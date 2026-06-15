株式会社ウィズモー、顔認証インターホン事業を手がける株式会社レイワクリエイトへのコンサルティング支援を開始。東建コーポレーションへの導入実績を持つ事業のさらなる拡大を後押し

株式会社ウィズモー

株式会社ウィズモー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉 和）は、顔認証インターホンシステムの普及・導入支援を手がける株式会社レイワクリエイト（本社：福岡市）へのコンサルティング支援を開始しました。東建コーポレーション様をはじめとする大手上場企業への導入実績を持つ同社の事業基盤をさらに強化し、全国の不動産オーナー・管理会社・建設会社への展開を加速させることを目的としています。

【ウィズモーが注目した「商品力はあるのに、伝わっていない」という課題】

株式会社ウィズモーは、住宅会社や不動産関連企業を中心に経営戦略・営業体制・商品開発など多岐にわたるコンサルティングを提供してきた会社です。

今回コンサルティング支援を開始した株式会社レイワクリエイトは、顔認証インターホン事業に参入して約4年、東建コーポレーション様をはじめとする大手上場企業への導入実績を持つ実力ある企業です。

「商品力も実績もある。しかしその価値がまだ十分に市場に伝わっていない」というのが、ウィズモーがコンサルティング参画を決めた背景にあります。

以下では、レイワクリエイトが積み上げてきた実績と商品力を詳しくご紹介します。

【4年間で積み上げた実績と、市場の確かな手応え】

レイワクリエイトが顔認証インターホン事業に参入したのは約4年前のことです。

代表・奥野氏が、知人から「これからは顔認証セキュリティが来る。日本は遅れているから今のうちにやっておくべき」というアドバイスを受けたことがきっかけでした。

当初は不安もあったといいます。

中国製という出自への懸念、大手への営業のハードル、そして顔認証という概念そのものへの市場の低い認知度。

しかしシンガポールやマレーシアの高級コンドミニアムを視察し、サウジアラビアやタイの高級ホテルでの普及を目の当たりにするなかで、奥野氏の確信は深まっていきました。

「日本が遅れているだけで、この流れは必ず来ると思っていました。空港の入国審査や運転免許の発行でも、国はすでに顔認証を採用しています。JRの新幹線改札でも試験的な導入が始まっている。国がやることは、時間差で必ず民間に降りてきます。その流れに先んじて動けるタイミングが今だと思っています」（奥野氏）

その読みは正しかった。

4年間の営業活動を通じ、東建コーポレーション様をはじめとする大手上場企業への導入を実現。

個人オーナーや管理会社、さらには建設会社からのリピート発注も積み重なり、確かな実績基盤が築かれてきました。

また、顔認証という市場に対する感度は、国内だけでなく海外の動向からも裏付けられています。

シンガポールやマレーシアの高級マンション、サウジアラビアやタイの高級ホテルでは顔認証が当たり前の設備として定着しています。

日本ではまだ認知度が低いものの、国が空港・免許・交通インフラへの導入を進めている以上、民間への波及は時間の問題です。

レイワクリエイトはその波が来る前から動いていた会社であり、それが今の実績につながっています。

【大手が選んだ理由：差別化と入居率向上の両立】

なぜ大手上場企業がレイワクリエイトの顔認証インターホンを選ぶのか。

その理由は明快です。

それは「差別化による入居率向上」です。

普通のインターホンを搭載した物件が多い中で、顔認証という最先端のセキュリティ機能を備えた物件は、それだけで検索者の目に留まりやすくなります。

内見に訪れた入居希望者にとっても「この物件は他と違う」という印象を与え、成約につながりやすくなります。

「口を揃えて言われるのは、これからこういう時代になるよね、という感覚です。特に東京の大手企業は、次の時代への対応として早めに動いてくださる傾向があります」（奥野氏）

実際に、内見の数が増えた、成約が早くなったという声はオーナーや管理会社から多く届いています。

物件の付加価値を高めることで入居希望者の母数そのものを増やすというアプローチは、広告費の増加や家賃の値下げとは本質的に異なる解決策です。

レイワクリエイトの顔認証インターホンが支持されるのは、こうした収益改善への直接的な貢献が評価されているからです。

【最大の強み：後付けでオートロック物件に変えられる革新性】

レイワクリエイトの商品が持つ最大の差別化ポイントが、「後付けで既存物件をオートロック物件に変えられる」という特性です。

従来のアイホン・パナソニック製品は、専用の電気配線工事が前提となります。

既存物件への導入には大掛かりな工事が伴い、コストと時間の両面でハードルが上がります。

一方、レイワクリエイトのシステムはインターネット回線を活用するため、大規模な工事なしで設置が可能です。

エントランスに電気錠を設置し顔認証端末を取り付けるだけで、オートロック仕様への転換が実現します。

「オートロックじゃない物件を、オートロック物件にするという発想が今まであまりなかったと思います。入り口が少し狭い構造の物件であれば、そこに扉と電気錠を設置するだけで、オートロック物件として登録できるようになります」（奥野氏）

