【毎日変わる半額ブランド】amood、18の人気ブランドが参加する「半額マラソン」を開催

ABLY Corporation., Inc.

ファッションプラットフォーム「amood（アムード）」は、2026年6月15日（月）から6月22日（月）までの8日間、大規模割引イベント「半額マラソン」を開催します。今回のイベントには、韓国と日本で人気を集める18のファッションブランドが参加し、参加ブランド対象の35%割引クーポン（最大5,000円）とともに、毎日4ブランドに限定で適用される50%割引クーポンも提供します。

■ イベント概要

・期間：2026年6月15日（月）～2026年6月22日（月）

・対象：amoodアプリをご利用のお客様全員

・主な特典：

・参加ブランド全商品対象 35%クーポン配布（最大5,000円）

・毎日4ブランド対象 50%クーポン配布

・全18ブランド参加

・URL：（イベントページへ(https://link.amood.jp/5hihgan)）

■ 詳細内容

今回の「半額マラソン」には、「MUCENT」「Sugar powder」「anyonemore」「The Pink」「Benito」など、全18の人気ブランドが参加します。

イベントの最大の特徴は、毎日対象ブランドが入れ替わる「日替わり50%クーポン」です。イベント期間中、毎日4ブランドが選定され、対象ブランドの商品を50%割引クーポンでよりお得に購入できます。

特に「ムセント」「エニワンモア」「シュガーパウダー」「アットランス」など、韓国・日本両国で高い人気を誇るブランドが日替わり対象として順次公開される予定です。毎日新しいブランドの特典を確認する楽しさとともに、さまざまなスタイルのファッションアイテムを半額でお楽しみいただけます。

また、日替わりブランドに関わらず、すべての参加ブランドに毎日35%クーポンが提供されます。特定ブランドの割引日程を待たなくても、イベント期間中はずっとさまざまなブランドの商品をお得にショッピングできる点も魅力です。

さらに、イベント最終日の6月22日（月）には、特別企画として「アンコール半額ブランド」が公開される予定です。イベント期間中のお客様の反応やブランドごとの人気度をもとに選ばれた一部ブランドに、もう一度50%クーポンが配布されます。どのブランドがアンコール対象になるのか、最終日まで目が離せません。見逃していたブランドと再会できる最後のチャンスをお見逃しなく。

amoodは今回の半額マラソンを通じて、人気ファッションブランドをよりお得な価格でご紹介し、毎日新鮮なショッピング体験をお届けします。

■ amood（アムード）について

「amood（アムード）」は、トレンドに敏感な女性のためのレディースファッションプラットフォームです。韓国No.1アプリ「ABLY」の最先端AI技術と1,000万人以上のデータを継承し、日本のお客様へ洗練されたスタイルを提案しています。国内での売上拡大はもちろん、将来的には「韓国市場への進出」を見据えたトータルソリューションを提供。独自のテックシステムを通じて出店ショップ様の持続的な成長をコミットし、共に歩んでまいります。

■ お問い合わせ

ABLY Corporation., Inc. (contact@amood.jp)