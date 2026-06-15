SEOAI、人材業界における「AI引用調査レポート2026」を無料公開
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7大AIモデル・200プロンプト・約1,400回答を分析。人材業界の競争軸は「検索順位」から「AIに引用される情報源」へ
blocksky株式会社（本社：東京都、以下 blocksky）は、AI検索対策サービス「SEOAI」において、人材業界におけるAI回答の引用傾向を分析した調査レポート「AIは人材業界をどう理解しているのか？ 人材業界AI引用調査レポート2026」を公開しました。
本レポートは、ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek、Grok、Google AI Overview、Perplexityの7大AIモデルを対象に、人材業界に関する200プロンプトを実行し、約1,400件のAI回答を分析したものです。
調査対象は、転職エージェント、IT転職、看護師転職、薬剤師転職、派遣、アルバイト、企業口コミ、RPO、ATS、採用管理システムの10カテゴリです。
なお、本レポートでは特定企業名・サービス名・URLを公開せず、AI回答における引用傾向、カテゴリ別の引用構造、AIに引用されやすい情報の特徴に焦点を当てています。
AI検索時代、人材業界の集客構造に変化が起きている
従来の検索行動では、ユーザーがGoogleなどで検索し、検索結果の上位ページから比較・検討する流れが一般的でした。
しかし現在は、ユーザーがAIに直接質問し、AIが複数の情報源をもとに回答を生成する行動が広がっています。
この変化により、企業にとって重要なのは「検索結果で上位に表示されること」だけではなく、「AIが回答を生成する際に、信頼できる情報源として引用・参照されること」へと広がりつつあります。
SEOAIでは、この新しい競争環境を「AI引用」と定義し、企業やメディアがAI検索上でどのように扱われているかを可視化しています。
本調査で見えた主な傾向
今回の調査では、人材業界におけるAI引用について、以下のような傾向が観測されました。
1. AI引用は、SEO順位だけでは説明できない可能性
SEOで上位表示されているサイトであっても、AI回答内で必ずしも多く引用されるとは限らない傾向が確認されました。
AIは検索順位だけではなく、情報の構造、専門性、第三者性、更新頻度、比較しやすさなど、複数の要素をもとに情報源を選択している可能性があります。
2. 企業公式サイトより、比較サイト・専門メディアが引用されやすい傾向
人材業界全体では、企業の公式サイトだけでなく、比較サイト、専門メディア、口コミ・評価サイトなどの第三者情報が多く引用される傾向が見られました。
特に「おすすめ」「比較」「ランキング」「選び方」など、ユーザーの意思決定を支援する情報を持つコンテンツは、AI回答内で参照されやすい可能性があります。
3. 総合ブランドより、専門特化型サービスが引用されるケースが目立つ
転職エージェント、IT転職、看護師転職、薬剤師転職などのカテゴリでは、総合型の大手ブランドよりも、特定領域に強い専門特化型サービスや専門メディアが引用されるケースが観測されました。
AI検索においては、ブランド認知だけではなく、「そのテーマにおいて何の専門家として認識されているか」が重要になる可能性があります。
4. カテゴリごとに、AIが参照する“権威サイト”が異なる
人材業界と一口に言っても、転職、IT転職、看護師転職、薬剤師転職、派遣、アルバイト、企業口コミ、RPO、ATSでは、AIが引用する情報源の傾向が異なりました。
これは、AIが業界を一枚岩で捉えているのではなく、カテゴリごとに異なる情報構造・専門性・信頼情報を参照している可能性を示しています。
5. 「AIに引用されない企業」は、将来の顧客接点を失う可能性
AI検索の利用が広がる中で、AI回答内に引用・言及されない企業は、比較検討の初期段階で候補に入らない可能性があります。
今後は、検索順位、広告出稿、口コミ対策に加えて、「AIにどのように認識されているか」「AI回答内で引用される情報源になっているか」を把握することが重要になります。
レポート公開の背景
SEOAIは、企業のWebサイトや公開情報がAI検索時代にどの程度対応できているかを可視化するAI検索対策サービスです。
これまでSEO対策では、検索順位、被リンク、コンテンツ量、ページ構造などが主な評価対象でした。
一方で、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーは検索結果ページを経由せず、AIの回答を見て意思決定する場面が増えています。
この環境では、企業がAIからどのように理解され、どの情報源が引用され、競合と比較してどの位置にいるのかを把握する必要があります。
