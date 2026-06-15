仙台 SNS 運用 会社として注目を集めるキングプロテアが、新サービスプランを正式発表--地方中小企業の「伝わらない」を売上に変える動画起点の集客設計が始動
～～～累計動画制作1,500本以上・運用26アカウントの実績を持つ札幌発の専門チームが、仙台エリアの店舗ビジネス向けに本格展開--TikTok・Instagramで「バズらせて、売上に変える」～～～
仙台 SNS 運用 会社を探す店舗オーナーや中小企業経営者に向け、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行サービスの正式展開を発表した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から分析まで一気通貫で担う同社のプランは、本業に専念したい経営者から「丸投げできる」と高い評価を得ており、今回の新展開で仙台の中小企業・店舗の売上最大化を強力に支援する。
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仙台 SNS 運用 会社に求められる「バズ×売上直結」の設計--なぜ今ショート動画なのか
SNSを活用した集客が当たり前になった現在、仙台エリアの店舗経営者が抱える最大の悩みは「投稿しても伸びない」「続けられない」「売上に結びつかない」の3点に集約されます。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特に10～40代では動画コンテンツの視聴が情報収集の主な手段となっています。一方でMeta社の国内調査（2025年）では、中小企業のSNS担当者の約67%が「投稿内容のアイデアが尽きた」「編集の時間が取れない」と答えており、運用が形骸化するケースが後を絶ちません。
キングプロテアが提唱するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線の設計です。ショート動画はアルゴリズム上、フォロワーゼロのアカウントでも新規ユーザーに表示されるため、広告費をかけずに認知を獲得できる唯一に近い手段です。同社が現在運用中の26アカウントで蓄積した業種別データによれば、正しいフォーマットとタイミングで投稿を継続した場合、開始から3ヶ月以内にオーガニックでの問い合わせが発生し始めるケースが多数見られています（キングプロテア社内集計・2026年5月時点）。
「SNSをやらなきゃとは思っているけど、どこから手をつければいいかわからない」という仙台の経営者の声に応えるため、同社は今回、撮影・編集のリソースを持たない企業でも即日スタートできる3つのプランを新たに設定しています。仙台 SNS 運用 の専門チームに任せることで、経営者は本業とクライアント対応に集中できる環境を整えました。
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仙台 SNS 運用 の新プラン全詳細--3つの選択肢と費用・内容を完全公開
今回発表された仙台エリア向けの新プランは、対象者のフェーズと予算に合わせて3段構成で設計されています。
まず「キャストプラン（月88,000円）」は、主にキャバクラ・ホスト・ラウンジなどの夜職店舗やキャスト個人アカウントを対象とした特化プランです。月4本の投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援が含まれ、業種特有のBAN対策や規約遵守ライティングにも対応しています。次に「店舗SNS運用プラン（月177,000円）」は、飲食・美容・整体・クリニックなどBtoCの店舗ビジネス全般に向けたスタンダードプランです。ショート動画月8本投稿のほか、Meta広告配信・運用もセットで提供されるため、SNSのオーガニック集客と有料広告の両輪を同時に回すことができます。そして「法人SNS運用プラン（月198,000円）」は、複数店舗を持つチェーンや法人向けに設計された最上位プランです。ショート動画月10本投稿を基本とし、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用がフルセットで含まれます。
3プランすべてに共通する最大の特徴は、Z世代中心のTikTokネイティブクリエイターチームが企画から投稿まで一切を担う「丸投げ型」の運用体制です。経営者や店舗スタッフは撮影に協力するだけで、台本・編集・ハッシュタグ選定・投稿タイミングの最適化はすべてキングプロテアが担います。仙台 SNS 運用 を外注したい企業が「何から相談すればよいかわからない」という状況でも、無料の初回戦略診断から始められる体制を整えており、最短1週間で運用をスタートできます。
