【総務のnakama】6/18(木)東京ビッグサイト「総務・人事・経理Week」にて特別企画イベント「総務のnakamaオフ会」を開催

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）が運営する総務・バックオフィス担当者向けコミュニティ「総務のnakama（ナカマ）」は、2026年6月18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「総務・人事・経理Week【東京】」（主催：RX Japan株式会社）内の特別企画として、「総務のnakamaオフ会を特別公開！～他社の『会社を良くする工夫』大公開＆つながる情報交換会～」を開催します。



本イベントでは、参加者同士で「会社を良くする工夫」をざっくばらんにシェアし合う場をご用意します。普段は【会員限定】で開催しているオフ会の雰囲気を、ぜひこの機会に体験いただき、交流・情報交換を通じて、同じ立場の『ナカマ』の輪を広げませんか？

開催背景

総務・バックオフィスは、会社を支える幅広い業務を担う一方で、業務範囲が広く、社内に同じ立場で相談できる相手が少ないという課題を抱えがちです。

今回、より多くの総務・バックオフィス担当者に学びや交流の機会を提供したいとの想いから、普段は会員限定で開催している交流会を特別公開いたします。

こんな方におすすめ

・他社の総務・バックオフィスのリアルな取り組みや工夫を知りたい方

・同じ立場で会社を良くしようと奮闘する仲間とつながりたい方

・自社のバックオフィス課題の解決のヒントや、相談し合える仲間を探している方

開催概要

総務のnakamaアドバイザーを務める豊田 健一氏（月刊総務/戦略総務研究所所長）をお招きし、ミニ講演も実施いたします。



イベント名：総務のnakamaオフ会を特別公開！～他社の「会社を良くする工夫」大公開 ＆ つながる情報交換会～（特別企画・交流イベント／SJCES-4）

日 時：2026年6月18日（木）11:00～12:00

会 場：東京ビッグサイト（「総務・人事・経理Week【東京】」会場内）

主 催：総務のnakama（株式会社Wiz）

運営協力：RX Japan株式会社

対 象：総務・バックオフィス担当者

参加費：無料

申込方法：事前申込制／下記URLよりお申し込みください

参加申し込み

参加をご希望の方は、以下URLよりお申し込みください。

※別途、展示会への来場登録が必要です

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/vis/conference/event.html

「総務のnakama」とは

「総務のnakama」とは、様々な会社の総務・バックオフィスのお仕事をしている方が集まるコミュニティです。

「日々会社のために従事している総務の皆さん、仲間になりませんか？」

「会社の中で抱えている問題や、総務業務の悩みなどを共有し合って改善していきませんか？」

そんな私たちのメッセージを形にするべく、2022年12月に誕生し、この度420名の方にご参加いただくまでに成長しました。

総務の仕事は、働き方改革、デジタル化、テレワーク体制の構築など、様々な要因によって大きく変化しています。

「総務のnakama」は、「総務が変われば会社が変わる」というコンセプトのもと、総務メンバーの交流とともに、情報交換や勉強会によって総務や会社の課題の改善に取り組んでいきます。



▼「総務のnakama」公式ページ

https://soumunonakama.net

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp