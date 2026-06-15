西日本豪雨災害の教訓を次世代へ――6月28日にオンラインシンポジウム開催

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会（DMTC-SA）は、2026年6月28日（日）、オンラインにて「西日本豪雨災害を忘れない6.28シンポジウム」を開催します。

本シンポジウムは、西日本豪雨災害の教訓を風化させることなく次世代へ継承し、災害現場で生じた「想定外の壁（課題）」から今後の防災・減災のあり方を考える取り組みです。

2026年から2028年までの3カ年計画で実施し、2028年には岡山県でのリアル開催を予定しています。

2018年に発生した西日本豪雨災害から8年が経過しようとしています。

しかし近年も全国各地で豪雨災害が頻発しており、災害の記憶と教訓を社会全体で共有し続けることの重要性は高まっています。

こうした背景から、DMTC-SAが主催し、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（DMTC）の協力のもと、岡山県、岡山市、倉敷市、総社市の後援を受けて本シンポジウムを開催します。

本シンポジウムのテーマは「現場のリアルから見える想定外の壁」です。

開催に先立ち、5月31日、6月7日、6月14日の3日間にわたり、災害対策士を対象とした事前ワークショップを実施。当日は各グループが、被災現場や復旧・復興の過程で直面した課題や気づきを発表し、分野横断的な視点から議論を深めます。

シンポジウムでは、災害対策を「7分野47種」に体系化した視点から、災害発生前に備えるべき事項を整理し、行政・企業・地域住民が共有できる防災・減災のあり方を探ります。

また、人口減少や担い手不足が進む中、公的支援だけに依存しない地域防災体制の構築も重要なテーマです。専門家による基調講演や現場の実践事例を通じて、官民が連携した災害対応のあり方を考える機会を提供します。

【イベント概要】

■イベント名

西日本豪雨災害を忘れない6.28シンポジウム2026(https://sites.google.com/view/nishinihongouu2018-dmtc-sa/)

■日時

2026年6月28日（日）13:00～17:00

※関連企画として、事前ワークショップ（災害対策士向け）を実施中

■開催形式

オンライン（Google Meet）

※申込者へ視聴URLを送付

■参加申込

参加費：無料

定員 ：100名 ※限定公開

▶申し込みフォーム(https://forms.gle/ep8vKXxPYVY83w3W6)

※定員に達し次第締め切り

■基調講演

神原 咲子 氏

・神戸市看護大学 看護学部 基盤看護学 教授

（災害看護・国際看護学）

・一般社団法人EpiNurse 代表理事

・高知大学 医学部 客員教授

・日本学術会議 連携会員

・インドネシア・ウダヤナ大学 客員教授

【主催・協力・後援】

主催：DMTC-SA（一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会）

協力：DMTC（東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター）

後援：岡山県、岡山市、倉敷市、総社市

運営：西日本豪雨災害を忘れないシンポジウム実行委員会

【東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC) 概要】

DMTCは、「災害対策の知をきわめる」「災害対策を推進する人をはぐくむ」「対話する場をつくる」という3つの視点を持ち、多様な人材輩出と、人類が直面するさまざまな地球規模の課題解決に取り組んでおります。

センター長 目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場4丁目6-1 東京大学生産技術研究所 Be-503

設立日：2018年 (平成30年) 10月13日

【一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA) 概要】

一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会(DMTC-SA)とは、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)を支援する事のみを目的に設立した一般社団法人です。

能力検定「災害対策士(R)️」の運営や、DMTCが主催するさまざまなプログラム、イベントのサポートをしてまいります。

代表理事：目黒公郎

所在地：〒153-0041 東京都目黒区駒場４丁目6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内総合実験研究棟An-509

設立日：2021年 (令和3年) 11月5日