この仕組みはAIを活用したビジュアル提案と組み合わせることで、オーナーへの説明もよりわかりやすく行えるようになっています。

「こういう形にしたらオートロック物件になりますよ」というイメージを視覚的に伝えることで、導入への意思決定がスムーズに進むといいます。

大掛かりなリフォームなしに物件の価値を引き上げられるという点は、特にオートロック設備のない旧来型のアパートを持つオーナーにとって、非常に魅力的な提案となっています。

【数字が語る投資対効果：家賃アップ・問い合わせ増加・負のスパイラルからの脱却】

事業の説得力は数字で示されます。

オートロック物件への転換により、1戸あたり最低でも月3,000円の家賃引き上げが可能です。

30戸の物件で換算すれば月90,000円の収益増。

導入コスト150～200万円を10年分割払い（月々約20,000円）で賄っても、初月からプラスの収益構造が成立します。

さらに、SUUMOやアットホームなどの不動産ポータルサイトで「オートロック」条件での検索にヒットするようになることで、見込み顧客への露出機会そのものが増加します。

「特に学生マンションでは、女子学生の部屋を親御さんが選ぶことが多い。まず『オートロック物件』で検索するんです。オートロックじゃない物件は、そもそも検索にすら引っかからない。問い合わせ数と内見数が増えたというオーナーさんの声は多いですね」（奥野氏）

逆に、オートロックを整備しないままでいると、家賃を下げ続けるしかなくなり、入居者層の質も変化していく「負のスパイラル」が待っています。

家賃を下げても埋まらなければ広告費を積むしかなくなり、それでも改善しなければ入居条件を緩めるしかなくなる。

こうした流れが一度始まると、物件としての価値の回復は極めて困難になります。

この構造的な問題を、初期投資を抑えながら根本から解決できる点が、レイワクリエイトの顔認証インターホンが多くのオーナーから支持される本質的な理由です。

【多機能性と信頼性：スマホ連携・複数解錠方式・障害時対応】

レイワクリエイトのシステムは顔認証だけでなく、QRコードや暗証番号での解錠にも対応しています。

顔認証を登録したくない居住者への配慮はもちろん、民泊運営でのゲストへの一時的なQRコード発行など、多様な用途に対応できる柔軟性を持っています。

スマートフォンとの連携機能により、物件から遠く離れた場所にいるオーナーや管理者がリアルタイムで来訪者対応を行うことも可能です。

再配達の問題が社会課題となっている現在、不在時でも遠隔で対応できるこの機能は、物流の効率化という観点からも注目されています。

「例えば私が福岡にいても、東京の物件にピンポンが鳴ったらスマホに通知が来て、相手と話すこともできますし、入口を開錠することもできます。佐川さんが来た時に宅配ボックスに入れてもらうよう指示することも可能です」（奥野氏）

また、ネット回線障害時の備えとして電気配線を使った物理的な施解錠方式も搭載しています。

スマートフォンの充電が切れている状況でも顔認証で解錠できる設計は、日常的な安心感にもつながります。

「いざという時に入れない」という不安を解消する設計の丁寧さが、リピーターの多さにも反映されています。

【高いリピート率が証明する商品力と、ウィズモーが担う役割】

商品の真の価値は、リピート率に現れます。

「一棟試してみて良かったから、他の棟にも入れたいというオーナーさんが多いです。建設会社さんでも、新築で1棟発注してくださったら、次の案件でもまた声をかけてもらえる。リピートしてもらえるということは、それだけ商品が信頼されているということだと思っています」（奥野氏）

使った人が次も使う。

紹介が紹介を呼ぶ。

これは商品力の証明であると同時に、営業コストを抑えながらスケールできる事業構造の可能性を示しています。

しかし、商品力があるだけでは事業は自動的にはスケールしません。

どのような顧客に、どのような言葉で、どのような順番で届けるか。

その設計と実行の仕組みを整えることこそが、ウィズモーがコンサルティングとして担う役割です。

参入から4年、以前は懐疑的だった地方の事業者にも受け入れられる場面が増えてきたといいます。

顔認証が「特別なもの」から「当たり前のもの」へと変わりつつある今、その流れをいち早く読み取り実績を積んできたレイワクリエイトの存在感は、ウィズモーのコンサルティング支援によってさらに大きくなることが期待されます。

空室で悩む不動産オーナーの方、物件の付加価値向上を検討する管理会社の方、住宅事業の差別化を模索する工務店・建設会社の方は、ぜひウィズモーまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

https://withmo.co.jp/contact/

会社情報

会社名：株式会社ウィズモー 代表者名：小倉 和

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

お問い合わせ：https://withmo.co.jp/

電話番号：03-6362-0875

事業内容：各種コンサルティング事業／住宅会社向けの経営支援、営業コンサルティング業務／各種セミナー、研修、イベントなどの企画、開催、運営及び管理／フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務／各種商品の企画、製造、販売及び輸出入／インターネットによる広告業務及び番組配信

YouTube：小倉和の工務店支援チャンネル https://www.youtube.com/@withmo_koumutenshien/videos