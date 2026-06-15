【ABC-MART】【父の日ギフトの“すれ違い”を解消】　実は、父の日ギフトに望むのは『労い』がポイント　「疲れにくい」「リカバリー」をキーワードにした新作シューズが人気急増中

株式会社エービーシー・マート

2026年6月21日の「父の日」を前に、贈り手と貰い手の意識の乖離が改めて注目されています。父の日情報専門サイト「父の日.jp」による2025年度の最新調査では、子どもが贈りたいギフトとして「ファッション・ファッション小物」が根強い人気を誇る一方、父親側の本音では「健康・癒やし」や「感謝の言葉」といった、日々の疲れを労わる“情緒的価値”を求める声が上回る結果となりました。この「お洒落を贈りたい家族」と「労いを求める父親」の間にあるニーズのすれ違いを解消する新ギフトとして、今、人気が急増しているのが「リカバリー」「ソフト」と言った名の付く「労い」にも繋がるシューズやサンダルです。近年ではその快適性から、日常的に足腰の疲れを感じるお父さん世代への「労いギフト」として定着しています。

■2025年調査で浮き彫りになった「期待のギャップ」

昨年の意識調査において、父親がギフトに求める要素のキーワードは「実用性」と「身体への配慮」や

「労い」にシフトしています。

特にファッションカテゴリーにおいては、単なる見た目の良さよりも、「履いていて楽」「疲れにくい」といった具体的な機能的メリットが、満足度を左右する決定打となっているように思えます。

言葉に出さないその「疲れや苦労」を回復させたいと願うギフトは喜ばれます。

■ついつい足を入れたくなる魅力

ソフトなニット素材を使用したSLIP ONタイプや、クッション性に特化したサンダルは、日々のビジネスシューズ特有の素材の硬さや締め付けから解放され、休日をリフレッシュするのに、最適なシューズです。従来の靴選びで最大のネックとなっていた「サイズ適合の難しさ」や「好みの不一致」に対しても、締め付けの少なさや、シンプルなデザインから特に人気となっています。

■履き心地だけにとどまらない機能的進化も話題

屈まずに足が滑り込みやすい履き口を採用し、タイパのポイントも高いモデルや、特殊な染料で近赤外線を反射させる、遮熱効果を持ったレザー素材は最近の話題性や人気の機能となっています。

日々働く相手へ送る「父の日ギフト」として、贈り手の想いや労いの気持ち、頑張る身体への配慮を、機能として贈り物に反映させることで、感謝を表す事が出来る点もギフトとして人気です。

ABCマートでは父の日のギフトに最適なシューズを紹介します！

■仕事の負担を軽減する。父の日おススメ「新作シューズ」6選

HAWKINS

通気性 ストレートチップ BLACK

12,100円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7010400001018/

HAWKINS

通気性 ストレートチップ BISCOTTO

12,100円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7010400002018/

HAWKINS

通気性 モンク BLACK

12,100円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7010420001018/

SKECHERS

ボブス_スクワッド4_クリティカル_ステップ BBK

14,850円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7106250001049/

HAWKINS

エアライトフレックスプレーンQS BLACK

10,890円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7007450001018/

SKECHERS

ボブススクワッド4 - ダイレクトステップ BBK

9,350円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6904720001049/

■休日も疲れを残したくない。OFFの日におススメの「新作シューズ」6選

ABC SELECT

クイックスライドレースアップスニーカー BLUE

7,590円（税込）24.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7048660003018/

New Balance

フレッシュフォーム リカバリースポーツ WHITE(3P3)

9,790円（税込）25.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7016760001049/

New Balance

フレッシュフォーム リカバリースポーツ BEIGE(8WH)

9,790円（税込）25.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7016770001049/

adidas

クライマクール ベンタニア サンダル OLIV/OLIV/CORE

9,900円（税込）24.5cm~28.5cm（1.0cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7046670001048/

adidas

クライマクール AC CORE/CORE/IRON

11,000円（税込）22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7046720001044/

COLE HAAN

グランド フェーズ プレーントゥ CH BRITISH TAN

20,900円（税込）24.5cm~29.5cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7126230001019/

■休日に気持ちをリセット。開放感を楽しむ「新作メンズサンダル」6選

TEVA

アプレトレイル スライド DOL

7,700円（税込）25.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6927700002049/

NIKE

リアクトX リジュビネイト スライド 200KHAKI/KHAKI

8,800円（税込）24.0cm~30.0cm（1.0cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6957990002051/

New Balance

750 ストラップ サンダル GRAY(8ME)

10,890円（税込）25.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7117890001049/

ABC SELECT

ストラップサンダル NAVY

6,490円（税込）24.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7052340002017/

ABC SELECT

コードサンダル BROWN

6,490円（税込）24.0cm~29.0cm（1.0cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7052350002017/

adidas

ライフスタイルサンダル CORE/FTWR/LUCI

8,800円（税込）22.5cm~28.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7079960001044/

■2026年、父の日に贈るのは「快適」という思いやり。

「何を贈ればいいか分からない」という悩みは、実は相手を大切に想い、その好みを尊重しようとするからこそ生まれるものです。かつてはネクタイやハンカチが父の日の象徴でしたが、ライフスタイルが多様化した現代において、本当の意味での「思いやり」は、日常の疲れに寄り添い、明日への活力をサポートすることにあるのかもしれません。

ただ「シューズやサンダル」というモノの提供に留まらず、相手の健康を願う家族の「お疲れさま」というメッセージを形にしたい、「お洒落を楽しんでほしい」という贈り手の願いと、「楽に過ごしたい」というお父さんの本音の二つを高い次元で結びつけるのが、2026年の父の日における新しいコミュニケーションの架け橋となることでしょう。今年の父の日は、一生モノの「快適」を贈ることで、家族の絆をより深く結んでみませんか。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）