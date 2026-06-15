創業50周年の明日香野 和菓子づくり動画に多くの注目
和菓子専科・明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けています。“もちのプロ”として美味しさはもちろんのこと、「お得感」にもこだわり、和菓子作りに日々邁進しております。
このたび、明日香の和菓子作りを取り上げた動画が、SNSで多くの方に注目していただけました。
年間で2億粒以上をお届けしている大人気商品である「わらび餅」や、ジャパン・フード・セレクションの最高位に輝いた「よもぎあんこ餅」などを作っている様子を取材していただきました。作業現場を紹介するYouTube動画は再生回数が48万回に達し、Instagramのリール動画で閲覧数が496.4万回となった投稿もあります。
魅力的に編集していただき、各アカウントでつくられているコミュニティに被写体として参加させていただき、心から感謝を申し上げます。明日香野スタッフは毎日このようにコツコツと「ちょっと食べる」喜びを皆さまにお届けしています。日々勤勉に、そして創意工夫を凝らして働くスタッフのがんばりを、多くの方々に知っていただく機会を設けていただき、本当に嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage1】
この場をお借りして、2026年6月時点の反響の一部をご紹介いたします。
Instagramフォロワー数151.3万人の「ジョーカーグルメ【Japan Food Travel】」さんの投稿は1週間たたずに200万回を超え、6月10日現在は500万回再生に届く勢いです。「みんな大好き水色トレーのわらび餅を紹介します」と紹介していただき、「あんなに安くて美味しいのにこんなに手間が掛かってるんですね」など、召し上がっていただいた方からの声もいくつも上がっていました！
海外からも注目されており、スペイン語で「Hummmmm... que delicia（うーん、なんて美味しそうなんでしょう）」と食欲をそそられているコメントも見られました。
＜『ジョーカーグルメ【Japan Food Travel】』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
誰もが見たことある水色トレーのわらび餅を紹介します
https://www.instagram.com/p/DVx2fEcTJjc/ （37万回再生、4,484いいね）
みんな大好き水色トレーのわらび餅を紹介します
https://www.instagram.com/p/DYCPqSHzXqb/ （496.4万回再生、12.1万いいね）
https://www.youtube.com/shorts/1cR8s4nKxxs （5.8万回再生、637高評価）
InstagramやYouTubeなどの総フォロワー数12万人超の「グルメちゃん（Japanfood）」さんのInstagram投稿では「抹茶わらび餅」を手作業で入れている様子が閲覧数82.5万回に達し、「これ量とか数とか計ってないのΣ( ˙?˙ )」と素早く作業するスタッフの姿に驚きの声が上がっていました。みたらし団子にこんがり焼き目をつけて仕上げていくYouTube動画では「あーみたらし団子が食べたくなった！」というお声をいただきました。
＜『グルメちゃん（Japanfood）』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
一度は食べたことある「わらび餅」
https://www.instagram.com/reel/DYHscptPcCb/（1.6万回再生、424いいね）
スーパーでよく見かけるわらび餅！
https://www.instagram.com/p/DXjrGbFD2SG/ （82.5万回再生、1万いいね）
https://www.youtube.com/shorts/oBW9PvL7nYU （3.1万回再生、高評価305）
和菓子工場に密着！
https://www.instagram.com/p/DWoceRHD2uw/ （5530回再生、225いいね）
https://www.youtube.com/shorts/ayNyMfWO_KQ （4.5万回再生、高評価735）
一度は食べたことあるこのわらび餅！
https://www.instagram.com/p/DVyGpf4gRrU/ （9864回再生、276いいね）
https://www.youtube.com/shorts/ErxP4vGYhaI （3.5万回再生、高評価291）
明日香野のみたらし団子！工場密着
https://www.instagram.com/p/DWEP77nASSC/ （4732回再生、110いいね）
https://www.youtube.com/shorts/wjgnkS6diac/ （3.2万回再生、高評価357）
YouTube登録者数101万人の「HAMONI JAPAN」さんの動画「年間２億粒。止まらない“ぷるもちわらび餅”の製造ラインがエグい」では、練り始めから透明なわらび餅を掬い上げ、トレーに入れて召し上がるまでの流れを紹介。「ずぅと見てられる」「うちの子供は明日香野さんのわらび餅大好きで、年間通して買ってます」「一粒一粒の玉に魂が宿ってるよねきっと」など、さまざまなコメントが上がっていました。
＜『HAMONI JAPAN』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
年間2億粒…わらび餅の製造ラインがもはや別世界だった
https://www.instagram.com/p/DW8f9rJkhqB/ （7.6万回再生、1261いいね）
