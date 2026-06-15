Spider Labs、CyberACEと共催ウェビナー「AIが変えた広告運用の常識 ～AI時代の勝ち筋と落とし穴とは～」を6月24日に開催

株式会社Spider LabsAIが変えた広告運用の常識 ～AI時代の勝ち筋と落とし穴とは～

株式会社Spider Labs（代表取締役：大月 聡子、以下Spider Labs）は、株式会社CyberACE（以下CyberACE）と共同で、無料オンラインウェビナー「AIが変えた広告運用の常識 ～AI時代の勝ち筋と落とし穴とは～」を、2026年6月24日（水）12:00より開催いたします。

生成AIや自動入札、P-MAXをはじめとするAI最適化機能の普及により、広告運用では、AIが正しく学習できる配信構造の設計と、成果につながらないノイズの排除が重要になっています。本ウェビナーでは、広告配信の戦略設計・運用支援を行うCyberACEと、アドフラウド対策ツール「Spider AF」を提供するSpider Labsが登壇し、AI時代に広告成果を最大化するための配信設計と不正トラフィック対策について解説します。

ウェビナー内容のサマリー

詳細・お申し込みはこちら :https://adai.co.jp/webinars/event-20260624/?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_campaign=sp

本ウェビナーでは、AI時代の広告運用において成果を最大化するために必要な「配信構造の見直し」と「不正トラフィック対策」をテーマに、広告運用の現場で押さえるべきポイントを解説します。

CyberACEからは、AI最適化を前提とした広告配信において、どのような設計・運用が成果につながるのかを紹介します。Spider Labsからは、不正クリックや低品質なトラフィックがAIの学習データに与える影響と、広告費のロスを防ぐための対策について解説します。

配信構造の刷新と不正検知の両軸から、AI時代の広告運用に潜む落とし穴と、成果につなげるための実践的な考え方をお届けします。

このような方におすすめ

ウェビナー概要「AIが変えた広告運用の常識 ～AI時代の勝ち筋と落とし穴とは～」

- AI自動入札やP-MAXを活用しているが、成果改善に課題を感じている方- 広告配信のブラックボックス化に不安を感じているマーケティング担当者- 広告費の無駄や不正クリック、不正トラフィックへの対策を検討している方- AI時代における広告運用の最新トレンドを学びたい方

開催日時：2026年6月24日（水）12:00～13:00

開催形式：オンライン

参加費：無料

定員：500名

運営：株式会社AdAI

共催：株式会社CyberACE、株式会社Spider Labs

申込方法：ウェビナー申込ページ(https://adai.co.jp/webinars/event-20260624/?utm_source=email&utm_medium=mail&utm_campaign=sp)よりお申し込みください。

登壇者

株式会社CyberACE

アカウントプランニング本部 チーフ 福田 蓮

2021年、株式会社wevnalに入社。マーケティング支援ツール「BOTCHAN」の営業として、CVR改善やチャットフォームを活用した顧客獲得支援を担当。2024年7月より株式会社CyberACEに入社し、アカウントプランナーとして、人材・教育・EC領域を中心にデジタル広告の戦略設計・運用提案・クリエイティブ企画に従事。

直近は、生成AIを活用したAI時代のマーケティング構造に合わせた提案に注力。

株式会社Spider Labs

営業部 Sales Executive 西水 葵

株式会社セレブリックスに新卒入社し、国内大手企業の新規事業における営業代行・テストセールスを担当。

その後、北の達人コーポレーションで自社商品の広告運用を推進。広告代理店・アフィリエイターとの折衝を担い、担当案件から部門売上の65%を牽引。現在はSpider Labsにて、アドフラウド対策ツール「Spider AF」の国内新規・パートナー営業を兼任。

Spider AF アドフラウド対策について

アドフラウドとは、広告詐欺・広告不正のことを指し、ウェブ広告のインプレッションやクリックを不正に水増しし、広告費を搾取する行為です。2025年には広告費の平均4.81%発生している一方、発見が難しいことから、定期的な監視が必要となっています。



「Spider AF アドフラウド対策」は広告出稿の際に必ず一定量発生するアドフラウド（広告不正）を検知・ブロックするツールです。「国内累計導入社数 No.1」、「国内累計導入アカウント数 No.1」※を獲得しており、被害額の無料診断が可能。誰でも簡単にアドフラウド対策を行えるようタグ設置だけで自動で検知・ブロックすることができます。

提供開始以降、アドネットワーク事業者様をはじめ、代理店様、広告主様まで広くご利用頂いています。

【詳細】Spider AF アドフラウド対策： https://jp.spideraf.com/ppc-protection

※2025年6月期_AIアドフラウド対策ツールにおける市場調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

株式会社Spider Labsについて

・社名：株式会社Spider Labs

・本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

・代表取締役：大月 聡子

・事業内容：マーケティングセキュリティSaaS「Spider AF」の企画・開発・運営

アドフラウド・転売・無効CV・アフィリエイト等へのセキュリティソリューション提供

・設立：2011年4月

・ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/