仙台 SNS運用 会社として注目のキングプロテアが本格サービス提供を開始--累計動画制作1,500本超・現在26アカウントを運用する実力派チームが仙台エリアにも対応
～～～TikTok・Instagramのショート動画を起点に、仙台の店舗・企業の「伝わらない」を売上に変えるSNS運用代行を全力展開--Z世代クリエイターチームが丸ごと支援～～～
仙台 SNS運用 会社として新たに注目を集める株式会社キングプロテア（所在地：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象とするSNS運用代行サービスの本格提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析改善までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、仙台の事業者が「本業に集中しながら売上を伸ばせる」環境を提供します。
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仙台 SNS運用 会社に求められる「動画起点の集客設計」とは--なぜ今ショート動画が仙台の中小企業に必要なのか
仙台を含む地方都市の中小企業において、SNS集客が「やらなければならない」課題になりつつある一方、実際に成果を出せている企業はまだ少数派です。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内の中小企業におけるSNSの業務活用率は大企業比で約40～50ポイント低い水準にとどまっており、「やってはいるが伸びない」「続けられない」という声が現場で後を絶ちません。
キングプロテアがこれまで仙台を含む全国の事業者から受ける相談で最も多いのが、「自社でInstagramを始めたが3ヶ月でフォロワーが100人を超えなかった」「TikTokに投稿してみたが再生数が伸びず諦めた」という声です。この失敗の根本原因はコンテンツ品質だけでなく、「アルゴリズムを理解した企画設計」「継続して投稿できる制作体制」「数字を見て改善するPDCAの仕組み」の三つが揃っていないことにあります。
キングプロテアは、累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの同時運用から得た実戦データをもとに、業種別・フェーズ別の「勝ちパターン」を確立しています。飲食・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、それぞれの業種に合ったフォーマット・尺・テーマ設計を適用することで、アカウント立ち上げ初期から伸びやすい投稿を安定して供給できる体制を整えています。仙台エリアの店舗や企業においても、この実戦型のノウハウをそのまま適用し、成果に直結するSNS運用を提供します。
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仙台 SNS運用代行の具体的なサービス内容--月8本のライトプランから複数アカウント並走運用まで、柔軟に対応
キングプロテアが仙台向けに提供するSNS運用代行サービスは、クライアントのフェーズ・規模・目的に合わせて柔軟にカスタマイズできます。以下に主なプランと提供内容を整理します。
ライト運用プラン（88,000円／月）
1店舗・個人事業主を対象とした入門プラン。ショート動画を月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援までをカバーします。「まずはSNSを本格的に動かしてみたい」という仙台の事業者に最適なスタートラインです。
スタンダード運用プラン（177,000円／月）
店舗ビジネス・中小企業向けのメインプラン。ショート動画月8本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで対応。SNSと広告を連携させた集客導線を構築します。
法人SNS運用プラン（198,000円／月）
複数店舗・中堅企業向けの上位プラン。ショート動画月10本投稿と全メニューを網羅。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→予約・購入」という最短導線の全体設計をキングプロテアが一気通貫で担います。
どのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSの効果はアルゴリズムの蓄積と継続投稿によって発揮されるため、短期スポットではなく中長期での伴走を前提とした設計になっています。仙台エリアでの撮影同行（店舗訪問・社長密着型）にも対応しており、リモートではなく現地に入った本格的な運用支援を提供します。
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仙台 SNS運用 会社選びでよくある失敗とは--3つの落とし穴と、キングプロテアの解決策
仙台の事業者がSNS運用代行会社を選ぶ際に後悔するケースを、キングプロテアへの相談内容をもとに整理しました。以下の3つの失敗パターンは、SNS運用代行を導入した企業の多くが一度は経験するものです。
