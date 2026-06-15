累計会員数・打席数ともに世界最大級のインドアゴルフスクール「STEPGOLF」福岡県内では7店舗目となる『ステップゴルフプラス姪浜店』が今夏グランドオープン予定！

ステップゴルフ株式会社

世界最大級のインドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榎本考修 以下、ステップゴルフ）は、今年9月に、福岡県内では7店舗目となる『ステップゴルフプラス姪浜店』をグランドオープン予定です。

オープンに先駆けて、先行入会を6月15日（月）よりスタートいたします。

『ステップゴルフプラス姪浜店』は、ステップゴルフの特徴である定額制の料金プラン×通い放題・打ち放題はそのままに、全5打席に弾道測定器（GTRAKスクリーン投影式）を完備しています。ステップゴルフプラス姪浜店は、福岡市地下鉄空港線「姪浜駅」から徒歩約4分とアクセス抜群の複合商業施設「ウエストコート姪浜」の2階に位置しています。

ウエストコート姪浜は、スーパーマーケットやディスカウントストア、飲食店など多様なテナントが集結し、約500台分の駐車場を備えた生活拠点として地域の方々に親しまれています。お買い物ついでやお仕事帰りなど、日常のライフスタイルに合わせて気軽に通える大変便利な立地環境が魅力の場所です。

打席の様子レンタルクラブも充実

ステップゴルフは、レッスンに必要な道具を無料でレンタル可能なので、手ぶらで気軽にご利用いただくことができ、ゴルフ初心者の方でも始めやすい・続けやすいのが特徴です。無料体験レッスンも実施しておりますので、ゴルフの上達を目指す方はもちろん、ゴルフを通じた健康づくりを始めたいという方にもぜひ、お気軽にお立ち寄りいただければ幸いです。

【店舗概要】

■店舗名：ステップゴルフプラス姪浜店 (https://www.stepgolf.co.jp/store/meinohama_top/）

■所在地：福岡県福岡市西区内浜1丁目7-3ウエストコート姪浜2F

■打席数：５打席 弾道測定器（GTRAKスクリーン投影を完備）

■先行入会＆プレオープン：6月15日(月)～8月31日(月)

対応時間：平日14:00～22:00

土日祝9:00～19:00

★グランドオープン：2026年9月3日(木)予定

■定休日：火・水曜日

＜コース料金＞

・レッスンコース：39,800円（税込43,780円）

・セルフコース：19,800円（税込21,780円）

＜月会費＞

レッスンコース

・平日デイプラン：7,980円（税込8,778円）平日14:00～17:00

・平日プラン：8,980円（税込9,878円）平日14:00～22:00

・全日プラン：10,980円（税込12,078円）平日14:00～22:00／土日祝9:00～19:00

セルフコース

・全日セルフタイムプラン：7,980円（税込8,778円)

■ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、831打席160店舗※（2026年6月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数10万人を突破し、インドアゴルフスクールでは打席数、会員数ともに世界最大級を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9-17

設立：2012年11月9日

資本金：1億円

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ 広報

TEL: 03-5244-5539 Email：cc@stepgolf.co.jp