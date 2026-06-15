ファンづくりと顧客接点強化を“本”で支援。令和出版が「企業ファンブック」制作プランを提供開始

アッカ・コミュニケーションズ合同会社詳細を見る :https://reiwasyuppan.jp/fanbook

この度、令和出版は企業や店舗、ブランドの魅力を一冊の本として編集・制作する「企業ファンブック制作プラン」を開始しました。

企業ファンブックとは？

企業ファンブックとは、企業や飲食店、店舗、施設などを一冊で特集し、その魅力や世界観を読者に深く伝えるための出版物です。

近年は、新たな顧客接点やブランド理解の手段として注目されており、2026年1月放送の「ワールドビジネスサテライト」でも『顧客獲得の手段に“企業ファンブック”出版相次ぐ』として、企業ファンブックの累計の発行部数が100万部超となり、新たな顧客獲得手段として期待されていることが紹介されました。

企業ファンブック制作・出版サービスについて

本サービスは、商品やサービスの紹介にとどまらず、ブランドの世界観、スタッフの想い、現場のこだわり、利用者との接点までを一冊にまとめ、ファンづくりや来店促進、新規顧客獲得につなげる出版支援サービスです。

令和出版を運営するアッカ・コミュニケーションズ合同会社は、15年以上にわたりWebサイト制作やプロモーション支援を行ってきました。その一方で近年、SNSは情報が流れてしまい、Webサイトは検索されなければ見てもらえず、企業や店舗の魅力を深く長く伝えるには限界があると感じてきました。

そこで2024年秋に出版事業として「令和出版」を新たに設立。これまでにビジネス書や写真集を中心に40冊以上を出版してまいりました。その実績とノウハウを活かし、企業や店舗の魅力を“読みたくなるコンテンツ”として届ける「企業ファンブック」の提供を本格的に開始いたします。

ブランド理解を深めるとともに、来店や購入のきっかけを生み出す

令和出版では、単なる商品紹介冊子ではなく、「好きになる理由」を編集することを重視しています。

たとえば、店舗のこだわり、開発の裏側、スタッフ紹介、ブランドストーリー、楽しみ方、利用者に愛される理由などを丁寧に可視化することで、ブランド理解を深めるとともに、来店や購入のきっかけを生み出します。

制作可能なジャンル

主にサービス、店舗、飲食店ほか、スクール・教室での作品集、ドッグカフェ・猫カフェファンブック（スタッフ犬・猫紹介）など。

写真の魅力を活かした構成から、読み物性の高い編集まで、ブランドやサービスの特性に合わせた企画が可能です。

本の仕様・流通

仕様はA4またはA5判、50～72ページ程度を基本とし、企画構成、誌面デザイン、ISBN取得、Amazon販売、電子書籍化まで対応します。必要に応じて、取材、ライティング、撮影、プレスリリース制作もオプションで提供します。

POD（プリント・オン・デマンド）方式を採用しているため、小ロットでの制作が可能で、在庫リスクを抑えながら導入できる点も特長です。

企業ファンブックプランの参考価格は以下の通りです。

- グラフィック系出版（写真がメインコンテンツ）：15万円～- 文章系出版（テキストがメインコンテンツ）：50万円～

※制作・出版費用はページ数や掲載内容、取材・ライティングの有無により変動します。

※詳細は個別相談にてお見積りいたします。

※社内コラムやサービスページ、SNSなど、既存のコンテンツの活用も可能です。

企業やブランドの魅力を、本という資産に

令和出版は、出版を単なる印刷サービスではなく、企業の魅力を可視化するブランディング支援と捉えています。SNSやWebサイトでは伝えきれない理念、企業文化、商品・サービスの背景、スタッフの想いを一冊にまとめることで、企業らしさを深く伝え、採用・営業・広報にも活用できる資産として残すことができます。

企業ファンブック制作・出版プラン 詳細ページへ

https://reiwasyuppan.jp/fanbook

令和出版について

【令和出版】 https://reiwasyuppan.jp/

令和出版では書籍の出版だけでなく、著者のブランディングを高める施策をウェブマーケティングの面からもしっかりサポートいたします。

▼書籍出版

POD出版を活用することで従来の自費出版に比べ、初期費用を大幅に抑えた低コストでの出版が可能

（POD出版とは？ https://reiwasyuppan.jp/pod-publishing/ ）

紙の本と電子書籍の両方で出版（表紙、組版、図の制作、入稿データ制作全て含む）

日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインの7カ国に対応

多言語での出版が可能



スタンダード出版プラン（モニターキャンペーン中）

文章がメインの出版：https://reiwasyuppan.jp/lp/text/

グラフィックがメインの出版：https://reiwasyuppan.jp/lp/photobook/

▼マーケティング支援

書籍専用のランディングページ（WEBサイト）の構築によるブランド構築支援

プレスリリース作成、配信

出版お知らせカードの制作

▼お問い合わせ先

・資料請求：https://reiwasyuppan.jp/request/

・お問い合わせ：https://reiwasyuppan.jp/contact/

＜電話番号：令和出版専用＞

050-3187-8210（平日 10:00～18:00）

※ 音声ガイダンスが流れます。

▼運営会社

【アッカ・コミュニケーションズ合同会社】 https://www.accacom.jp/

会社名 ：アッカ・コミュニケーションズ合同会社

代表者 ：代表社員 伊藤みゆき

所在地 ：107-0062 東京都港区南青山2-22-14

設立 ：2011年7月7日

TEL ：050-3159-6003（代表）

▼事業内容

・ホームページ制作・ネットショップ支援・コンサルティング

・セミナー事業・企業研修

・インターネットメディア・広告代理業

・書籍の企画・制作・出版業務

【本件に関するお問い合わせ先】

令和出版 広報

https://reiwasyuppan.jp/contact/