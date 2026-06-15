株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）経営企画部 マーケティングコミュニケーションGの竹中重雄が共同著者として参画した研究論文が、グローバルビジネス学会の査読を通過し、同学会誌『グローバルビジネスジャーナル』（Vol.11 No.2, 2025）に掲載されましたことをお知らせいたします 。

本研究は、文教大学情報学部の大橋洸太郎氏、同大学院の黒田侃蘭氏、および当社による産学連携の共同研究成果です 。当社のリサーチパネル（登録モニター）を活用し、2023年8月（第1回）から2024年12月（第2回・追調査）にわたる計2回の追跡調査（縦断調査）を実施・分析いたしました 。

掲載論文の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18991/table/654_1_53fb7a165105d961ea4f4322e542d99d.jpg?v=202606151051 ]

研究の背景と目的

近年、若年層の早期離職は深刻な社会課題（いわゆる「7・5・3問題」）として認識されています 。本研究では、特に環境の変化や社会的孤立の影響を受けやすい「大都市圏（四都県）で一人暮らしをする独身の若手正社員」に属性を絞り、離職意向が実際の離職にどう繋がるのかを2年間にわたり追跡調査（縦断調査）いたしました 。また、エンゲージメント向上に寄与するとされる「リスキリング」へのニーズについてもあわせて分析を行っています 。

本研究における3つの主要な知見

本研究の分析により、以下の3つの点が明らかになりました。

- 離職意向を左右する要因の特定若手社員の現時点における離職意向には、「孤独感の強さ」「上司とのコミュニケーションの良好性」「報酬制度への納得感」が強く影響していることが確認されました 。- 離職意向の長期化リスク（2.3倍）前年度の離職意向は、翌年の「実際の離職」そのものに対しては有意なリスクを示さなかったものの、「翌年も離職意向を持ち続ける（心理的に停滞した状態が続く）」リスクを約2.3倍高めることが示唆されました 。これは近年注目される「静かな退職（Quiet Quitting）」の防止において重要な示唆となります 。- 若手社員が求める「リスキリング」の傾向若手社員が求める能力として、ITスキルや経営・語学といった業務に直結するものだけでなく、文章作成や対人スキルなどの「自己研鑽に資するスキル」へのニーズが高い可能性が示されました 。

今後の展望と当社の取り組み

今回の研究結果は、企業が若手社員の定着を図る上で、単なる労働条件の改善だけでなく、「上司との関係性構築」や「孤独感をケアする職場環境」、そして「本人が望む成長機会（リスキリング）の提供」が極めて有効であることを示しています 。

当社は今後も、確かなリサーチデータと学術的な知見を融合させ、変化する労働市場に合わせた最適なソリューションの提供に努めてまいります。

関連

アスマークの「学術調査チーム」による学術支援

当社では、本共同研究のような学術分野における調査支援を専門に行うチームがあります。

年間500件を超える支援実績を持ち、厳格な基準に基づく「データクリーニング」や倫理審査（IRB）のサポートなど、学術調査に不可欠な「査読に耐えうる品質」を実現。専門知識を持つスタッフが調査の設計から実査まで伴走し、研究者の皆様が論文執筆に専念できるよう手厚くフォローいたします。

共同研究の実施をご検討の企業の皆さまは、ぜひご相談ください。

大学・研究機関の学術調査支援についての詳細はこちら＞(https://www.asmarq.co.jp/academicresearch/)

株式会社アスマーク

＜ご参考＞

■アスマークのマーケティングリサーチ事業について

アスマークは、業界最大級のモニター基盤と多様なリサーチ手法を活かした提案力で、企業の意思決定を支援いたします。

https://www.asmarq.co.jp/



▼アスマークの主なリサーチ・ソリューション

・定量調査（ネットリサーチ）

・定性調査（グループインタビュー・デプスインタビュー）

・オンラインインタビュー

・訪問調査（ホームビジット）

・郵送調査

・会場調査（CLT）

・ホームユーステスト（HUT）

・海外調査（定性・定量）

・在日外国人調査

・学術調査（アカデミックリサーチ）

・難病稀少疾患調査

・障がい者調査



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク

お問い合わせフォーム：https://www.asmarq.co.jp/form/inquiry_form/



【会社概要】

「生活者の意見を正確にお客様にご提供すること」をミッションに、業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を展開しています。

ISO認証を取得した厳格な管理体制のもと、徹底したパネル品質管理とプロによる企画から分析までを一気通貫で提供。

さらに、マーケティング活動に役立つリサーチセミナーを年間200件以上開催して情報発信するほか、リサーチ技術を応用したHR Tech事業も展開し、

クライアントの事業成長と組織活性化の両面を支援します。



会社名：株式会社アスマーク（ASMARQ Co., Ltd.）（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

採用情報：https://www.asmarq.co.jp/saiyou/

運営メディア：https://a-streaming.asmarq.co.jp/（ウェビナー動画プラットフォーム「A-streaming」）