仙台 SNS 運用 会社として注目を集めるキングプロテアが、新サービスプランを正式発表--地方中小企業の「伝わらない」を売上に変える動画起点の集客設計が始動

仙台 SNS 運用 会社として注目を集めるキングプロテアが、新サービスプランを正式発表--地方中小企業の「伝わらない」を売上に変える動画起点の集客設計が始動