今回の「人材業界AI引用調査レポート2026」は、SEOAIのAI引用分析機能を用いて、人材業界におけるAI上の情報構造を可視化する目的で作成しました。
本レポートで確認できる内容
本レポートでは、以下の内容を確認できます。
・人材業界10カテゴリにおけるAI引用傾向
・7大AIモデルが参照しやすい情報源の特徴
・カテゴリ別に引用されやすいサイトタイプ
・比較サイト、専門メディア、口コミサイトの引用傾向
・AIに引用されやすい情報の5つの特徴
・人材業界企業が今後取り組むべきAI検索対策の方向性
特定企業名やURLは非公開とし、業界全体の傾向と、AI引用に影響すると考えられる要素を中心に整理しています。
このような企業・担当者におすすめ
本レポートは、以下のような企業・担当者に特に有用です。
・人材紹介会社、転職エージェント
・求人メディア、採用支援会社
・RPO、ATS、採用管理システム提供企業
・人材業界向けにSEO、広告、コンテンツマーケティングを支援する代理店
・AI検索対策、LLMO、GEOに関心のあるマーケティング担当者
・自社がAIにどのように認識されているかを把握したい企業
SEOAIについて
SEOAIは、企業やサービスがAI検索時代に「選ばれる情報源」になるためのAI検索対策サービスです。
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなど、複数のAIモデルにおける引用・言及・表示傾向を可視化し、企業がAI上でどのように認識されているかを分析します。
主な機能には、AI引用分析、AI検索スコア診断、競合比較、AI Overviewモニタリング、AIに読まれやすい公開ページ作成、構造化データ・llms.txt対応などがあります。
SEOAIは、従来のSEO対策に加え、AIに引用・推薦されるための新しいマーケティング基盤を提供します。
無料ダウンロードについて
「人材業界AI引用調査レポート2026」は、dreamnews様の当プレスリリースのページから無料でダウンロードできます。
※本レポートは、特定の調査条件、プロンプト、AIモデルおよび実行時点において観測されたAI回答・引用傾向を集計・分析したものです。掲載内容は当社独自の集計・算出方法に基づく参考情報であり、特定企業、サービス、Webサイト、メディア等の品質、信頼性、優劣、業績、将来成果を断定または保証するものではありません。
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発、広告およびその他関連コンサルティング
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
7大AIモデル・200プロンプト・約1,400回答を分析。人材業界の競争軸は「検索順位」から「AIに引用される情報源」へ
blocksky株式会社（本社：東京都、以下 blocksky）は、AI検索対策サービス「SEOAI」において、人材業界におけるAI回答の引用傾向を分析した調査レポート「AIは人材業界をどう理解しているのか？ 人材業界AI引用調査レポート2026」を公開しました。
本レポートは、ChatGPT、Gemini、Claude、DeepSeek、Grok、Google AI Overview、Perplexityの7大AIモデルを対象に、人材業界に関する200プロンプトを実行し、約1,400件のAI回答を分析したものです。
調査対象は、転職エージェント、IT転職、看護師転職、薬剤師転職、派遣、アルバイト、企業口コミ、RPO、ATS、採用管理システムの10カテゴリです。
なお、本レポートでは特定企業名・サービス名・URLを公開せず、AI回答における引用傾向、カテゴリ別の引用構造、AIに引用されやすい情報の特徴に焦点を当てています。
従来の検索行動では、ユーザーがGoogleなどで検索し、検索結果の上位ページから比較・検討する流れが一般的でした。
しかし現在は、ユーザーがAIに直接質問し、AIが複数の情報源をもとに回答を生成する行動が広がっています。
この変化により、企業にとって重要なのは「検索結果で上位に表示されること」だけではなく、「AIが回答を生成する際に、信頼できる情報源として引用・参照されること」へと広がりつつあります。
SEOAIでは、この新しい競争環境を「AI引用」と定義し、企業やメディアがAI検索上でどのように扱われているかを可視化しています。
本調査で見えた主な傾向
今回の調査では、人材業界におけるAI引用について、以下のような傾向が観測されました。
1. AI引用は、SEO順位だけでは説明できない可能性
SEOで上位表示されているサイトであっても、AI回答内で必ずしも多く引用されるとは限らない傾向が確認されました。
AIは検索順位だけではなく、情報の構造、専門性、第三者性、更新頻度、比較しやすさなど、複数の要素をもとに情報源を選択している可能性があります。
2. 企業公式サイトより、比較サイト・専門メディアが引用されやすい傾向