なお、最低推奨契約期間は3ヶ月。SNSアカウントはアルゴリズムの学習とフォロワー定着に一定の時間が必要なため、短期スポット契約ではなく継続的な伴走型支援を前提として設計されています。料金はすべて税別。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせください。
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仙台 SNS 運用 代行で得られる成果事例--数字で見る「バズ×売上」の現実
「本当に売上が上がるのか」という疑問に対し、キングプロテアは実際のクライアント事例を開示しています。手結整体院様では、公式LINEとSNS運用を組み合わせた支援を開始してわずか1ヶ月目に月商が前年同月比166%（75万円→125万円）に達しました。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底した結果、前代理店のCPAが8～12万円だったところを2万円にまで改善し、広告費を変えずに売上が5倍になっています。
動画単体の拡散実績も豊富です。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。株式会社enDjoy様では総再生回数15万再生を突破しています。これらはいずれも、広告費をかけずにオーガニックで達成した数字です。
仙台エリアにおける具体的な支援実績については現在構築中ですが、同社がこれまで札幌を中心に積み上げた26アカウントの運用ノウハウ--業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき型--は、地域を超えて再現性を持つ設計となっています。「仙台でも同じチームが、同じ品質で動画を届けられる」という体制を、2026年5月のサービス展開開始に合わせて整備しました。
また、同社はPRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社に掲載されており、第三者からも評価を受けた実績が信頼の裏付けとなっています。
仙台 SNS 運用 でよくある失敗とは--「伸びない」「続かない」3つの根本原因と解決策
キングプロテアがこれまでの相談業務で最も多く聞いてきた言葉は「自社でTikTokを始めたけど、3ヶ月で更新が止まった」です。仙台エリアの経営者からも同様の声が多く寄せられており、自社運用が頓挫する根本原因は主に3つに整理されます。
まず「企画力の枯渇」です。最初の数本は勢いで作れても、継続的に視聴者に刺さる企画を生み出し続けるのは専門的なスキルが必要です。Z世代が毎日TikTokで消費しているトレンドの流れを読む感覚は、プラットフォームを日常的に使いこなしているクリエイターでなければ掴めません。次に「編集リソースの不足」です。縦型ショート動画の編集は、テロップ・SE・音源選定・カット割りを含めると1本あたり数時間を要します。本業を持つ経営者やスタッフが片手間で続けるには限界があります。そして「効果測定と改善のサイクルが回っていない」という問題です。インサイトデータを読み、次の投稿に活かすPDCAを回せている自社運用ケースは、キングプロテアの相談実績の中で全体の約20%以下にとどまっています（同社調べ・2026年5月）。
キングプロテアが提供する仙台 SNS 運用 代行サービスは、この3つの問題を根本から解消するために設計されています。企画は専属のZ世代クリエイターが担い、編集・投稿はすべて内製チームが完結し、月次レポートで改善提案まで行うため、クライアント側の負担はほぼゼロです。「任せれば動く」という状態を作ることが、同社の最大の提供価値です。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話す中で、気づいたことがあります。SNSをやらなきゃと思っている人は多い。でも、どこから始めればいいかわからない、始めたけど続かなかった、という声が本当に多いんです。これはやる気の問題じゃなくて、仕組みの問題だと確信しています。経営者が本業に集中できる環境を作ることが、SNS支援の本質だと思っています。
だからこそキングプロテアは、企画から編集・投稿・分析まで全部丸投げできる体制にこだわりました。Z世代のクリエイターチームがTikTokのリアルな感覚を持ちながら、お客様の店舗や事業に入り込んで動画を作る。この掛け合わせが、他の代理店にはできない僕たちの強みです。仙台の経営者の方々にも、その価値を直接感じてほしいと思っています。
仙台 SNS 運用 の市場はこれからどんどん成長します。早く動いた店舗ほど、アルゴリズムの恩恵を受けやすい。一緒に船に乗って、仙台から日本中に届く動画を作っていきましょう。僕たちはただの業者ではなく、同じ夢に向かって走る仲間として関わり続けます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に仙台エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目標に掲げています。現在の26アカウント運用で蓄積した業種別ナレッジを仙台市場に移植し、飲食・美容・医療・宿泊・夜職など多様な業種の店舗オーナーに対して、動画起点の集客設計を提供してまいります。
