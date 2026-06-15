遊びながら都道府県が学べるカードゲーム 「ケンクラーベ」のニューゲームをインフルエンサーがPR

株式会社FNO

株式会社FNO（所在地：福岡県福岡市）が企画・販売している、遊びながら都道府県が学べる県比べカードゲーム「ケンクラーベ」では、「遊ぶだけで無知の知を体感できる！学べて楽しい！」とお客様から好評をいただき、累計販売数3000個を突破しました。



ケンクラーベ Amazon販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D419WLT4

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=OtduDptfGiM ]

■ ケンクラーベの特徴

無知の知を体感

「 知ってそうで知らなかった！ 」で盛り上がる！ 知識 ・ 推測 ・ 戦略を使うありそうでなかった「遊んで学べる」県比べカードゲーム

1分で理解

ルールはトランプでお馴染みの大富豪・ダウトを採用。トランプで遊んだことがある方ならゲームルールをあっという間に理解できます。

ゲーム性

「大富豪」ルールでは 人口 ・ 面積でカードの強さが一変！！ 「ダウト」ルールでは 知識 ・ 推測 ・ 戦略をフル活用して、相手に勝て！

遊び方がアップデート

HPにて皆さんが考えたローカルルール ・ ニューゲーム公開中！誰もがゲームクリエーターに！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=BpIdzfl15_c ]

■ ニューゲーム「地雷ゲーム」について

ニューゲーム「地雷ゲーム」は二人で遊ぶ心理系のゲームです。大富豪やダウトなどの人数が多いほど面白いゲームに加えて、二人で楽しめるゲームを追加いたしました。都道府県という共通認識を使いながら駆け引きが行われる今までありそうでなかった心理系のゲームです。

わたなべさんのボードゲーム棚によるPR動画

https://www.youtube.com/shorts/z87Q77FdczM

■インフルエンサーのプロフィール

わたなべさんのボードゲーム棚

SNS総フォロワー約15万人。

おうち時間をほんの少し素敵にするボードゲーム。

友達、家族、恋人と。たまにはデジタルデトックス。

あなたのおうち時間がもっと素敵にをテーマにボードゲームを紹介。

・ボドゲ歴15年

・所持ボドゲ数1500個以上

・毎月支出の半分以上ボドゲ買う人

instagram：https://www.instagram.com/nabecolle

X：@nabecolle(https://x.com/nabecolle)

YouTube：https://www.youtube.com/@nabecolle

◼️会社概要

会社名：株式会社FNO

所在地：福岡県福岡市中央区

事業内容：動画制作・カードゲーム企画販売

URL：https://www.kenkura-be.com/