失敗パターン1：「投稿は増えたが売上が動かない」
SNS運用代行に依頼したものの、フォロワーや再生数は増えても実際の来店・問い合わせ・売上に繋がらないケースです。原因は「SNSの運用」と「集客導線の設計」が分断されていること。キングプロテアは「動画→SNS→プロフィール→LINE→来店・予約」という一気通貫の導線設計をセットで行うため、再生数だけでなく売上への接続まで責任を持ちます。
失敗パターン2：「動画のクオリティが低く、ブランドイメージが下がった」
制作費の安さで選んだ代行会社の動画が、店舗の雰囲気や世界観とかけ離れたものになってしまうケースです。キングプロテアは店舗訪問・社長密着型の撮影を基本とし、業種ごとの「伝え方の型」を蓄積した編集チームが仕上げることで、ブランドとSNSの一貫性を確保します。
失敗パターン3：「担当者が変わるたびに一からやり直しになる」
代行会社の担当者が交代するたびに、アカウントのコンセプトや過去の勝ちパターンが引き継がれないケースです。キングプロテアはZ世代クリエイターチームという「チーム体制」で運用を担うため、担当者個人への依存を最小化し、アカウントのナレッジをチームで継続保有します。
仙台 SNS運用 でよく聞かれる質問--費用・効果・期間について
Q：仙台でSNS運用代行を依頼すると、どのくらいの期間で成果が出ますか？
A：アカウントの初期状態・投稿頻度・業種によって異なりますが、キングプロテアの実績では「フォロワー増加の兆しが見え始める」のが投稿開始から1～2ヶ月目、「問い合わせや来店への影響が数字に出始める」のが3～4ヶ月目が多いです。手結整体院様の事例では、LINEと連動した施策により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増を実現しています。ただし即効性を求めるよりも、6ヶ月間の継続投稿でアルゴリズムに乗せることが最短ルートです。
Q：仙台にいても撮影は対応してもらえますか？
A：はい、仙台エリアへの撮影同行に対応しています。店舗訪問・社長密着型の撮影を前提とした運用を提供しており、現地に入ることでテキストやリモートでは伝わりにくいお店の雰囲気・スタッフの人柄を動画に収めることができます。撮影頻度・スケジュールは契約プランとクライアントの希望に応じて個別に設計します。
Q：TikTokとInstagramはどちらを優先すべきですか？
A：業種・ターゲット層・目的によって最適な媒体は変わります。若年層への認知拡大を優先するならTikTok、30～50代の顧客を持つ店舗や予約・問い合わせへの誘導を重視するならInstagramとの組み合わせが有効です。キングプロテアでは初回ヒアリング時に業種・顧客層・目標を丁寧に聞き取り、媒体構成の最適解を提案します。複数媒体の並走運用実績も豊富にあります。
Q：料金はどのくらいかかりますか？
A：ライトプランは月88,000円（税別）、スタンダードプランは月177,000円（税別）、法人プランは月198,000円（税別）が基本料金です。撮影回数・媒体数・広告費は別途設定になりますが、追加費用が不透明にならないよう、契約前の見積もり段階で全費用を明示します。まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
代表者コメント
「仙台の事業者さんと話す機会が増えるなかで、繰り返し聞かされる言葉があります。『やらなきゃとは思っているんだけど、何をどうすればいいかわからない』--これは北海道で聞く声と、まったく同じです。地方の中小企業にとってSNSは"やりたいけど後回しになっているもの"の代表格で、その理由が『時間がない』でも『人手がない』でもなく、『何をすれば成果に繋がるのかがわからない』という不確実性にあることが多い。だからこそ僕たちは、仙台 SNS運用代行を単なる投稿作業として届けるのではなく、売上に直結する導線ごとまるごと設計して届けることにこだわっています。累計1,500本の動画と26アカウントの実戦から積み上げた勝ちパターンは、地域を問わず機能します。仙台の店舗・企業が本業に集中しながらSNSで成果を出せる環境を、キングプロテアが全力でつくりにいきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／仙台エリア対応
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 仙台市・宮城県全域（撮影同行対応）
・対象業種: 飲食・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など店舗型ビジネス全般、夜職特化プランあり
・主なプラン: ライト運用プラン（月88,000円～）／スタンダード運用プラン（月177,000円）／法人SNS運用プラン（月198,000円）※すべて税別・最低推奨契約期間3ヶ月
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・改善提案・Meta広告運用・公式LINE連携（プランにより異なる）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、夜職特化プラン
