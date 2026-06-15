貸会議室・TKP の東京都内 9 施設・12 カ所の喫煙所を「THE TOBACCO」としてリニューアルオープン

株式会社コソド

よりマナー良く、心地よい分煙の実現を目指す喫煙所ブランド「THE TOBACCO（ザ・タバコ）」を運営する株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎）と株式会社 TKP（本部：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝）は、東京都内の TKP9 施設・計 12 カ所の喫煙所を「THE TOBACCO」にリニューアルし、順次運用を開始しました。

■ THE TOBACCO とは

THE TOBACCO（ザ・タバコ）は、喫煙者と⾮喫煙者が無理なく共存できる都市環境を実現する、新しいかたちの喫煙所ブランドです。

改正健康増進法の施行により、屋内で喫煙できる場所が限られる中、私たちは喫煙者が自然と足を運びたくなる清潔で快適な喫煙空間を設計・運営しています。人流データや喫煙所内 AI カメラなどを活用しながら、立地や利用状況に合わせた最適な機能を備えつつ、⾊や素材、グラフィックの表現に丁寧に配慮し、閉鎖的になりがちな喫煙所に視覚的な軽やかさと上質さをもたらします。

都市の中に、ほんの少し気持ちが前向きになる場所をつくること。

その積み重ねが、マナーの向上や街の秩序へとつながると私たちは考えています。

「誰もが心地よく過ごせる、多様な価値観が響き合う街をつくる。」

このビジョンのもと、THE TOBACCO は喫煙の利便性を提供するだけでなく、ポイ捨てや受動喫煙といった都市課題に対し、空間の質によって応える存在でありたいと考えています。

喫煙所を単なる設備ではなく、街の中の小さな緩衝地帯へ。

異なる価値観やライフスタイルを持つ人々が、互いを尊重しながら無理なく共存できる “やわらかな街のかたち”を、THE TOBACCOは実装していきます。

2026年6月時点で都内を中心に 290店舗を展開しており、今後も店舗数の拡大を図っていきます。

■ 本取り組みの背景

TKP は、2005年の創業以来「空間再生」という独自の発想で、遊休不動産を価値ある空間へと変える事業を開拓してきた、貸会議室業界のパイオニアです。全国に2,000室超の会議室・宴会場・レンタルスペースを展開し、フレキシブルオフィス事業やホテル・宿泊研修事業、イベントプロデュース事業など、ビジネスに必要なあらゆる「場」をワンストップで提供しています。

コソドは、空間の価値を最大化するという TKPの思想に深く共感し、今回のリニューアルに至りました。会議の合間のリフレッシュやネットワーキングの場として、喫煙所は施設利用者にとって重要なタッチポイントのひとつです。今回の取り組みは、THE TOBACCOにとって初となる貸会議室業態での喫煙所リニューアル事例となります。TKPが長年にわたり磨き上げてきた施設運営のホスピタリティに、THE TOBACCOの空間デザインと分煙ノウハウを掛け合わせることで、利用者にとっての「会議のその先」にある体験価値を一段引き上げることを目指しました。

多くのビジネスパーソンが日常的に利用する TKPの施設だからこそ、快適な喫煙環境の整備は、施設全体の満足度向上にも直結すると考えています。コソドは、商業施設やコンビニエンスストアとの共同出店に続き、今回の貸会議室ブランドTKPへの展開を通じて、喫煙所の設置パートナーをさらに多様化してまいります。都市のあらゆる空間に「心地よい分煙」を届けるべく、業種・業態を問わない柔軟な出店モデルを引き続き推進してまいります。

■ 対象施設一覧（東京都内TKP 9 施設・計 12 カ所）

1 TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター

2 TKP 秋葉原カンファレンスセンター

3 TKP 東京駅大手町カンファレンスセンター

4 TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川高輪口

5 味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター

6 TKP 新橋カンファレンスセンター7 TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町

8 TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川

9 TKP ガーデンシティ PREMIUM 京橋

■ 株式会社 TKP

会社名 ：株式会社TKP

所在地 ：東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル 2F

設立 ：2005 年 8 月

代表者 ：河野 貴輝

事業内容：フレキシブルオフィス事業、ホテル・宿泊研修事業、イベントプロデュース事業、

料飲・バンケット事業、BPO 事業

企業 URL：https://www.tkp.jp/

■ 株式会社コソド

会社名 ：株式会社コソド

住所 ：東京都中央区京橋 3-3-13 平和ビル三号館 5 階

設立 ：2017 年 9 月 29 日

代表者 ：山下 悟郎

事業内容：喫煙所事業、マーケティング事業、施設デザイン運用事業

企業 URL：https://cosodo.co.jp/

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コソド広報担当

Mail: info@cosodo.co.jp