https://www.youtube.com/shorts/vovG1r_VI74 （2.6万回再生、高評価243）
年間2億粒。止まらない“ぷるもちわらび餅”の製造ラインがエグい
https://www.instagram.com/p/DWbCPd0ki-k/ （7.2万回再生、1678いいね）
https://www.youtube.com/shorts/apQl9wunMUQ （8.1万回再生、高評価714）
SNS総フォロワー数20万人超えの「コージー《Japanese food》」さんが制作したYouTube動画『みんな一度は食べたことあるよもぎあんこ餅』は、よもぎあんこ餅の生地を伸ばしていくシーンが印象的で、再生数48万回を超えています。機械が顔のように見えるとの声や「これ中の餡子が甘すぎなくて美味しいんよね」「食べた事ないけどめっちゃ食べたい！美味しそう！」など注目を集めていました。
＜『コージー《Japanese food》』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
みんな一度は食べたことある よもぎあんこ餅
https://www.instagram.com/p/DSUUzVsD83v/ （7.4万回再生、1123いいね）
https://www.youtube.com/shorts/cBB4pzmjoek/ （48.4万回再生、高評価5714）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage2】
ほかにも、「がっちりマンデーででてきた会社かな？ タピオカ粉が透明なわらび餅の秘訣だそうな」というコメントも。2026年4月19日に放映されたTBS系全国28局ネット『がっちりマンデー』にて、明日香野を取り上げていただいた回をご覧になり、覚えてくださっているコメントをお見かけしました。
こうしてお声がけいただき、大勢の方に知っていただく機会に多数恵まれたのは本当にありがたいことです。こうした出会いを通じて、より多くのお客さまにちょっと食べる喜びをお届けできるように、もちのプロらしく、粘り強く和菓子作りに励んでまいります。
明日香野は、SNSやYouTubeで美味しい食品を題材に発信を続ける皆さんの取材を受け入れ、撮影に全面協力いたしました。
＜今回ご紹介させていただいた皆さん（敬称略）＞
ジョーカーグルメ【Japan Food Travel】
https://www.instagram.com/joker_gourmet/
https://www.youtube.com/@joker_gourmet
グルメちゃん（Japanfood）
https://www.instagram.com/shtv0407/
https://www.youtube.com/@foodiesheena
HAMONI JAPAN
https://www.instagram.com/hamoni_jp/
https://www.youtube.com/@hamoni_jp
コージー《Japanese food》
https://www.instagram.com/koji_japanese_food/
https://www.youtube.com/@koji_JapaneseFood
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
このたび、明日香の和菓子作りを取り上げた動画が、SNSで多くの方に注目していただけました。
年間で2億粒以上をお届けしている大人気商品である「わらび餅」や、ジャパン・フード・セレクションの最高位に輝いた「よもぎあんこ餅」などを作っている様子を取材していただきました。作業現場を紹介するYouTube動画は再生回数が48万回に達し、Instagramのリール動画で閲覧数が496.4万回となった投稿もあります。
魅力的に編集していただき、各アカウントでつくられているコミュニティに被写体として参加させていただき、心から感謝を申し上げます。明日香野スタッフは毎日このようにコツコツと「ちょっと食べる」喜びを皆さまにお届けしています。日々勤勉に、そして創意工夫を凝らして働くスタッフのがんばりを、多くの方々に知っていただく機会を設けていただき、本当に嬉しいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage1】
この場をお借りして、2026年6月時点の反響の一部をご紹介いたします。
海外からも注目されており、スペイン語で「Hummmmm... que delicia（うーん、なんて美味しそうなんでしょう）」と食欲をそそられているコメントも見られました。
＜『ジョーカーグルメ【Japan Food Travel】』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
誰もが見たことある水色トレーのわらび餅を紹介します
https://www.instagram.com/p/DVx2fEcTJjc/ （37万回再生、4,484いいね）
みんな大好き水色トレーのわらび餅を紹介します
https://www.instagram.com/p/DYCPqSHzXqb/ （496.4万回再生、12.1万いいね）
https://www.youtube.com/shorts/1cR8s4nKxxs （5.8万回再生、637高評価）
InstagramやYouTubeなどの総フォロワー数12万人超の「グルメちゃん（Japanfood）」さんのInstagram投稿では「抹茶わらび餅」を手作業で入れている様子が閲覧数82.5万回に達し、「これ量とか数とか計ってないのΣ( ˙?˙ )」と素早く作業するスタッフの姿に驚きの声が上がっていました。みたらし団子にこんがり焼き目をつけて仕上げていくYouTube動画では「あーみたらし団子が食べたくなった！」というお声をいただきました。