人材業界全体では、企業の公式サイトだけでなく、比較サイト、専門メディア、口コミ・評価サイトなどの第三者情報が多く引用される傾向が見られました。
特に「おすすめ」「比較」「ランキング」「選び方」など、ユーザーの意思決定を支援する情報を持つコンテンツは、AI回答内で参照されやすい可能性があります。
3. 総合ブランドより、専門特化型サービスが引用されるケースが目立つ
転職エージェント、IT転職、看護師転職、薬剤師転職などのカテゴリでは、総合型の大手ブランドよりも、特定領域に強い専門特化型サービスや専門メディアが引用されるケースが観測されました。
AI検索においては、ブランド認知だけではなく、「そのテーマにおいて何の専門家として認識されているか」が重要になる可能性があります。
4. カテゴリごとに、AIが参照する“権威サイト”が異なる
人材業界と一口に言っても、転職、IT転職、看護師転職、薬剤師転職、派遣、アルバイト、企業口コミ、RPO、ATSでは、AIが引用する情報源の傾向が異なりました。
これは、AIが業界を一枚岩で捉えているのではなく、カテゴリごとに異なる情報構造・専門性・信頼情報を参照している可能性を示しています。
5. 「AIに引用されない企業」は、将来の顧客接点を失う可能性
AI検索の利用が広がる中で、AI回答内に引用・言及されない企業は、比較検討の初期段階で候補に入らない可能性があります。
今後は、検索順位、広告出稿、口コミ対策に加えて、「AIにどのように認識されているか」「AI回答内で引用される情報源になっているか」を把握することが重要になります。
レポート公開の背景
SEOAIは、企業のWebサイトや公開情報がAI検索時代にどの程度対応できているかを可視化するAI検索対策サービスです。
これまでSEO対策では、検索順位、被リンク、コンテンツ量、ページ構造などが主な評価対象でした。
一方で、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーは検索結果ページを経由せず、AIの回答を見て意思決定する場面が増えています。
この環境では、企業がAIからどのように理解され、どの情報源が引用され、競合と比較してどの位置にいるのかを把握する必要があります。
今回の「人材業界AI引用調査レポート2026」は、SEOAIのAI引用分析機能を用いて、人材業界におけるAI上の情報構造を可視化する目的で作成しました。
本レポートで確認できる内容
本レポートでは、以下の内容を確認できます。
・人材業界10カテゴリにおけるAI引用傾向
・7大AIモデルが参照しやすい情報源の特徴
・カテゴリ別に引用されやすいサイトタイプ
・比較サイト、専門メディア、口コミサイトの引用傾向
・AIに引用されやすい情報の5つの特徴
・人材業界企業が今後取り組むべきAI検索対策の方向性
特定企業名やURLは非公開とし、業界全体の傾向と、AI引用に影響すると考えられる要素を中心に整理しています。
このような企業・担当者におすすめ
本レポートは、以下のような企業・担当者に特に有用です。
・人材紹介会社、転職エージェント
・求人メディア、採用支援会社
・RPO、ATS、採用管理システム提供企業
・人材業界向けにSEO、広告、コンテンツマーケティングを支援する代理店
・AI検索対策、LLMO、GEOに関心のあるマーケティング担当者
・自社がAIにどのように認識されているかを把握したい企業
SEOAIについて
SEOAIは、企業やサービスがAI検索時代に「選ばれる情報源」になるためのAI検索対策サービスです。
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなど、複数のAIモデルにおける引用・言及・表示傾向を可視化し、企業がAI上でどのように認識されているかを分析します。
主な機能には、AI引用分析、AI検索スコア診断、競合比較、AI Overviewモニタリング、AIに読まれやすい公開ページ作成、構造化データ・llms.txt対応などがあります。
SEOAIは、従来のSEO対策に加え、AIに引用・推薦されるための新しいマーケティング基盤を提供します。
無料ダウンロードについて
「人材業界AI引用調査レポート2026」は、dreamnews様の当プレスリリースのページから無料でダウンロードできます。
※本レポートは、特定の調査条件、プロンプト、AIモデルおよび実行時点において観測されたAI回答・引用傾向を集計・分析したものです。掲載内容は当社独自の集計・算出方法に基づく参考情報であり、特定企業、サービス、Webサイト、メディア等の品質、信頼性、優劣、業績、将来成果を断定または保証するものではありません。
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：AIO、GEO、LLMO対策ツール開発・運営、ブロックチェーンプロダクト開発、広告およびその他関連コンサルティング
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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