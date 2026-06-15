ローカル＆スタートアップ広告主新聞ランキング

株式会社 日本デイリー通信社

株式会社日本デイリー通信社 https://ndt.co.jp/ （所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：宮崎文峰）は、現行のNAS（日本広告統計）においてデータベース上、一括りにされている広告主の出稿状況について調査を実施しました。本調査により、一定規模の出稿を行っている広告主が多数存在することが明らかになりました。

[調査の背景]

NAS（日本広告統計）は、新聞全国100紙以上、雑誌は約300誌以上、東京地上波のTVを調査する日本最大クラスの広告統計サービスです。ナショナルクライアントの広告出稿状況を調査するNASですが、広告市場の実態をより精緻に把握するためには、これまで調査の及ばなかった地方の有力企業やスタートアップ企業の状況を明らかにすることが重要です。 そこで新サービスとしてこれまで分類されていなかった広告主の新聞出稿量を新たに集計し、ランキング化しました。

[データの想定利用方法]

本調査データは、以下の用途での活用を想定しています。

地方企業や新規出稿企業への営業資料として（新規開拓） 通信販売会社などにおける、同業他社の出稿状況把握やマーケティング施策立案の参考として 媒体社における、他紙・他地域での出稿状況の把握や営業資料として 東京地区の広告代理店における、自社では把握しづらい地方の出稿状況の把握や、

提案前の基礎資料として

[今後の展望]

当社では、広告市場の透明性向上に向け、の動向を継続的に分析していく予定です。広告主の出稿傾向をより詳細に把握することで、広告代理店・媒体社・通販会社など、幅広い業種の戦略立案に寄与してまいります。

[費用について]

本調査データは、3か月間のランキング表を一律10万円（税抜）で提供します。 提供期間が半年・1年と長期になる場合は、期間に応じて費用を加算いたします。