また、SNS運用代行の枠を超え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策・SEO対策を組み合わせた「Web集客の一気通貫支援」を仙台エリアでも提供できる体制の整備を進めています。「動画→SNS→広告→LP→LINE」という導線全体を設計・実行できるチームとして、仙台の中小企業の売上最大化に貢献することが次のフェーズの目標です。
加えて、2026年5月から屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS集客とAI活用を組み合わせた次世代の経営支援モデルを仙台エリアでも展開予定です。定期的なプレスリリースと事例発信を通じて、仙台の経営者コミュニティへの情報提供を継続してまいります。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート動画起点）
・提供プラン: キャストプラン（月88,000円～）／店舗SNS運用プラン（月177,000円～）／法人SNS運用プラン（月198,000円～）※税別
・対応エリア: 仙台市・宮城県エリアを含む全国対応（リモート撮影ディレクション・出張撮影対応）
・対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・夜職（キャバ・ホスト・ラウンジ等）など店舗ビジネス全般
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・月次改善レポート・TikTokライブ支援（プランによる）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・無料相談受付開始日: 2026年5月30日（先着順・初回SNS戦略診断無料）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコムなど大手メディア56～68社
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
仙台 SNS 運用 会社を探す店舗オーナーや中小企業経営者に向け、株式会社キングプロテア（代表取締役：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月30日より、仙台エリアの店舗ビジネスを対象としたSNS運用代行サービスの正式展開を発表した。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画から分析まで一気通貫で担う同社のプランは、本業に専念したい経営者から「丸投げできる」と高い評価を得ており、今回の新展開で仙台の中小企業・店舗の売上最大化を強力に支援する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350858/images/bodyimage1】
仙台 SNS 運用 会社に求められる「バズ×売上直結」の設計--なぜ今ショート動画なのか
SNSを活用した集客が当たり前になった現在、仙台エリアの店舗経営者が抱える最大の悩みは「投稿しても伸びない」「続けられない」「売上に結びつかない」の3点に集約されます。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、国内のSNS利用率は全世代平均で80%を超え、特に10～40代では動画コンテンツの視聴が情報収集の主な手段となっています。一方でMeta社の国内調査（2025年）では、中小企業のSNS担当者の約67%が「投稿内容のアイデアが尽きた」「編集の時間が取れない」と答えており、運用が形骸化するケースが後を絶ちません。
キングプロテアが提唱するのは「動画→SNS→プロフィール→公式LINE/予約」という最短導線の設計です。ショート動画はアルゴリズム上、フォロワーゼロのアカウントでも新規ユーザーに表示されるため、広告費をかけずに認知を獲得できる唯一に近い手段です。同社が現在運用中の26アカウントで蓄積した業種別データによれば、正しいフォーマットとタイミングで投稿を継続した場合、開始から3ヶ月以内にオーガニックでの問い合わせが発生し始めるケースが多数見られています（キングプロテア社内集計・2026年5月時点）。
「SNSをやらなきゃとは思っているけど、どこから手をつければいいかわからない」という仙台の経営者の声に応えるため、同社は今回、撮影・編集のリソースを持たない企業でも即日スタートできる3つのプランを新たに設定しています。仙台 SNS 運用 の専門チームに任せることで、経営者は本業とクライアント対応に集中できる環境を整えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350858/images/bodyimage2】
