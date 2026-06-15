企業が第二新卒・20代に求める「本当の評価基準」レポート2026

株式会社CAREER FOCUS

＜本リリースの4つのポイント＞

１. 採用企業300社超の支援実績を持つ株式会社CAREER FOCUSが、第二新卒・20代採用における企業の「リアルな評価基準」を業界で初めて体系的に公開

２. 採用担当者が最も重視する評価項目TOP10、書類選考NGになる理由ランキング、面接で高評価を得た行動事例を収録

３. 「第二新卒採用にポジティブなイメージ」を持つ採用担当者は74.7%（マイナビ企業人材ニーズ調査2024年版）、8割以上が2025年以降も採用継続予定という旺盛な需要を背景に、情報格差の解消を目指す

４. 本レポートを通じ、採用企業・求職者の双方が「より良いマッチング」を実現できる転職市場づくりに貢献することを目的とする

■ 発表の背景と目的

厚生労働省のデータによれば、新規大学卒就職者の3年以内離職率は34.9%（令和5年調査）と過去15年間で最高水準に達しており、第二新卒・20代の転職市場は年々拡大しています。一方でマイナビ「企業人材ニーズ調査2024年版」では、採用担当者の74.7%が第二新卒人材に「よいイメージ」を持ち、8割以上が2025年以降も採用継続を予定していることが明らかになっており、企業の需要は旺盛です。

しかし現状では、「企業が第二新卒に何を期待しているか」という採用担当者の本音を、求職者が入手できる機会はほとんどありません。転職エージェントの多くは内定スピードや求人数を競うことに注力しており、求職者が本当に知りたい「評価基準の実態」が体系的に公開されることはありませんでした。

株式会社CAREER FOCUSは、採用企業向けの求人広告運用・採用コンサルティングを300社超に提供してきた実績から得た採用現場の知見を、すべて求職者のために還元することが自社のミッションであると考えています。本レポートはその取り組みの一環として、業界で初めて採用担当者の「本音の評価基準」を体系的に公開するものです。

■ PART 1｜採用担当者が第二新卒・20代に最も重視する評価項目TOP10

■ PART 2｜書類選考でNGになる理由ランキング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/12_1_330cd50eaa7f294c19e6ccf4c9b598e1.jpg?v=202606151051 ]

「第二新卒の書類選考通過率は20～30%」とも言われる厳しい現実があります（業界調査より）。CAREER FOCUSが採用企業担当者から収集したNGの実態を初公開します。

■ PART 3｜面接で高評価を得た20代の行動・発言事例（実例）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/12_2_26903c39667581837bc7192d27070e4b.jpg?v=202606151051 ]

以下はCAREER FOCUS経由で内定を獲得した求職者の面接でのリアルな行動・発言を、企業担当者からのフィードバックと合わせて再現したものです（個人特定を防ぐため一部編集）。

■ PART 4｜採用担当者が転職エージェントに「本当に期待すること」

■ よくある質問（FAQ）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/12_3_26385a0bf5380cdf1c71498d4d87b492.jpg?v=202606151051 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/155850/table/12_4_68f67d94b72e4f44ca43c5096efbc96e.jpg?v=202606151051 ]

【参考：本リリースで引用した主要データ出典】

・ 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和5年3月卒業者）」 新規大学卒3年以内離職率34.9%

・ マイナビ「企業人材ニーズ調査2024年版」 第二新卒へ「よいイメージ」74.7%、8割以上が2025年以降採用予定

・ 厚生労働省「令和5年 若年者雇用実態調査」 15～34歳若年正社員の31.2%が「転職したい」（初の30%超）

・ パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」 2030年に644万人の人手不足見込み

・ 株式会社CAREER FOCUS 採用企業ヒアリング・アンケート（n=300社超、2023～2026年累計）

■ 株式会社CAREER FOCUS / 「FOCUS AGENT」について

【FOCUS AGENT（フォーカスエージェント）とは】

多くの20代・第二新卒から「初めての転職でも安心できる、おすすめの転職エージェント」として高い評価をいただいている特化型キャリア支援サービスです。

大手転職エージェントや一括比較サイトにはない「一対一の深い伴走」をコンセプトに掲げ、求職者の経歴や本音の悩みを丁寧に言語化します。入社後のミスマッチを極限まで防ぐために「企業のリアルな内情を反映した厳選提案」のみを行うことで、第二新卒の理想のキャリアリスタートを成功へと導きます。

強み1： 平均2時間におよぶ丁寧な個別カウンセリング（自己分析・強みの言語化）

強み2： 離職率、職場の雰囲気など、独自のルートで調査した企業の「リアルな内情」を開示

強み3： 職種未経験からでも書類通過率・面接突破率を飛躍的に高める、完全個別の対策カリキュラム

■ 会社概要

会社名：株式会社CAREER FOCUS

代表取締役：東田 尚起

本社所在地：東京都新宿区東五軒町1-9

事業内容：転職支援事業、採用コンサルティング事業、メディア制作事業

URL：https://careerfocus.co.jp/

■ 本調査に関するお問い合わせ

株式会社CAREER FOCUS 広報担当

Email：info@careerfocus.co.jp

※調査資料の詳細データ、代表者インタビューのお申し込みも上記までお気軽にお問い合わせください。

【本プレスリリースの転載・引用について】

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・出典表記：「株式会社CAREER FOCUS調べ」

・弊社ホームページへのリンク設置：https://careerfocus.co.jp/

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