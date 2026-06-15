DXHR株式会社、社名を「AXR株式会社」へ変更

DXHR株式会社

AI変革を現場で実現するAXR株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田一成、旧：DXHR株式会社）は、2026年6月15日付で社名を「AXR株式会社（エー・エックス・アール）」へ変更しました。

背景にあるのは、日本企業がAIを「導入」しても「活用」に至れていないという現実です。

私たちはこれまで、デジタル人材の育成を通じて、日本企業のデジタル化を支えてきました。

これからは、AIと人と現場を組み合わせ、変革の結果を現場で“実現する”事業へと進化します。

お客様とともに変革を担う「エクストリーマー集団」。 AIと人が融合し、現場で成果を出し切る集団 として、次の成長フェーズに入ります。

■ 社名変更の背景

「DXHR」として歩む中で、私たちは一つの確信に至りました。

AIは「導入」がゴールではなく、「現場で成果を出す」までやり切って初めて意味を持つ、ということです。コンサルティングを依頼しても社内は強化されず、一般的な研修をしても業務が変わらない、ツールを入れても成果が出ません。

この“最後の一歩”を、お客様と共に現場で踏み抜く、その決意を社名に刻んだのが「AXR」です。

AXRは、HX（人材・組織変革）×DX（デジタル化・デジタル導入）×BX（業務・ビジネス変革）を統合したAX（AIによる変革）です。

■ 新社名「AXR」に込めた意味

3つの読みが重なり、A・X・Rそれぞれの文字にも意味を込めています。

文字に込めた意味

・ A＝AI。人工知能、技術領域そのもの。そして人間の原点である愛。

・ X＝人・掛け算・トランスフォーム。私たちもお客様もトランスフォーマー

・ R＝Real・Realize・Robot。現場（Real）で実現（Realize）

・ AX＝AI Transformation：日本産業のAI変革そのものを、領域として定義

・ XR＝Extremer：ハイパフォーマーを超える、AIと人の融合体

■ 新タグライン

We Transform your company,Transform your industry,Transform Japan,Transform the World ── with you.

会社を、産業を、日本を、そして世界を変える。私たちは「あなたと共に」変革を実行します。

新タグラインには、コンサルティングや代行ではなく、お客様自身がトランスフォーマーとなり、当社と共に変革を実現するという事業思想を込めています。

■ 代表取締役 前田 一成 コメント

DXHRからAXRへ。DX（Digital Transformation）をAX（AI Transformation）へと掲げ直し、Hを外しました。これは、人間中心の価値観を捨てたのではなく、AI時代に「人間が果たすべき仕事」を最も鋭く定義する社名を選び直した結果です。

日本企業のAI変革は、誰かが代わりにやるものではありません。

お客様の現場で、お客様と共に、私たちエクストリーマー集団が実現します。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73863/table/71_1_452f0aaed53e20e093cfae4945d4575d.jpg?v=202606151051 ]