静岡県が無料でサポート【外国人材受入相談窓口】が開設しました。

静岡県

■概要

静岡県内の企業・事業所の皆さまの、外国人材の採用や定着などの雇用に関する課題・ニーズに寄り添い、丁寧にご相談を承ります。

外国人材労働市場や採用・定着のノウハウ、制度に精通した専門家が、幅広くサポートします。

■事業詳細

＜相談窓口＞

〇相談方法：電話・メール・オンライン（ZoomまたはTeams）

○相談内容例：

・外国人材の採用方法や在留資格の基礎

・社内での受け入れ体制づくり

・外国人材を採用する際の注意点

・外国人材の定着や育成のための取り組み など

〇相談窓口申込方法：以下のサイトよりお申込みください。

https://48auto.biz/global-dotank2t/registp/entryform458.htm

<オンラインセミナー>

行政書士や経験豊富な専門家から、外国人材受入整備・定着に向けた課題と解決策を業種ごとに分かりやすく解説します。（予約制・各回30名程度）

＜出張日本語ワークショップ＞

日本人社員のための、やさしい日本語の伝え方の講座を開催します。また外国人社員のためにビジネス日本語講座も実施します。（予約制・10回開催）

■お問い合わせ先

静岡県外国人材受入相談窓口運営事業（本事業は静岡県より株式会社パソナが受託し、運営しています）

メール：shizuoka.soudan@pasona.co.jp

電話：03-6633-3876（土日・年末年始除く9時～17時）

事業HP：https://gaikokujinzai.pref.shizuoka.jp/

各種予約やセミナー開催日時などについては、ホームページをご確認ください。