自動車整備工場のコンプレッサー、″壊れてから買う″が6割 ― 整備業界のコンプレッサー導入・更新に関する調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）は、自動車整備業に従事する30歳～59歳の男性200名を対象に「コンプレッサーの導入・更新に関する実態調査」を実施しました。
調査概要
調査名：自動車整備業のコンプレッサー導入・更新に関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、自動車整備業に従事している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
自動車整備工場において、コンプレッサーはインパクトレンチやエアラチェット、タイヤチェンジャーなど各種エアーツールの動力源として不可欠な設備です。日本自動車整備振興会連合会の統計によれば、全国の認証整備工場数は約9万事業場にのぼりますが、コンプレッサーの導入や更新に関する業界横断的な調査は限られています。本調査では、整備現場のコンプレッサーに対するリアルな実態を明らかにします。
調査結果
Q1. 現在使用中のコンプレッサーはどのような経緯で購入しましたか（単一回答、n=200）
前のコンプレッサーが故障したため、急ぎで購入した …… 59.5%（119名） 計画的に買い替え時期を決めて購入した ………………… 17.5%（35名） 工場の新規開業・移転に伴い導入した ………………… 13.0%（26名） 中古を譲り受けた・引き継いだ ………………………… 7.0%（14名） その他 ………………………………………………… 3.0%（6名）
「故障したため急ぎで購入」が59.5%と約6割を占めました。整備業は日々の入庫対応が売上に直結するため、コンプレッサーの停止は即座に収益に影響します。それにもかかわらず、計画的な更新が2割に満たない状況は、業界全体の設備管理に課題があることを示しています。
Q2. コンプレッサーの1日あたりの稼働時間はどのくらいですか（単一回答、n=200）
8時間以上（ほぼ終日） …… 31.5%（63名） 5時間～8時間未満 ………… 33.0%（66名） 3時間～5時間未満 ………… 21.5%（43名） 1時間～3時間未満 ………… 10.0%（20名） 1時間未満 ………………… 4.0%（8名）
「5時間以上」が合計64.5%。整備工場のコンプレッサーは長時間連続稼働が前提であり、耐久性と安定したエアー供給能力が求められていることがわかります。
Q3. コンプレッサーの機種選びで重視する点を教えてください（上位3つまで選択、n=200）
吐出量（エアーの供給力） ………… 52.5%（105名） 耐久性・壊れにくさ ……………… 48.0%（96名） 価格 ……………………………… 39.0%（78名） 静音性 …………………………… 28.5%（57名） アフターサポート・保証体制 …… 26.0%（52名） 省エネ性能 ……………………… 14.5%（29名） メーカー・ブランド ……………… 12.0%（24名） コンパクトさ・設置性 …………… 9.5%（19名）
整備工場では複数のエアーツールを同時に使用するため、「吐出量」が52.5%で1位。次いで「耐久性」が48.0%。価格は3位で、ここでもスペックと信頼性が価格に優先されています。「静音性」の28.5%は、住宅地に近接する整備工場での騒音配慮を反映した結果と考えられます。
Q4. コンプレッサーの購入にあたり、情報収集はどのように行いましたか（複数回答、n=200）
同業者・知人への相談 ………………… 44.5%（89名） インターネットでの検索・比較 ……… 41.0%（82名） メーカーや販売店への直接問い合わせ … 30.5%（61名） 以前使っていたものと同じ機種を選定 … 24.0%（48名） 展示会・商談会 ………………………… 8.0%（16名） カタログ・パンフレット ……………… 7.5%（15名）
「同業者・知人への相談」が44.5%で最多。整備業界では口コミや現場の実体験に基づく情報が最も信頼されていることがわかります。一方、「インターネットでの検索・比較」も41.0%と高水準で、オンラインでの情報収集が浸透してきていることも読み取れます。
Q5. コンプレッサーの支払い方法について、希望を教えてください（単一回答、n=200）
一括払い ……………………………… 42.5%（85名） 分割払い（クレジットカード等） …… 27.0%（54名） リース契約 …………………………… 16.5%（33名） ローン ……………………………… 8.0%（16名） その他 ……………………………… 6.0%（12名）
一括払いが42.5%で最多ですが、「分割払い」が27.0%で2位に入っています。特に小規模な整備工場では、数十万円単位の設備投資を一括で行う資金的余裕がないケースも多く、分割払いへのニーズが一定以上存在することが確認されました。中小企業庁の調査でも、小規模事業者の資金調達手段として分割払いやカード決済の活用が増加傾向にあることが報告されています。
まとめ
本調査により、自動車整備業界のコンプレッサーに関する以下の実態が明らかになりました。
約6割が「壊れてから買う」という事後対応型の購買行動であり、計画的な更新が進んでいないこと。整備工場のコンプレッサーは長時間稼働が前提であり、吐出量と耐久性がスペック面での最重要基準であること。情報収集は同業者の口コミとインターネット検索が二大経路であること。そして、分割払いへの潜在ニーズが想定以上に存在すること。
