤ感のある肌へ整えます。

「ヒアルロニックブームセラム」は肌に触れた瞬間水がはじけるような、さっぱりとみずみずしいテクスチャーが特徴の美容液。ベタつかず肌になじみ、肌の奥（※2）までうるおいを与えてくれます。「ヒアルロニックブームクリーム」はみずみずしいジェルテクスチャーのクリーム。さっぱりとした使用感ながら肌をうるおいの膜で包み込んだようなしっとり感が続きます。うるおい感はありつつ油分感は抑えた設計のため、うるおい不足を感じている方はもちろん、テカリが気になるという方など、幅広い肌タイプの方にお試しいただきたいアイテムです。

※1 ヒアルロン酸Na（整肌成分）、（ヒアルロン酸／ポリイソプロピルアクリルアミド）コポリマー（整肌成分）

※2 角質層まで

ヒアルロニックブームライン 商品詳細

ウォータリーなさっぱりテクスチャーの美容液で

肌にうるおい感をプラス

アビブ ヒアルロニックブームセラム

50mL 2,640円（税込）

6月19日（金）～ 0th Hub Nihonbashiにて先行販売

7月1日（水）～ 全国発売

＜ポイント＞

◆Abibの独自成分ヒアルロニックブーム(TM)️（※1）

独自成分ヒアルロニックブーム(TM)️（※1）を配合。肌にうるおいを与え、ツヤのあるふっくらとした印象に。

※1 ヒアルロン酸Na（整肌成分）、（ヒアルロン酸／ポリイソプロピルアクリルアミド）コポリマー（整肌成分）

◆ウォータリーなテクスチャー

ベタつきが気になる季節も使いやすい、みずみずしく軽やかな使用感。

◆オイルを閉じ込めたウォータードロップカプセル（※2）配合

肌に触れた瞬間ウォータードロップカプセル（※2）がはじけるように肌になじみ、みずみずしいうるおい感を肌に与えます。

※2 ベヘニルアルコール（乳化安定剤）、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール（感触改良剤）、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル（感触改良剤）

ひんやりとしたジェルテクスチャーのクリームが

うるおいのヴェールで肌を包み込む

アビブ ヒアルロニックブームクリーム

75g 2,640円（税込）

6月19日（金）～ 0th Hub Nihonbashiにて先行販売

7月1日（水）～ 全国発売

＜ポイント＞

◆Abibの独自成分ヒアルロニックブーム(TM)️（※1）

独自成分ヒアルロニックブーム(TM)️（※1）を配合。肌にうるおいを与え、ふっくらとハリツヤのある印象に。

※1 ヒアルロン酸Na（整肌成分）、（ヒアルロン酸／ポリイソプロピルアクリルアミド）コポリマー（整肌成分）

◆みずみずしいジェルクリーム

ひんやりとした使用感が気持ちいいジェル状のクリームが肌を包み込み、うるおい感が続きます。

◆水分と油分のバランスを追求

うるおい感はありつつ油分の重たさは抑えた、軽やかな使用感に。テカリが気になる方、インナードライの方など、幅広い肌タイプの方にお使いいただきやすいクリームです。

ポップアップストア 詳細

「ヒアルロニックブームライン」のオフライン販売開始を記念し、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にて期間限定POPUPストアをオープンいたします。POPUP会場は「ヒアルロニックブームライン」を使った時の“ひやうる感”を表現した空間に。全国発売に先駆けて「ヒアルロニックブームライン」の先行販売を行うほか、オリジナルステッカーがもらえるスタンプラリーや購入点数に応じた豪華な特典など、様々なコンテンツをご用意して皆さまのご来場をお待ちしております。

※特典は無くなり次第終了

開催期間：2026年6月19日（金）～28日（日）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋２丁目9－10 L.Biz 日本橋 2F）

Instagram: @0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※開催期間、営業時間が変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より 2F までお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

Abib（アビブ）とは

2016年に韓国で誕生した自然派スキンケアブランド。「初月」という意味を持つブランド名には、ブランド自らが美のサイクルの出発点でありたいという想いが込められています。肌に本来備わっているコンディションを整えて美しさと強さを取り戻す力に着目し、肌にうれしい天然由来成分を厳選配合したスキンケアアイテムを展開。製造過程において動物実験を一切行わないなど環境にも配慮しています。特に人気のシートマスクは、肌悩みやコンディションにあわせて選べるラインナップの豊富さから、韓国のビューティーアワードを多数受賞するなど高い支持を集めています。

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【Abib公式】

Instagram：＠abib.japan(https://www.instagram.com/abib.japan/)

X：@Abib_japan(https://x.com/abib_japan)

公式オンラインストア：https://jp.abib.com

【商品に関するお問い合わせ】

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お客様お問い合わせ先：0120-500-353