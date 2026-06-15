【21LIVE】6月18日（木）より『BOYS & GIRLSグランプリ 21LIVE公式モデル出演イベント』開催！公式Webサイト掲載ライバーを決定
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月18日（木）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEを彩るモデルライバーへ！／
公式Webサイト出演をかけたランキングイベント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月18日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「LOVE」ギフト数をもとにランキングを実施。
総合ランキング上位入賞者には、21LIVE公式Webサイトに掲載される画像・動画への出演権が贈られます！
さらに、BOYS／GIRLSランキングそれぞれの1位には、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載やバナー出演、「公式ライバーになろう」ページでの特別掲載などのプライズも用意しています。
配信で積み重ねた努力を形にできる特別なランキングイベントです。
豪華プライズの獲得を目指して、ぜひご参加ください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage2】
★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月18日（木）～6月24日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼21LIVEを彩るモデルライバーへ！／
公式Webサイト出演をかけたランキングイベント
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6月18日（木）より『BOYS＆GIRLSグランプリ』を開催します。
本イベントでは、配信中に獲得した「LOVE」ギフト数をもとにランキングを実施。
総合ランキング上位入賞者には、21LIVE公式Webサイトに掲載される画像・動画への出演権が贈られます！
さらに、BOYS／GIRLSランキングそれぞれの1位には、21LIVE提携芸能プロダクション「F.Enterprise」公式サイトでのピックアップ掲載やバナー出演、「公式ライバーになろう」ページでの特別掲載などのプライズも用意しています。
配信で積み重ねた努力を形にできる特別なランキングイベントです。
豪華プライズの獲得を目指して、ぜひご参加ください！
＼プライズ詳細／
★21公式モデル★
●総合ランキング1～8位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権
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★プロフ背景★
●10万GOLD以上達成+1～3位
└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
└通常版プロフ背景
★「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351942/images/bodyimage3】
★「公式ライバーになろう」ページにて特別掲載★
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
└グランプリを勝ち取ったトップライバーとして紹介
6月18日（木）～6月24日（水）
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※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS／GIRLSランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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