【6月17日大阪・森之宮】自治体・大学・上場企業・地域コミュニティが集う「コモンズコネクト森之宮」開催目前。若干名のみ追加募集

COMMON株式会社

COMMON株式会社（代表取締役：増田勇樹／京都市下京区）は、2026年6月17日（水）、大阪・森之宮の「暮らしと学びの実験フィールド“ほとりで”」にて、「コモンズコネクト森之宮」を開催いたします。

本イベントは、大阪城東部地区・森之宮エリアのまちづくりをテーマに、行政、UR都市機構、企業、大学、地域コミュニティ、学生などがつながる共創交流会です。開催を目前に控え、参加枠は残り若干名となりました。

今回のコモンズコネクト森之宮には、大阪府内の守口市、柏原市をはじめとする自治体関係者の参加が決定しています。また、大学関係者、上場企業、地域コミュニティ、地域活性に関心を持つ企業・団体など、多様な参加者が集まる予定です。

さらに、関西エリアのみならず、関東・北陸エリアからも企業が参加予定であり、コモンズコネクトは地域を越えて、自治体・企業・地域プレイヤーがつながる場として広がりを見せています。



本日中のお申し込みについては、若干名に限り対応可能です。

今回のテーマは、「大阪城東部地区・森之宮エリアのまちづくり」です。

大阪都市計画局、UR都市機構、地域で活動する民間事業者をゲストに迎え、都市開発、地域活性、福祉、コミュニティ形成、公民連携の可能性について考えます。

本イベントは、単なるセミナーではなく、行政・企業・地域プレイヤーが直接つながり、次の連携や協業のきっかけをつくる交流型の場です。大阪・関西エリアで地域連携や公民連携に関心のある企業、自治体関係者、地域団体、学生の皆さまは、ぜひご参加ください。

交流・フォーラムは無料、定員は先着50名様です。

当日の詳細及び申し込みページ :https://common.or.jp/2026/04/23/428/

コモンズコネクトとは

COMMONの公民連携の取り組み事例 :https://common.or.jp/category/town-dev/様々なスピーカーが過去には登壇

コモンズコネクトは、地域課題やまちづくりをテーマに、自治体、企業、地域団体、教育機関、学生などが立場を越えてつながる交流型の場です。

特徴は、登壇を聞くだけのセミナーではなく、参加者同士が直接対話し、次の連携や協業のきっかけをつくることにあります。

地域には、防災、福祉、観光、教育、健康、地域コミュニティ、空き家、商店街、産業振興、地域PRなど、さまざまな課題があります。

一方で、企業や大学、地域団体には、それぞれの技術、サービス、人材、ネットワーク、知見があります。

コモンズコネクトでは、こうした地域課題と民間・教育機関・地域プレイヤーの強みをつなぎ、地域に新しい連携やプロジェクトが生まれるきっかけをつくっていきます。

今回のテーマ：大阪城東部地区・森之宮エリアのまちづくり

大阪城東部地区・森之宮エリアは、大阪の今後の都市づくりにおいて大きな可能性を持つエリアです。

まちづくりは、行政だけで進めるものでも、民間だけで実現するものでもありません。

都市の将来像、公共空間の活用、地域コミュニティ、福祉、教育、産業、観光、暮らしの質を高める取り組みなど、多様なテーマを横断しながら、行政・企業・地域が連携していくことが求められます。

今回のイベントでは、行政・UR・民間事業者それぞれの視点から、森之宮エリアの可能性を共有し、参加者同士の対話を通じて、次の連携や事業づくりにつながるきっかけを生み出します。

大阪都市計画局・UR都市機構が登壇

当日は、大阪都市計画局とUR都市機構が登壇し、大阪城東部地区・森之宮エリアのまちづくりについて、それぞれの立場からお話しいただきます。

大阪都市計画局からは、拠点開発室 広域拠点開発課 中エリアグループ 参事・グループ長の前田忠知氏が登壇予定です。大阪城東部地区・森之宮エリアのまちづくりについて、行政の視点から、エリアの将来像やまちづくりの方向性、民間や地域との連携可能性を考える機会となります。

また、独立行政法人都市再生機構 西日本支社 都市再生業務部の下村周作氏が登壇予定です。UR都市機構の立場から、都市再生や地域価値向上に向けた取り組み、森之宮エリアにおけるまちづくりの可能性についてお話しいただきます。