仙台 SNS 運用 の新プラン全詳細--3つの選択肢と費用・内容を完全公開
今回発表された仙台エリア向けの新プランは、対象者のフェーズと予算に合わせて3段構成で設計されています。
まず「キャストプラン（月88,000円）」は、主にキャバクラ・ホスト・ラウンジなどの夜職店舗やキャスト個人アカウントを対象とした特化プランです。月4本の投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援が含まれ、業種特有のBAN対策や規約遵守ライティングにも対応しています。次に「店舗SNS運用プラン（月177,000円）」は、飲食・美容・整体・クリニックなどBtoCの店舗ビジネス全般に向けたスタンダードプランです。ショート動画月8本投稿のほか、Meta広告配信・運用もセットで提供されるため、SNSのオーガニック集客と有料広告の両輪を同時に回すことができます。そして「法人SNS運用プラン（月198,000円）」は、複数店舗を持つチェーンや法人向けに設計された最上位プランです。ショート動画月10本投稿を基本とし、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信・運用がフルセットで含まれます。
3プランすべてに共通する最大の特徴は、Z世代中心のTikTokネイティブクリエイターチームが企画から投稿まで一切を担う「丸投げ型」の運用体制です。経営者や店舗スタッフは撮影に協力するだけで、台本・編集・ハッシュタグ選定・投稿タイミングの最適化はすべてキングプロテアが担います。仙台 SNS 運用 を外注したい企業が「何から相談すればよいかわからない」という状況でも、無料の初回戦略診断から始められる体制を整えており、最短1週間で運用をスタートできます。
なお、最低推奨契約期間は3ヶ月。SNSアカウントはアルゴリズムの学習とフォロワー定着に一定の時間が必要なため、短期スポット契約ではなく継続的な伴走型支援を前提として設計されています。料金はすべて税別。詳細はhttps://kingprotea.jp/contact/ よりお問い合わせください。
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仙台 SNS 運用 代行で得られる成果事例--数字で見る「バズ×売上」の現実
「本当に売上が上がるのか」という疑問に対し、キングプロテアは実際のクライアント事例を開示しています。手結整体院様では、公式LINEとSNS運用を組み合わせた支援を開始してわずか1ヶ月目に月商が前年同月比166%（75万円→125万円）に達しました。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAを徹底した結果、前代理店のCPAが8～12万円だったところを2万円にまで改善し、広告費を変えずに売上が5倍になっています。
動画単体の拡散実績も豊富です。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生、株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社マーズデザイン様では88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様では76,000再生を達成。株式会社enDjoy様では総再生回数15万再生を突破しています。これらはいずれも、広告費をかけずにオーガニックで達成した数字です。
仙台エリアにおける具体的な支援実績については現在構築中ですが、同社がこれまで札幌を中心に積み上げた26アカウントの運用ノウハウ--業種別の勝ちパターン・伸びるフォーマット・避けるべき型--は、地域を超えて再現性を持つ設計となっています。「仙台でも同じチームが、同じ品質で動画を届けられる」という体制を、2026年5月のサービス展開開始に合わせて整備しました。
また、同社はPRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpressなど大手メディア56～68社に掲載されており、第三者からも評価を受けた実績が信頼の裏付けとなっています。
仙台 SNS 運用 でよくある失敗とは--「伸びない」「続かない」3つの根本原因と解決策
キングプロテアがこれまでの相談業務で最も多く聞いてきた言葉は「自社でTikTokを始めたけど、3ヶ月で更新が止まった」です。仙台エリアの経営者からも同様の声が多く寄せられており、自社運用が頓挫する根本原因は主に3つに整理されます。
まず「企画力の枯渇」です。最初の数本は勢いで作れても、継続的に視聴者に刺さる企画を生み出し続けるのは専門的なスキルが必要です。Z世代が毎日TikTokで消費しているトレンドの流れを読む感覚は、プラットフォームを日常的に使いこなしているクリエイターでなければ掴めません。次に「編集リソースの不足」です。縦型ショート動画の編集は、テロップ・SE・音源選定・カット割りを含めると1本あたり数時間を要します。本業を持つ経営者やスタッフが片手間で続けるには限界があります。そして「効果測定と改善のサイクルが回っていない」という問題です。インサイトデータを読み、次の投稿に活かすPDCAを回せている自社運用ケースは、キングプロテアの相談実績の中で全体の約20%以下にとどまっています（同社調べ・2026年5月）。