＜『グルメちゃん（Japanfood）』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
一度は食べたことある「わらび餅」
https://www.instagram.com/reel/DYHscptPcCb/（1.6万回再生、424いいね）
スーパーでよく見かけるわらび餅！
https://www.instagram.com/p/DXjrGbFD2SG/ （82.5万回再生、1万いいね）
https://www.youtube.com/shorts/oBW9PvL7nYU （3.1万回再生、高評価305）
和菓子工場に密着！
https://www.instagram.com/p/DWoceRHD2uw/ （5530回再生、225いいね）
https://www.youtube.com/shorts/ayNyMfWO_KQ （4.5万回再生、高評価735）
一度は食べたことあるこのわらび餅！
https://www.instagram.com/p/DVyGpf4gRrU/ （9864回再生、276いいね）
https://www.youtube.com/shorts/ErxP4vGYhaI （3.5万回再生、高評価291）
明日香野のみたらし団子！工場密着
https://www.instagram.com/p/DWEP77nASSC/ （4732回再生、110いいね）
https://www.youtube.com/shorts/wjgnkS6diac/ （3.2万回再生、高評価357）
YouTube登録者数101万人の「HAMONI JAPAN」さんの動画「年間２億粒。止まらない“ぷるもちわらび餅”の製造ラインがエグい」では、練り始めから透明なわらび餅を掬い上げ、トレーに入れて召し上がるまでの流れを紹介。「ずぅと見てられる」「うちの子供は明日香野さんのわらび餅大好きで、年間通して買ってます」「一粒一粒の玉に魂が宿ってるよねきっと」など、さまざまなコメントが上がっていました。
＜『HAMONI JAPAN』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
年間2億粒…わらび餅の製造ラインがもはや別世界だった
https://www.instagram.com/p/DW8f9rJkhqB/ （7.6万回再生、1261いいね）
https://www.youtube.com/shorts/vovG1r_VI74 （2.6万回再生、高評価243）
年間2億粒。止まらない“ぷるもちわらび餅”の製造ラインがエグい
https://www.instagram.com/p/DWbCPd0ki-k/ （7.2万回再生、1678いいね）
https://www.youtube.com/shorts/apQl9wunMUQ （8.1万回再生、高評価714）
SNS総フォロワー数20万人超えの「コージー《Japanese food》」さんが制作したYouTube動画『みんな一度は食べたことあるよもぎあんこ餅』は、よもぎあんこ餅の生地を伸ばしていくシーンが印象的で、再生数48万回を超えています。機械が顔のように見えるとの声や「これ中の餡子が甘すぎなくて美味しいんよね」「食べた事ないけどめっちゃ食べたい！美味しそう！」など注目を集めていました。
＜『コージー《Japanese food》』さんに投稿していただいた明日香野和菓子の映像＞
みんな一度は食べたことある よもぎあんこ餅
https://www.instagram.com/p/DSUUzVsD83v/ （7.4万回再生、1123いいね）
https://www.youtube.com/shorts/cBB4pzmjoek/ （48.4万回再生、高評価5714）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage2】
ほかにも、「がっちりマンデーででてきた会社かな？ タピオカ粉が透明なわらび餅の秘訣だそうな」というコメントも。2026年4月19日に放映されたTBS系全国28局ネット『がっちりマンデー』にて、明日香野を取り上げていただいた回をご覧になり、覚えてくださっているコメントをお見かけしました。
こうしてお声がけいただき、大勢の方に知っていただく機会に多数恵まれたのは本当にありがたいことです。こうした出会いを通じて、より多くのお客さまにちょっと食べる喜びをお届けできるように、もちのプロらしく、粘り強く和菓子作りに励んでまいります。
明日香野は、SNSやYouTubeで美味しい食品を題材に発信を続ける皆さんの取材を受け入れ、撮影に全面協力いたしました。
＜今回ご紹介させていただいた皆さん（敬称略）＞
ジョーカーグルメ【Japan Food Travel】
https://www.instagram.com/joker_gourmet/
https://www.youtube.com/@joker_gourmet
グルメちゃん（Japanfood）
https://www.instagram.com/shtv0407/
https://www.youtube.com/@foodiesheena
HAMONI JAPAN
https://www.instagram.com/hamoni_jp/
https://www.youtube.com/@hamoni_jp
コージー《Japanese food》
https://www.instagram.com/koji_japanese_food/
https://www.youtube.com/@koji_JapaneseFood
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352273/images/bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
配信元企業：明日香食品株式会社
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