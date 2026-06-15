【6月24日（水）開催｜無料ウェビナー】ミライのゲンバ × スカイディスク「現場帳票×生産計画 - 属人化・紙・非効率を解消する製造DXとは」を開催

株式会社ミライのゲンバ

製造現場に特化した、AI現場帳票システム「ミライのゲンバ帳票」を提供する株式会社ミライのゲンバ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 哲太、以下 ミライのゲンバ）は、株式会スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下 スカイディスク）と共催で無料ウェビナー「現場帳票×生産計画 - 属人化・紙・非効率を解消する製造DXとは」を2026年6月24日（水）に開催いたします。

お申込みはこちら :https://saiteki.works/event_seminar/260624_event/?entry_source=mirainogenba

製造業において「人に頼った生産計画」と「紙による現場管理」は、長年の慣習として定着してきました。しかし今、熟練者の退職リスクと現場の非効率化が重なり、この2つの課題が同時に経営リスクへと変わっています。本セミナーでは、「帳票のデジタル化（ミライのゲンバ）」と「生産計画のデジタル化（最適ワークス）」という異なるアプローチから、それぞれが現場目線で解決策を提示します。

「まず何から始めるか」に悩む方にも、スモールスタートの具体的な進め方をお持ち帰りいただける内容です。

■こんな方におすすめ

・生産管理部長・生産本部長 ── 計画の属人化やベテラン退職リスクに課題感をお持ちの方

・工場長 ── 現場の紙・手書き作業の非効率を解消したい方

・品質管理部長・経営層 ── 製造DXの全体像と優先順位を整理したい方

・DX推進担当者 ── 「何から始めるか」を具体的に決めたい方

・他、生産管理担当者、生産計画担当者、製造現場の班長・作業者、情報システム担当

■ウェビナー概要

日時：6月24日（水）11:00～12:00

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

■登壇者プロフィール

株式会社ミライのゲンバ

代表取締役社長

佐藤 哲太

2014年、新卒で日本製鉄株式会社に入社。国内外の鋼管工場の改善に従事。2019年、SoftBank株式会社に転職。社内起業制度を使い、AIデータプラットフォーム事業を立ち上げた後、2023年に株式会社ミライのゲンバを創業。AI×製造DXを軸に現場帳票サービス「ミライのゲンバ帳票」を提供。ミッションはまっすぐに、「未来の現場を増やす」。

株式会社スカイディスク

ものづくりDX相談室 プランナー

小野寺 仁美

SaaS企業でインサイドセールスやカスタマーサクセスを担当し、2024年8月より株式会社スカイディスクへ。

製造業向けAI生産計画システム「最適ワークス」のマーケティングから広報業務まで幅広く担当。展示会・ウェビナー・現場ヒアリングを通じて、多品種少量生産、生産計画の属人化、頻繁な計画変更など、製造現場が抱える課題に向き合う。製造業DXや生産計画改善をテーマに情報発信を行っている。

お申込みはこちら :https://saiteki.works/event_seminar/260624_event/?entry_source=mirainogenba

■株式会社ミライのゲンバについて

本社所在地： 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟 22F SPROUND内

代表者 ： 佐藤 哲太

設立 ： 2023年9月13日

事業内容 ： 製造業DX支援サービスの開発および提供

URL ： https://mirai-genba.com/

■株式会社スカイディスクについて

本社所在地： 福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

代表者 ： 内村 安里

設立 ： 2013年10月1日

事業内容 ： AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

URL ： https://skydisc.jp/

■本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社ミライのゲンバ 広報部

https://mirai-genba.com/contact