道の駅「あぐりーむ昭和」に新店舗「ほたかや あぐりーむ昭和店」をオープン

株式会社ほたかや本舗

■概要

新店舗「ほたかや あぐりーむ 昭和店」報道関係者各位 株式会社ほたかや本舗

株式会社ほたかや本舗（本社：群馬県沼田市、代表取締役：阿部 学）は、2026年6月21日、群馬県利根郡昭和村の道の駅「あぐりーむ昭和」内に新店舗「ほたかや あぐりーむ昭和店」をグランドオープンいたします。

それに伴いメディア様向けに試食会を実施する運びとなっております。当日は、新商品の「オリジナルたい焼き」をはじめ、当社のこだわりが詰まった「焼まんじゅう」をご試食いただける機会をご用意しております。ぜひ貴社媒体にてご紹介いただけますと幸いです。詳細につきましては、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■当社について

新店舗「ほたかや あぐりーむ 昭和店」

当社は群馬県を代表する郷土食「焼まんじゅう」の製造・販売を行う専門メーカーとして、長年にわたり焼まんじゅう文化の継承と発信に取り組んでまいりました。

焼まんじゅうは群馬県民に広く親しまれている伝統的な郷土食ですが、近年は製造事業者や販売機会の減少など、文化継承に関する課題も抱えています。当社では、伝統の味を守り続けるだけでなく、次世代へ焼まんじゅう文化をつないでいくため、製造技術の向上や品質管理の徹底に努めるとともに、イベント出店、百貨店催事、キッチンカー事業などを通じて積極的な情報発信を行ってまいりました。

このたびオープンする「あぐりーむ昭和店」は、焼まんじゅう文化の魅力を県内外へ発信する新たな拠点として位置付けています。

■店舗の特徴

新店舗「ほたかや あぐりーむ 昭和店」

店舗では、創業以来受け継がれている伝統の焼まんじゅうを提供するほか、新たな革新をもたらしている焼まんじゅうスイーツの販売、さらに新たな挑戦としてオリジナルたい焼きの販売を開始いたします。

今回発売するたい焼きは、群馬県産地粉を100％使用した生地に、創業以来受け継がれてきた当社秘伝のみそだれを配合したオリジナル商品です。一般的なたい焼きとは異なる、焼まんじゅう専門メーカーならではの発想から生まれた新商品であり、香ばしく焼き上げた生地と、ほのかに広がるみその風味が特徴となっています。

また今後は、昭和村の豊かな農産物にも着目し、地域で生産される野菜や農産物を活用した限定商品や新商品の開発にも取り組む予定です。

焼まんじゅうという伝統文化を核としながら、地域農業との連携による新たな価値創造を図り、昭和村ならではの魅力を発信してまいります。当社が掲げる「伝統×革新」の理念のもと、郷土食文化と地域資源を融合させた取り組みを通じて、地域活性化への貢献を目指してまいります。

■店舗情報

新店舗「ほたかや あぐりーむ 昭和店」

【店舗名】ほたかや あぐりーむ昭和店

【所在地】〒379-1203 群馬県利根郡昭和村森下2406-2 道の駅「あぐりーむ昭和」内

【オープン日】2026年6月21日(日)

【定休日】木曜日

【営業時間】平日 10:00～16:00 土日祝日 9:00～16:00

【主な販売商品】焼まんじゅう / 焼まんじゅうスイーツ / オリジナルたい焼き / その他テイクアウト商品

■お問い合わせ

株式会社ほたかや本舗

代表取締役 阿部 学

TEL：0278-24-0337

E-mail：info@hotakaya.jp

URL：https://hotakaya.co.jp

URL：https://hotakaya.jp