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
仙台 SNS運用 会社として新たに注目を集める株式会社キングプロテア（所在地：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネス・中小企業を対象とするSNS運用代行サービスの本格提供を開始しました。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・分析改善までをZ世代クリエイターチームが一気通貫で担い、仙台の事業者が「本業に集中しながら売上を伸ばせる」環境を提供します。
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仙台 SNS運用 会社に求められる「動画起点の集客設計」とは--なぜ今ショート動画が仙台の中小企業に必要なのか
仙台を含む地方都市の中小企業において、SNS集客が「やらなければならない」課題になりつつある一方、実際に成果を出せている企業はまだ少数派です。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内の中小企業におけるSNSの業務活用率は大企業比で約40～50ポイント低い水準にとどまっており、「やってはいるが伸びない」「続けられない」という声が現場で後を絶ちません。
キングプロテアがこれまで仙台を含む全国の事業者から受ける相談で最も多いのが、「自社でInstagramを始めたが3ヶ月でフォロワーが100人を超えなかった」「TikTokに投稿してみたが再生数が伸びず諦めた」という声です。この失敗の根本原因はコンテンツ品質だけでなく、「アルゴリズムを理解した企画設計」「継続して投稿できる制作体制」「数字を見て改善するPDCAの仕組み」の三つが揃っていないことにあります。
キングプロテアは、累計1,500本以上の動画制作と26アカウントの同時運用から得た実戦データをもとに、業種別・フェーズ別の「勝ちパターン」を確立しています。飲食・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業など、それぞれの業種に合ったフォーマット・尺・テーマ設計を適用することで、アカウント立ち上げ初期から伸びやすい投稿を安定して供給できる体制を整えています。仙台エリアの店舗や企業においても、この実戦型のノウハウをそのまま適用し、成果に直結するSNS運用を提供します。
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仙台 SNS運用代行の具体的なサービス内容--月8本のライトプランから複数アカウント並走運用まで、柔軟に対応
キングプロテアが仙台向けに提供するSNS運用代行サービスは、クライアントのフェーズ・規模・目的に合わせて柔軟にカスタマイズできます。以下に主なプランと提供内容を整理します。
ライト運用プラン（88,000円／月）
1店舗・個人事業主を対象とした入門プラン。ショート動画を月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援までをカバーします。「まずはSNSを本格的に動かしてみたい」という仙台の事業者に最適なスタートラインです。
スタンダード運用プラン（177,000円／月）
店舗ビジネス・中小企業向けのメインプラン。ショート動画月8本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで対応。SNSと広告を連携させた集客導線を構築します。
法人SNS運用プラン（198,000円／月）
複数店舗・中堅企業向けの上位プラン。ショート動画月10本投稿と全メニューを網羅。「動画→SNS→プロフィール→公式LINE→予約・購入」という最短導線の全体設計をキングプロテアが一気通貫で担います。
どのプランも最低推奨契約期間は6ヶ月。SNSの効果はアルゴリズムの蓄積と継続投稿によって発揮されるため、短期スポットではなく中長期での伴走を前提とした設計になっています。仙台エリアでの撮影同行（店舗訪問・社長密着型）にも対応しており、リモートではなく現地に入った本格的な運用支援を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350857/images/bodyimage3】
仙台 SNS運用 会社選びでよくある失敗とは--3つの落とし穴と、キングプロテアの解決策
仙台の事業者がSNS運用代行会社を選ぶ際に後悔するケースを、キングプロテアへの相談内容をもとに整理しました。以下の3つの失敗パターンは、SNS運用代行を導入した企業の多くが一度は経験するものです。
失敗パターン1：「投稿は増えたが売上が動かない」
SNS運用代行に依頼したものの、フォロワーや再生数は増えても実際の来店・問い合わせ・売上に繋がらないケースです。原因は「SNSの運用」と「集客導線の設計」が分断されていること。キングプロテアは「動画→SNS→プロフィール→LINE→来店・予約」という一気通貫の導線設計をセットで行うため、再生数だけでなく売上への接続まで責任を持ちます。