守口市・柏原市など自治体関係者も参加。大学・上場企業・地域コミュニティとの接点も

今回のコモンズコネクト森之宮には、大阪府内の守口市、柏原市などの自治体関係者も参加予定です。

また、大学、上場企業、地域コミュニティ、地域で活動する団体、地域連携に関心のある企業など、多様な参加者が集まります。

自治体にとっては、地域課題の解決に関心を持つ企業や団体と出会う機会となります。

企業にとっては、自社の商品・サービス・技術を、地域課題やまちづくりの文脈に接続するヒントを得る機会となります。

大学や学生にとっては、地域の現場に近い形で、まちづくりや公民連携を学び、実践者とつながる機会となります。

地域コミュニティにとっては、自分たちの活動を企業や行政と接続し、新たな支援や連携につなげるきっかけとなります。

関西だけでなく、関東・北陸からも企業が参加予定

今回の参加者は大阪・関西エリアにとどまりません。

関東や北陸エリアからも企業の参加が予定されており、コモンズコネクトは、地域を越えて企業・自治体・地域プレイヤーがつながる場として広がりつつあります。

地方創生や公民連携は、特定の地域だけの課題ではありません。

人口減少、地域コミュニティの担い手不足、産業振興、観光振興、防災、福祉、教育など、全国の地域が共通して抱えるテーマがあります。

コモンズコネクトでは、各地域の事例や課題を持ち寄りながら、地域を越えた連携や横展開の可能性も生み出していきます。

今回の開催をきっかけに、今後も全国各地でコモンズコネクトを展開

COMMON株式会社では、コモンズコネクトを、単発のイベントではなく、地域と企業が継続的につながるための入口として位置づけています。

今後も、日本各地でコモンズコネクトを開催し、自治体、企業、大学、地域団体、学生がつながる場を広げていく予定です。

地域課題を「行政だけの課題」として捉えるのではなく、企業や団体が関わることで、新しい事業、サービス、地域活動、プロジェクトへと発展させていく。

コモンズコネクトは、そのための出会いと対話の場をつくっていきます。

このイベントで得られること

1. 森之宮エリアのまちづくりの最新動向が分かる

大阪城東部地区・森之宮エリアにおける都市開発や地域活性の方向性について、行政・関係機関の視点から学ぶことができます。

今後のエリアの動きに関心のある企業、地域団体、自治体関係者にとって、最新情報や現場の温度感をつかむ機会になります。

2. 行政・UR・企業・地域プレイヤーと直接つながれる

登壇を聞くだけでなく、参加者同士の交流時間も設けています。

名刺交換だけで終わらない、次の打ち合わせや連携につながる出会いの場です。行政、UR、企業、地域団体、学生など、さまざまな立場の参加者が垣根を越えてつながることで、実践的な協業のきっかけをつくります。

3. 自社のサービスや活動を地域課題に接続するヒントが得られる

防災、福祉、観光、教育、健康、地域PR、コミュニティ形成、都市空間活用など、自社の強みを地域課題や公民連携に活かすきっかけを得られます。

「自治体や地域と連携したいが、どこから始めればよいかわからない」

「自社のサービスを地域課題の解決に活かしたい」

「大阪・関西エリアで新たな共創先を探している」

そのような企業・団体にとって、次のアクションにつながる場です。

このような方におすすめです

・大阪・関西エリアで自治体や地域との連携を進めたい企業

・まちづくり、都市開発、地域活性に関心のある企業・団体

・森之宮・大阪城東部地区の今後に関心のある事業者

・自社サービスを地域課題の解決に活かしたい企業

・行政・UR・地域団体・企業との接点をつくりたい方

・社会福祉協議会、地域団体、教育機関、学生の皆さま

・COMMONS NETWORKや公民連携の取り組みに関心のある方

・地域課題をビジネスや共創で解決したいスタートアップ・中小企業

当日のプログラム

13:30 受付開始

14:00 開会・COMMON株式会社より趣旨説明

14:10 登壇１. 大阪都市計画局 前田忠知氏

14:35 登壇２. UR都市機構 下村周作氏

15:00 登壇３. 想いを紡ぐ出版社 横川亜希子氏

15:25 トークセッション

16:00 参加者紹介・個別PR

16:30 交流・名刺交換

17:00 懇親会開始

18:30 終了

※プログラムは当日の進行状況により変更となる場合があります。

懇親会も開催。登壇者・参加企業・行政関係者と近い距離で交流

フォーラム終了後、同会場にて懇親会を開催します

懇親会では、登壇者、参加企業、行政関係者、地域プレイヤーと、より近い距離で交流いただけます。名刺交換だけでは終わらない、次の打ち合わせや連携につながる時間として、ぜひあわせてご参加ください。

