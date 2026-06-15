【2026年7月6日(月)開催】追客・カラー提案・積算をAIで効率化。建築・リフォーム業向け「実務×AI」セミナーをLIFEFUND×Speeeが共催

株式会社LIFEFUNDLIFEFUNDとSpeeeが共同開催するオンラインセミナーは7/6(月)18時開始。

株式会社LIFEFUND（静岡県浜松市、代表取締役：白都卓磨）と株式会社Speee（東京都新宿区）は、2026年7月6日（月）18:00より、建築・リフォーム業界向けオンラインセミナー「建築・リフォーム業の『実務×AI』最前線」を共同開催します。

住宅着工戸数の減少が続く中、AIに関心はあっても「どの業務から手をつければいいか」「導入したが現場が使わない」という壁に当たっている経営者は少なくありません。本セミナーでは、見積から発注・契約・原価・ダッシュボードまでの一連業務をAIで効率化した実例を、現役の工務店経営者とリフォーム産業DXの推進者が実務ベースで解説します。

■ 工務店・リフォーム業が直面する「AI格差」

AIツールへの関心は高まる一方、「実際に業務に組み込めている企業」と「試したが続かなかった企業」の格差は年々広がっています。業界特有の業務フロー（追客・見積・現場管理）に対し、汎用的なAI解説は噛み合わないケースが多く、「自社業務でどう動かすか」の具体例が求められています。

本セミナーは、建築・リフォーム・外装工事の現場で実際に稼働しているAI活用事例を、実務担当者目線でそのまま持ち帰れる形で公開します。

◼︎ 登壇者紹介

■ 当日の内容（予定）

建築業界全体のAI推進を担う白都卓磨氏とリフォーム・外壁塗装のAI推進を担う箕輪憲太氏が「実務×AI」を語る

テーマ１.：追客をAIで自動化する

問い合わせから契約までの追客業務をAIでどう仕組み化するか。実際のプロンプト・フロー・ツール構成を紹介。

テーマ２.：カラーシミュレーション×AIで成約率を上げる

外装・内装のカラー提案にAIを組み込み、商談スピードと提案品質を同時に上げる実例を解説。

テーマ３.：積算業務をワンアクション化する

見積・発注・原価管理の一連フローをAIとダッシュボードで統合し、積算担当の工数を大幅に削減する仕組みを公開。

■ こんな方におすすめ

■ 参加特典（10大特典）

- AIに興味はあるが、自社の業務でどう使えばいいかわからない- 工務店・リフォーム会社の経営者- 追客・見積・積算の業務を効率化したい実務担当者- AIツールを導入したが、現場定着しなかった経験がある方- 建築・外装・設計事務所でDXを推進したい方

参加者全員に「即戦力プロンプト50選」をはじめとする10大特典を配布します。

セミナー終了後すぐに自社業務で試せる内容を用意しています。

■ 開催概要

■ LIFEFUNDが運営する関連プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160136/table/74_1_2de64d8382654de55949ff04f57441a8.jpg?v=202606151051 ]

本セミナーで共有されるAI活用ノウハウを、自社の現場へ実装するための学習プログラムとして、LIFEFUNDは以下を運営しています。

＜建築AI経営研究会＞建築AI経営研究会の様子。隔月で東京にて開催している。

「建築AI経営研究会」は、建築・住宅業界の経営者を対象に、AIを"道具"ではなく"経営の武器"として活用するための実践知を共有する経営者限定コミュニティです。「建築経営にどのようにAIを浸透させるか」をテーマに、月次で研究会を開催しています。

https://kenchiku-ai.com/260603-2/

＜ホリエモンAI学校建築校＞LIFEFUNDはホリエモンAI学校「建築校」を運営している

株式会社LIFEFUNDは、堀江貴文氏プロデュースの「ホリエモンAI学校 建築校」の運営本部でもあり、経営者向けの研究会と、社員・実務担当者向けの実践オンラインスクールを連携させて提供しています。

https://kenchiku-ai.com/

会社紹介

会社名：株式会社LIFEFUND

代表者：代表取締役 白都卓磨

設 立：2000年（2023年に現社名へ変更）

所在地：静岡県浜松市中央区鴨江三丁目70番23号

売上高：27.1億円（2025年実績）

社員数：62名（2025年12月）

事業内容：注文住宅（ARRCH、PG HOUSE）、不動産、相続コンサルティング、AI教育事業ほか

URL：https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

「建築業界のAI浸透を推進します」

ホリエモンAI学校建築校および建築AI経営研究会に関する

メディア関係者様の取材をお待ちしております。

株式会社LIFEFUND

https://lifefund-recruit.com/(https://lifefund-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_term=prtimes&utm_content=prtimes&utm_campaign=prtimes)

■場所：〒432-8023 静岡県浜松市鴨江3丁目70番23号

■連絡先：PR担当：石野 pr.lifefund@gmail.com