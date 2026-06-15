保線・狭小現場の重労働を劇的軽減！レール下をすり抜ける「薄型プレートコンパクター」を6月より販売開始

建ロボテック株式会社

「世界一ひとにやさしい現場を創る」をビジョンに建ロボテック株式会社（所在地：香川県木田郡三木町、代表取締役社長兼CEO：眞部 達也）は、小型建設機械メーカーの三笠産業株式会社と共同開発した、業界初となる超低全高型の「薄型プレートコンパクター」を、令和8年（2026年）6月より販売開始いたします。

本製品は本体全高を従来機より420mm低く抑えることで、鉄道の道床交換作業におけるレール下や、上下水道管の埋設工事をはじめとする高さの低い現場において、コンパクターを持ち上げるなどの過酷な作業を不要にする革新的な省力化機器です。

なお、ご好評につき6月納品分の初回生産枠（30台限定）は既に売約済みとなっており、現在は8月以降の納品分について順次予約受付を開始しております。

■ 開発の背景と現場の課題

従来の鉄道における道床交換（線路の砕石の入れ替え）作業や、各種インフラの更新工事における路盤転圧では、レールや既存の構造物をかわすために重量のある機器を人力で持ち上げる作業が不可欠でした。また、転圧地盤の上に構造物がある「高さの低い場所」では、既存の転圧機器が物理的に進入できず、十分な締め固め（転圧）を行うことが極めて困難なケースが存在していました。このような特殊な施工環境において、労働環境の改善（省力化・安全性向上）と、構造物の不等沈下等を防ぐための「確実な施工品質の確保」を両立させることが、建設・保線現場における長年の急務となっていました。

当社は2023年に「JR東日本スタートアップ」の採択事業者に選定されており、こうした現場のリアルな課題に向き合い、三笠産業株式会社との共同開発により本製品を完成させました。

■ 製品の主な特徴

1. レールや構造物の下を「すり抜ける」驚異の低全高設計

専用設計のハンドル可倒機構や安全ガードの変更で、本体全高を395mmに抑えました（従来型比マイナス420mm）。これにより、狭いレール下や低い隙間でも一切干渉せずに通過でき、機器の持ち上げ作業をゼロにします。

2. 既存製品が活用できなかった狭小空間での「施工品質向上」に寄与

上下水道管の埋設工事や水路の更新工事、プラットホーム下、2重スラブ、その他建設工事における特殊状況など、上部に構造物があり十分な高さが確保できない現場において、唯一対応可能なプレートコンパクターです。これまでは機械が入らず不十分になりがちだった狭小空間の路盤を強固に締め固めることができるため、施工後の沈下リスクを低減し、土木・建設工事全体の品質向上と長期的な安全性の確保に貢献します。

3. 業界初の可倒式ワンタッチハンドル（特許出願済）による高い操作性

障害物を通過する際などにハンドルを倒す場合、高さ切り替えレバーを握ってスライドさせるだけでロックでき、足元のペダルを踏み込むだけで即座にロック解除できる新機構を搭載しました。現場での作業員の姿勢変化を最小限に抑え、直感的かつ安全に操作できます。

■ 提供概要

・製品名：薄型プレートコンパクター（型式：MVC-50HJ）

・販売価格：オープン価格

・販売代理店：要問い合わせ

・出荷スケジュール：6月納品分の初回生産枠（30台限定）は売約済み。

現在、8月以降の納品分を予約受付中。

【今後の展望】

当社がミッションとして掲げる「世界一ひとにやさしい現場を創る」という思いのもと、本製品の普及を通じてインフラ保線現場や土木・建設現場における過酷な労働環境を改善してまいります。それと同時に、これまでは施工が難しかった特殊な狭小現場においても妥協のない高い施工品質を実現できるようサポートし、日本のインフラの長寿命化と持続可能な建設業界の発展に貢献してまいります。

建ロボテックについて

「世界一ひとにやさしい現場を創る」

建設現場出身の創業者が2013年に設立した、特化型研究開発企業です。

長年の建設現場研究より得た、知識・ノウハウを最大限活用することで、現場環境にフィットし、確実にワークする省力化・省人化ソリューションを提供します。

人とともに働く協働型ロボット「トモロボシリーズ」や様々な企業への開発協力など、「生産性向上」と作業者の「安全確保と負担軽減」を実装力あるソリューションを通じて、建設産業の健全な進化・発展に貢献いたします。

・「トモロボ」シリーズとは

「トモロボ」は建ロボテックが目指す「世界一ひとにやさしい現場」を実現するための建設現場専用ＣＯＢＯＴブランドです。職人と共に働き、単純大量作業を担うことによって省力化と生産性向上を実現します。

会 社 名 ： 建ロボテック株式会社 https://kenrobo-tech.com/

所 在 地 ： 本社）香川県木田郡三木町大字上高岡246-2

東京オフィス）東京都豊島区東池袋3-20-16東池袋ハイツ弐番館101号室

設 立 日 ： ２０１３年７月３日

代 表 者 ： 代表取締役社長兼ＣＥＯ 眞 部 達 也

事業内容 ： ・建設現場に特化した省力・省人化ロボットソリューションの開発・提供

・スマート施工コンサルティング、RXコンサルティング

・労働環境改善資材の開発・販売

・受託開発（新規開発・改造開発）、開発コンサルティング

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【本件に関するお問い合わせ】

問い合わせ: https://kenrobo-tech.com/inquiry/

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