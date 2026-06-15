定額制ショート動画編集サービス「タテDOGA放題」を提供開始。月額77,000円からTikTok・Instagram・YouTube Shortsの継続運用を支援

株式会社ライアートプロモーション

動画マーケティングやコンテンツ制作事業を行う株式会社ライアートプロモーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田光寛、以下ライアートプロモーション）は、企業・店舗・個人事業主・インフルエンサー・専門家など、継続的な情報発信を行う方々向けに、縦型ショート動画編集に特化した定額制ショート動画編集サービス「タテDOGA放題」の提供を開始いたしました。

サービス提供開始の背景

定額制ショート動画編集「タテDOGA放題」

近年、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortsを中心に、ショート動画はSNSにおける主要なコンテンツフォーマットとなっています。

企業のマーケティング活動だけでなく、個人事業主やインフルエンサー、医師、士業、経営者など、多くの発信者が認知拡大やブランディング、集客、採用などを目的に動画発信に取り組む時代となりました。

一方で、継続的な動画投稿を行うためには編集リソースの確保が必要となり、

・撮影はできるが編集が追いつかない

・投稿頻度を維持できない

・撮影素材が溜まっている

・編集担当者の採用や教育が難しい

・発信業務が本業を圧迫している

といった課題も増えています。

ライアートプロモーションでは、これまで企業や専門家、インフルエンサーのSNS運用支援を行う中で、「発信を継続したいが編集体制を構築できない」という相談を数多くいただいてきました。

こうした課題を解決するため、ショート動画編集に特化した定額制サービス「タテDOGA放題」を立ち上げました。

定額制ショート動画編集サービス「タテDOGA放題」とは

タテDOGA放題は、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shorts向けのショート動画編集に特化した定額制サービスです。

発信者はスマートフォンやカメラで撮影した動画素材を共有するだけ。

専属ディレクターと編集チームがショート動画へ編集し、継続的な動画制作をサポートします。

ライアートプロモーションは、累計獲得登録者400万人以上のYouTubeチャンネル支援、累計50チャンネル以上の企業YouTube運用支援、350件以上のYouTube PR案件支援などの実績を持つ動画マーケティング会社です。

これまで培ってきた動画制作・コンテンツ運用のノウハウを活かし、ショート動画領域においても継続的な発信体制づくりを支援いたします。

「タテDOGA放題」が提供する主な支援内容

◆ ショート動画編集

・カット編集

・テロップ制作

・BGM／SE挿入

・エフェクト追加

・SNS向け最適化編集

TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortsに適したフォーマットで動画を制作します。

◆ 専属ディレクターによる進行管理

専属ディレクターが窓口となり、

・素材管理

・制作進行

・修正対応

・納品管理

を担当します。

◆ 継続運用を支える制作体制

ショート動画は継続的な投稿が重要です。

タテDOGA放題では、専属ディレクターと編集チームによる制作体制を構築し、発信者が継続的に動画発信できる環境を提供します。

◆ 撮影は自分で、編集は専門チーム

発信者は日常業務や活動の中で動画を撮影するだけ。

編集業務を外部化することで、コンテンツ制作にかかる負担の軽減を支援します。

料金プラン

発信頻度や運用体制に合わせて、複数の料金プランをご用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35689/table/92_1_dcccb5a441f030d7b1a672c30c655907.jpg?v=202606151051 ]

※詳細はサービスサイトをご覧ください。

サービスサイト：

https://liartpromotion.co.jp/tatedoga/(https://liartpromotion.co.jp/tatedoga/)

無料相談はこちら：

https://form.run/@tatedoga(https://form.run/@tatedoga)

今後の展望

今後も企業・個人事業主・インフルエンサー・専門家など、様々な発信者の継続的な情報発信を支援してまいります。

ライアートプロモーションは、ショート動画制作を単なる編集業務ではなく、発信者の活動を支えるインフラの一つと位置づけています。

今後もタテDOGA放題を通じて、より多くの発信者が継続的にコンテンツを届けられる環境づくりに取り組んでまいります。

■ 株式会社ライアートプロモーションについて

ライアートプロモーションは、「コンテンツ発信文化を牽引し、総発信時代をツクル」をビジョンに掲げる動画マーケティングカンパニーです。

YouTube運用支援を中心に、企業や専門家、インフルエンサーの情報発信を支援しており、累計獲得登録者400万人以上のチャンネル支援、累計50チャンネル以上の企業YouTube運用、350件以上のYouTube PR案件支援などの実績があります。

【会社概要】

会社名：株式会社ライアートプロモーション

代表者：代表取締役 山田光寛

設立：2017年11月29日

【本社東京オフィス】

東京都千代田区神田三崎町3丁目5-9 天翔オフィス水道橋1F-1

【大阪オフィス】

大阪府大阪市西区新町1-2-9 日宝四ツ橋新町ビル4F

【福岡事業所】

福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 ParkFront博多駅前1丁目5F-B



【事業内容】

・メディアソリューション事業

・メディカルマーケティング事業

・コンテンツクリエイティブ事業

・ミュージック事業



企業HP：https://liartpromotion.co.jp/(https://liartpromotion.co.jp/)