整備工場にとってコンプレッサーは「動いて当たり前」の存在ですが、それゆえに更新計画が後回しになりやすい傾向があります。故障による業務停止リスクを考えれば、スペック、サポート体制、支払い方法を含めた総合的な購入先選定を計画的に行うことが、安定した事業運営につながると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：自動車整備業のコンプレッサー導入・更新に関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、自動車整備業に従事している方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
自動車整備工場において、コンプレッサーはインパクトレンチやエアラチェット、タイヤチェンジャーなど各種エアーツールの動力源として不可欠な設備です。日本自動車整備振興会連合会の統計によれば、全国の認証整備工場数は約9万事業場にのぼりますが、コンプレッサーの導入や更新に関する業界横断的な調査は限られています。本調査では、整備現場のコンプレッサーに対するリアルな実態を明らかにします。
Q1. 現在使用中のコンプレッサーはどのような経緯で購入しましたか（単一回答、n=200）
前のコンプレッサーが故障したため、急ぎで購入した …… 59.5%（119名） 計画的に買い替え時期を決めて購入した ………………… 17.5%（35名） 工場の新規開業・移転に伴い導入した ………………… 13.0%（26名） 中古を譲り受けた・引き継いだ ………………………… 7.0%（14名） その他 ………………………………………………… 3.0%（6名）
「故障したため急ぎで購入」が59.5%と約6割を占めました。整備業は日々の入庫対応が売上に直結するため、コンプレッサーの停止は即座に収益に影響します。それにもかかわらず、計画的な更新が2割に満たない状況は、業界全体の設備管理に課題があることを示しています。
Q2. コンプレッサーの1日あたりの稼働時間はどのくらいですか（単一回答、n=200）
8時間以上（ほぼ終日） …… 31.5%（63名） 5時間～8時間未満 ………… 33.0%（66名） 3時間～5時間未満 ………… 21.5%（43名） 1時間～3時間未満 ………… 10.0%（20名） 1時間未満 ………………… 4.0%（8名）
「5時間以上」が合計64.5%。整備工場のコンプレッサーは長時間連続稼働が前提であり、耐久性と安定したエアー供給能力が求められていることがわかります。
Q3. コンプレッサーの機種選びで重視する点を教えてください（上位3つまで選択、n=200）
吐出量（エアーの供給力） ………… 52.5%（105名） 耐久性・壊れにくさ ……………… 48.0%（96名） 価格 ……………………………… 39.0%（78名） 静音性 …………………………… 28.5%（57名） アフターサポート・保証体制 …… 26.0%（52名） 省エネ性能 ……………………… 14.5%（29名） メーカー・ブランド ……………… 12.0%（24名） コンパクトさ・設置性 …………… 9.5%（19名）
整備工場では複数のエアーツールを同時に使用するため、「吐出量」が52.5%で1位。次いで「耐久性」が48.0%。価格は3位で、ここでもスペックと信頼性が価格に優先されています。「静音性」の28.5%は、住宅地に近接する整備工場での騒音配慮を反映した結果と考えられます。
Q4. コンプレッサーの購入にあたり、情報収集はどのように行いましたか（複数回答、n=200）
同業者・知人への相談 ………………… 44.5%（89名） インターネットでの検索・比較 ……… 41.0%（82名） メーカーや販売店への直接問い合わせ … 30.5%（61名） 以前使っていたものと同じ機種を選定 … 24.0%（48名） 展示会・商談会 ………………………… 8.0%（16名） カタログ・パンフレット ……………… 7.5%（15名）
「同業者・知人への相談」が44.5%で最多。整備業界では口コミや現場の実体験に基づく情報が最も信頼されていることがわかります。一方、「インターネットでの検索・比較」も41.0%と高水準で、オンラインでの情報収集が浸透してきていることも読み取れます。
Q5. コンプレッサーの支払い方法について、希望を教えてください（単一回答、n=200）
一括払い ……………………………… 42.5%（85名） 分割払い（クレジットカード等） …… 27.0%（54名） リース契約 …………………………… 16.5%（33名） ローン ……………………………… 8.0%（16名） その他 ……………………………… 6.0%（12名）
一括払いが42.5%で最多ですが、「分割払い」が27.0%で2位に入っています。特に小規模な整備工場では、数十万円単位の設備投資を一括で行う資金的余裕がないケースも多く、分割払いへのニーズが一定以上存在することが確認されました。中小企業庁の調査でも、小規模事業者の資金調達手段として分割払いやカード決済の活用が増加傾向にあることが報告されています。
まとめ
本調査により、自動車整備業界のコンプレッサーに関する以下の実態が明らかになりました。
約6割が「壊れてから買う」という事後対応型の購買行動であり、計画的な更新が進んでいないこと。整備工場のコンプレッサーは長時間稼働が前提であり、吐出量と耐久性がスペック面での最重要基準であること。情報収集は同業者の口コミとインターネット検索が二大経路であること。そして、分割払いへの潜在ニーズが想定以上に存在すること。
整備工場にとってコンプレッサーは「動いて当たり前」の存在ですが、それゆえに更新計画が後回しになりやすい傾向があります。故障による業務停止リスクを考えれば、スペック、サポート体制、支払い方法を含めた総合的な購入先選定を計画的に行うことが、安定した事業運営につながると言えます。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
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