【香川オリーブガイナーズ】年に一度の読売ジャイアンツ3軍戦が香川開催。プロを目指す選手たちがNPB育成組織に挑む「ジャイアンツシリーズ」

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属する香川オリーブガイナーズは、2026年6月17日（水）、レクザムボールパーク丸亀にて読売ジャイアンツ3軍と対戦します。本試合は、四国アイランドリーグplusとNPB球団の育成組織による交流戦「ジャイアンツシリーズ」の一戦です。読売ジャイアンツ3軍との対戦は各球団シーズンに一度のみで、今季はその貴重なホーム開催が香川に巡ってきました。

6月17日(水)、レクザムボールパーク丸亀で開催される「NPBチャレンジカップ」読売ジャイアンツ3軍戦の告知ビジュアル（開場17:00／試合開始18:00）

◼️ NPBの育成組織と、香川のホームで真剣勝負

「ジャイアンツシリーズ」は、四国アイランドリーグplusの各球団が読売ジャイアンツ3軍とそれぞれ一度ずつ対戦する交流戦です。NPB球団の育成組織（3軍）との交流戦は「NPBチャレンジカップ」として位置づけられており、本試合もその一環として開催されます。

巨人3軍との対戦は、各球団にとってシーズンに一度だけ。開催地は年ごとに各県を巡る形となっており、今季は香川がホームで迎える年にあたります。地元・丸亀で読売ジャイアンツ3軍との公式戦を観戦できる貴重な機会となります。

◼️ 独立リーグの選手にとっての、大きな舞台

四国アイランドリーグplusは、NPB（日本野球機構）や海外プロを目指す選手たちが、実戦の場で成長を重ねる育成リーグです。NPBの組織を相手に公式の場で力を試せる機会は決して多くなく、選手たちにとってこの一戦は、日頃の鍛錬の成果を示す大きな舞台となります。応援に駆けつける地域の皆さまにとっても、目標に向かって挑む選手たちの姿を間近で感じられる一日です。ぜひ球場でご声援ください。

◼️ 開催概要

- 大会名：ジャイアンツシリーズ（読売ジャイアンツ3軍交流戦／NPBチャレンジカップ）- 対戦：香川オリーブガイナーズ × 読売ジャイアンツ3軍- 日時：2026年6月17日（水）開場17:00／試合開始18:00- 当日イベント：来場者プレゼント（丸亀製麺提供うどん）※無くなり次第終了- 会場：レクザムボールパーク丸亀（香川県丸亀市／丸亀市民球場）- チケット：公式球団公式ホームページにて販売中、会場入り口にて当日券も販売あり

◼️ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBには、福岡ソフトバンクホークスや中日ドラゴンズで活躍した又吉克樹氏など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市勅使町1307

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com