キングプロテアが提供する仙台 SNS 運用 代行サービスは、この3つの問題を根本から解消するために設計されています。企画は専属のZ世代クリエイターが担い、編集・投稿はすべて内製チームが完結し、月次レポートで改善提案まで行うため、クライアント側の負担はほぼゼロです。「任せれば動く」という状態を作ることが、同社の最大の提供価値です。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話す中で、気づいたことがあります。SNSをやらなきゃと思っている人は多い。でも、どこから始めればいいかわからない、始めたけど続かなかった、という声が本当に多いんです。これはやる気の問題じゃなくて、仕組みの問題だと確信しています。経営者が本業に集中できる環境を作ることが、SNS支援の本質だと思っています。
だからこそキングプロテアは、企画から編集・投稿・分析まで全部丸投げできる体制にこだわりました。Z世代のクリエイターチームがTikTokのリアルな感覚を持ちながら、お客様の店舗や事業に入り込んで動画を作る。この掛け合わせが、他の代理店にはできない僕たちの強みです。仙台の経営者の方々にも、その価値を直接感じてほしいと思っています。
仙台 SNS 運用 の市場はこれからどんどん成長します。早く動いた店舗ほど、アルゴリズムの恩恵を受けやすい。一緒に船に乗って、仙台から日本中に届く動画を作っていきましょう。僕たちはただの業者ではなく、同じ夢に向かって走る仲間として関わり続けます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に仙台エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目標に掲げています。現在の26アカウント運用で蓄積した業種別ナレッジを仙台市場に移植し、飲食・美容・医療・宿泊・夜職など多様な業種の店舗オーナーに対して、動画起点の集客設計を提供してまいります。
また、SNS運用代行の枠を超え、Meta広告・公式LINE構築・MEO対策・SEO対策を組み合わせた「Web集客の一気通貫支援」を仙台エリアでも提供できる体制の整備を進めています。「動画→SNS→広告→LP→LINE」という導線全体を設計・実行できるチームとして、仙台の中小企業の売上最大化に貢献することが次のフェーズの目標です。
加えて、2026年5月から屋号「AX Japan」のもとでAI研修・AIコンサルティング事業も本格始動しており、SNS集客とAI活用を組み合わせた次世代の経営支援モデルを仙台エリアでも展開予定です。定期的なプレスリリースと事例発信を通じて、仙台の経営者コミュニティへの情報提供を継続してまいります。
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート動画起点）
・提供プラン: キャストプラン（月88,000円～）／店舗SNS運用プラン（月177,000円～）／法人SNS運用プラン（月198,000円～）※税別
・対応エリア: 仙台市・宮城県エリアを含む全国対応（リモート撮影ディレクション・出張撮影対応）
・対応業種: 飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・夜職（キャバ・ホスト・ラウンジ等）など店舗ビジネス全般
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・インサイト分析・月次改善レポート・TikTokライブ支援（プランによる）
・最低推奨契約期間: 3ヶ月
・無料相談受付開始日: 2026年5月30日（先着順・初回SNS戦略診断無料）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・事業内容: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／動画制作／Meta広告運用／公式LINE構築／MEO・SEO対策／AI研修・AIコンサルティング（屋号：AX Japan）
・メディア掲載実績: PRESIDENT Online・東洋経済オンライン・日経新聞・北海道新聞・JBpress・時事ドットコムなど大手メディア56～68社
・累計動画制作本数: 1,500本以上
・現在運用中アカウント数: 26アカウント
・メール: info@kingprotea.jp
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・URL: https://kingprotea.jp
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