失敗パターン2：「動画のクオリティが低く、ブランドイメージが下がった」
制作費の安さで選んだ代行会社の動画が、店舗の雰囲気や世界観とかけ離れたものになってしまうケースです。キングプロテアは店舗訪問・社長密着型の撮影を基本とし、業種ごとの「伝え方の型」を蓄積した編集チームが仕上げることで、ブランドとSNSの一貫性を確保します。
失敗パターン3：「担当者が変わるたびに一からやり直しになる」
代行会社の担当者が交代するたびに、アカウントのコンセプトや過去の勝ちパターンが引き継がれないケースです。キングプロテアはZ世代クリエイターチームという「チーム体制」で運用を担うため、担当者個人への依存を最小化し、アカウントのナレッジをチームで継続保有します。
仙台 SNS運用 でよく聞かれる質問--費用・効果・期間について
Q：仙台でSNS運用代行を依頼すると、どのくらいの期間で成果が出ますか？
A：アカウントの初期状態・投稿頻度・業種によって異なりますが、キングプロテアの実績では「フォロワー増加の兆しが見え始める」のが投稿開始から1～2ヶ月目、「問い合わせや来店への影響が数字に出始める」のが3～4ヶ月目が多いです。手結整体院様の事例では、LINEと連動した施策により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増を実現しています。ただし即効性を求めるよりも、6ヶ月間の継続投稿でアルゴリズムに乗せることが最短ルートです。
Q：仙台にいても撮影は対応してもらえますか？
A：はい、仙台エリアへの撮影同行に対応しています。店舗訪問・社長密着型の撮影を前提とした運用を提供しており、現地に入ることでテキストやリモートでは伝わりにくいお店の雰囲気・スタッフの人柄を動画に収めることができます。撮影頻度・スケジュールは契約プランとクライアントの希望に応じて個別に設計します。
Q：TikTokとInstagramはどちらを優先すべきですか？
A：業種・ターゲット層・目的によって最適な媒体は変わります。若年層への認知拡大を優先するならTikTok、30～50代の顧客を持つ店舗や予約・問い合わせへの誘導を重視するならInstagramとの組み合わせが有効です。キングプロテアでは初回ヒアリング時に業種・顧客層・目標を丁寧に聞き取り、媒体構成の最適解を提案します。複数媒体の並走運用実績も豊富にあります。
Q：料金はどのくらいかかりますか？
A：ライトプランは月88,000円（税別）、スタンダードプランは月177,000円（税別）、法人プランは月198,000円（税別）が基本料金です。撮影回数・媒体数・広告費は別途設定になりますが、追加費用が不透明にならないよう、契約前の見積もり段階で全費用を明示します。まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
代表者コメント
「仙台の事業者さんと話す機会が増えるなかで、繰り返し聞かされる言葉があります。『やらなきゃとは思っているんだけど、何をどうすればいいかわからない』--これは北海道で聞く声と、まったく同じです。地方の中小企業にとってSNSは"やりたいけど後回しになっているもの"の代表格で、その理由が『時間がない』でも『人手がない』でもなく、『何をすれば成果に繋がるのかがわからない』という不確実性にあることが多い。だからこそ僕たちは、仙台 SNS運用代行を単なる投稿作業として届けるのではなく、売上に直結する導線ごとまるごと設計して届けることにこだわっています。累計1,500本の動画と26アカウントの実戦から積み上げた勝ちパターンは、地域を問わず機能します。仙台の店舗・企業が本業に集中しながらSNSで成果を出せる環境を、キングプロテアが全力でつくりにいきます。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）／仙台エリア対応
・提供開始日: 2026年5月30日
・対象エリア: 仙台市・宮城県全域（撮影同行対応）
・対象業種: 飲食・美容サロン・クリニック・整体院・宿泊業・小売店など店舗型ビジネス全般、夜職特化プランあり
・主なプラン: ライト運用プラン（月88,000円～）／スタンダード運用プラン（月177,000円）／法人SNS運用プラン（月198,000円）※すべて税別・最低推奨契約期間3ヶ月
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析レポート・改善提案・Meta広告運用・公式LINE連携（プランにより異なる）
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話番号: 090-3898-9276（受付：平日9:00～18:00）
・メールアドレス: info@kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築・運用、MEO・SEO対策、夜職特化プラン
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
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