懇親会参加費は3,000円です。軽食・アルコール込みで、懇親会のみの参加も可能です。

開催概要

イベント名

コモンズコネクト森之宮

日時

2026年6月17日（水）

一部 交流・フォーラム 14:00～17:00

※13:30受付開始

二部 懇親会 17:00～18:30

会場

暮らしと学びの実験フィールド“ほとりで”

大阪・森之宮

内容

行政・民間・学生などが垣根なくつながる、未来志向の場

“地域の課題”を“つながり”で解決する

主催

COMMON株式会社

協力

UR都市機構

想いを紡ぐ出版社

株式会社ニホンノチカラ

参加費

交流・フォーラム：無料

※会場利用の関係上、当日は「ほとりで」への利用登録が必要となる場合があります。受付時にご案内します。

懇親会

3,000円

※軽食・アルコール込み

※懇親会のみの参加も可能

定員

先着50名様・要予約

対象

地域活性やまちづくりに興味のある企業・学生

ほとりで、COMMON株式会社 会員

行政職員、社会福祉協議会など公的機関関係者

地域団体、教育機関、スタートアップ、中小企業 など

申込締切

2026年6月15日（月）まで

※定員に達し次第、受付終了

詳細・申込ページ

https://common.or.jp/2026/04/23/428/

個別相談・協業相談も受け付けています

COMMON株式会社では、今回のようなコモンズコネクトや公民連携フォーラムを通じて、自治体・企業・地域をつなぐ取り組みを全国で展開しています。

以下のようなご相談も受け付けています。

・自治体や地域との連携を進めたい

・自社の商品・サービスを地域課題の解決に活かしたい

・公民連携イベントやフォーラムを自社地域でも開催したい

・地域活性化、防災、福祉、観光、教育などのテーマで協業したい

・COMMONS NETWORKの会員・賛助会員に関心がある

・コモンズコネクトでの登壇・協賛・ブース出展に関心がある

ご興味のある企業・団体・自治体の皆さまは、イベント当日またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

COMMONS NETWORKへのご案内

コモンズコネクトは、単発の交流会ではなく、行政・企業・地域が継続的につながり、実際のプロジェクトや連携に発展していくための入口です。

COMMONS NETWORKでは、地域活性化・公民連携・防災・福祉・観光・教育・産業振興などに関心のある企業・団体の皆さまに向けて、自治体や地域プレイヤーとの接点づくり、プロジェクト参画、情報発信、イベント参加機会を提供しています。

地域との接点を広げたい企業、自治体との連携を進めたい企業、地域課題をビジネスとして解決したい企業の皆さまは、ぜひ今回のイベントをきっかけに、継続的な連携をご検討ください。

企業団体

＜COMMON株式会社＞

所在地：京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2

代表取締役：増田勇樹

公式サイト：https://common.or.jp

問い合わせ先：https://common.or.jp/general_counter/

自治体との取り組み

事例：https://common.or.jp/category/town-dev/

団体紹介：COMMON株式会社は、「共創による地域と企業の持続的な価値づくり」をミッションに、全国の自治体・企業・市民団体と連携した公民共創型のまちづくりや防災・観光・教育分野のプロジェクトを企画・運営するソーシャルビジネス企業です。公民連携の会員制プラットフォーム事業や企業版ふるさと納税を活用した地域活性化や、移動型アンテナショップ「コモンズマルシェ」など、民間のノウハウを活かした地域課題の解決に取り組んでいます。各地の自治体との災害時連携協定や、防災イベント・フォーラムの企画を通じて、企業間連携による災害対応ネットワークづくりも推進。地域・企業・個人が“つながり合う”仕組みを構築し、未来志向の共創社会を目指しています。