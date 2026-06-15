【限定50台】「もう少し大きなwonkeyが欲しい」ユーザーの声から生まれた『wonkey-DX』登場　2026年6月16日発売開始！

株式会社ダイナーwonkey-DX Matte Black（マットブラック）(https://wobikes.com/products/wonkey-dx-matte-black)wonkey-DX Forest Green（フォレストグリーン） (https://wobikes.com/products/wonkey-dx-forest-green)

株式会社ダイナー（東京都港区）が展開するモビリティブランド「WO（ダブルオー）」は、特定小型原動機付自転車「wonkey（ウォンキー）」シリーズの新モデル『wonkey-DX（ウォンキー ディーエックス）』を発売いたします。

従来モデルのデザインコンセプトを継承しながら、より多くのお客様から寄せられていた「もう少し大きいサイズが欲しい」という声に応え、サイズアップと走行性能の向上を実現しました。

限定50台のみの特別モデルとして展開いたします。

「街をもっと快適に移動するためのwonkey」

2023年7月の新制度施行以降、16歳以上であれば免許不要で乗ることができる特定小型原動機付自転車は、新しい移動手段として注目を集めています。

WOが展開する「wonkey」は、その独自のデザイン性とコンパクトな車体サイズにより、多くのユーザーから支持を集めてきました。

一方で、

「デザインは好きだけど少し小さく感じる」

「長距離移動をもっと快適にしたい」

「身長が高いのでポジションに余裕が欲しい」

という声も数多く寄せられていました。

そこで誕生したのが、新たなフラッグシップモデル『wonkey-DX』です。

従来モデルからさらに快適なライディングポジションへ

wonkey-DXは、従来モデルと比較してシート高を約10cmアップ、全長を約12cm延長。

より自然な乗車姿勢を実現し、街中の移動から少し長めのライドまで快適に楽しめる設計となっています。

左がwonkey 右がwonkey-DXwonkeyの足のポジションの違いDXの方がゆったりできます。

主な変更点

1. ホイールサイズを16インチから18インチに変更。走行安定性が向上し、段差や荒れた路面でもよりスムーズな走行を可能にしました。

2. 新設計フロントフォークを採用

フロントフォークのデザインを刷新。

従来モデルにはない新しいスタイリングを実現するとともに、カスタムで大型ヘッドライトの装着にも対応できる設計となっています。

3. ストリート仕様のスリックタイヤ

タイヤにはオンロード性能を重視したスリックタイプを採用。

都市部での走行性能を高め、軽快な乗り味を実現しています。

WOが考える“次世代のシティモビリティ”

WOのブランドコンセプトは「DOUBLE ORBIT」。

人々の行動範囲を広げ、人生をもっと自由に楽しめる移動体験を届けることを目指しています。

wonkey-DXは、その思想をさらに進化させたモデルです。

日々の通勤や通学だけでなく、休日の街巡りやカフェへの移動まで。

クルマでも自転車でもない、新しい移動体験を提案します。

wonkey-DX Matte Black（マットブラック）(https://wobikes.com/products/wonkey-dx-matte-black)wonkey-DX Matte Black（マットブラック）(https://wobikes.com/products/wonkey-dx-matte-black)

Matte Blackは無駄を削ぎ落としたシンプルで力強いカラーリング。

定番カラーです。

wonkey-DX Forest Green（フォレストグリーン） (https://wobikes.com/products/wonkey-dx-forest-green)wonkey-DX Forest Green（フォレストグリーン） (https://wobikes.com/products/wonkey-dx-forest-green)

街並みに自然と溶け込みながら存在感を放ちます。

Forest Green（フォレストグリーン）

自然からインスピレーションを得た深みのあるグリーン。

都市と自然をシームレスにつなぐWOらしいカラーです。

【限定台数】 50台

【カラー】

・Matte Black（マットブラック）(https://wobikes.com/products/wonkey-dx-matte-black)

・Forest Green（フォレストグリーン）(https://wobikes.com/products/wonkey-dx-forest-green)

【バッテリー】

■48V / 13Ah

価格：247,500円（税込）

■48V / 17.5Ah

価格：330,000円（税込）

【対象年齢】

16歳以上

【区分】

特定小型原動機付自転車

WO について

WO BIKESは最新鋭の電動技術と、従来の二輪車の概念を覆すデザイン性を兼ね備えた次世代の電動モビリティブランド。ブランドネーム、WO(ダブルオー）＝DOUBLE ORBIT(ダブルオービット）には活動範囲がダブルに広がるという意味が込められています。

日常を広げる有効な移動手段になるとともに、その独特のデザイン性でこだわりの１台を提供します。

https://wobikes.com/

WO ラインナップ

wonkey48v mattesilver

【 WONKEY 】

wonkey(ウォンキー)は特定小型原動機付自転車として、 免許不要(16歳以上）でハンドルのアクセルレバーのみで手軽に移動ができる新しい移動手段。

低重心+ファットタイヤを採用することで、安定性が抜群の乗り心地です。

商品詳細URL

https://wobikes.com/collections/WONKEY

GLISSE Matte Black

【GLISSE】

「GLISSE」（グリス）とは、フランス語で“滑る”を意味し、長くスムーズに波に乗るサーフボードのような感覚からインスピレーションを得ています。BMXの軽量すぎるギアや、トリックのために設計された故の乗りづらさを、電動アシストと融合することにより覆し、驚くほどスムーズな加速、車体との一体感、そして、坂道を登る時の浮遊感が生み出しました。速すぎず、急がず、疲れない、ただ自分のペースで、街の空気を感じるグライド感をお楽しみいただけます。2026年4月20日に型式認定を取得しました。

商品詳細URL

https://wobikes.com/collections/glisse

公式HP : https://wobikes.com/

公式instagram : https://www.instagram.com/wo_bikes/