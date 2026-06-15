株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、エレベーター保守・点検・改修会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「エレベーターM&A総合センター」を開設しました。

対象は、独立系保守会社、メーカー系協力会社、昇降機検査会社、改修工事会社、ビル設備管理会社、立体駐車場保守、部品販売・卸、施工・据付会社など、エレベーター関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

エレベーターM&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://elevator-ma-center.jp/

■開設の背景

エレベーター保守・点検業界では、経営者の高齢化、後継者不在、技術者の採用難、保守契約の継続、24時間対応体制、部品供給停止や設備更新への対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

エレベーター会社の価値は、決算書だけでは判断できません。FM・POG契約、12条定期検査、昇降機等検査員、保守台数、地域密度、閉じ込め救出体制、制御盤・巻上機の更新余地、部品調達力まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

エレベーターM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、エレベーター業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

エレベーターM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■エレベーター保守・点検会社のM&Aで整理すべき論点

エレベーター保守・点検会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「保守契約、検査資格、緊急対応、技術者、部品調達、管理会社との関係をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・FM契約、POG契約、スポット契約、改修工事、部品販売、立体駐車場保守などの事業内容

・12条定期検査、昇降機等検査員、検査記録、点検台帳、法定報告の運用

・24時間受付、閉じ込め救出、緊急出動、保守エリア、移動効率、地域密度

・制御盤、巻上機、戸開走行保護、基板、ロープ、戸装置などの更新余地と在庫・調達状況

・管理会社、ビルオーナー、工場、病院、商業施設、マンション管理組合との関係

・技術者の年齢構成、資格、担当物件、属人化、引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

・従業員・取引先・オーナーへの説明順序、PMI、保守品質の維持

■サービス概要

名称：エレベーターM&A総合センター

URL：https://elevator-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：独立系保守会社、メーカー系協力会社、昇降機検査会社、改修工事会社、ビル設備管理会社、立体駐車場保守、部品販売・卸、施工・据付会社など

特徴：エレベーター業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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