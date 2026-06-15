クリーンエネルギー市場、2035年に1兆8500億米ドル規模へ｜CAGR9.1％が示す次世代エネルギー革命

クリーンエネルギー市場、2035年に1兆8500億米ドル規模へ｜CAGR9.1％が示す次世代エネルギー革命