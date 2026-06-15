【21LIVE】6月16日（火）より『#お中元企画 推しと一緒に沖縄そばを食べよう！』開催！ライバーとリスナーで力を合わせて沖縄そばをゲット！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月16日（火）より『#お中元企画 推しと一緒に沖縄そばを食べよう！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼推しと一緒に沖縄そばを味わおう！／
限定ガチャで楽しむお中元企画を開催
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月16日（火）より、『#お中元企画 推しと一緒に沖縄そばを食べよう！』を開催します。
本イベントでは、「オキコレ」タブの380Cガチャギフトに登場するキャラクター「そば吉」の出現数や、対象ギフトの獲得数によるランキングを実施します。
条件を達成したライバーや、ランキング1位ライバーを応援したリスナーTOP3には沖縄そばをプレゼント！
さらに、21LIVEオリジナルクッションや缶バッジなどの限定プライズも用意しています。
ライバーとリスナーが一緒に盛り上がりながら参加できる、お中元シーズンならではの特別イベントです。
限定プライズの獲得を目指して、ぜひ挑戦してみてください！
対象ギフト▼
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage2】
＞＞ライバープライズ
◇ランキング入賞
・TOP3入賞者：全16種類から選べるクッションをプレゼント
◇ボーダー達成
・そば吉35個以上出現：半生ソーキ沖縄そば（2食セット）
・そば吉20個以上出現：21オリジナル そば吉の缶バッジ
・そば吉100個以上出現：そば吉の金バッジ
・そば吉80個以上出現：そば吉の銀バッジ
・そば吉50個以上出現：そば吉の銅バッジ
＞＞リスナープライズ
◇ランキング入賞
・ランキング1位のライバーを応援したリスナーTOP3：半生ソーキ沖縄そば（2食セット）をプレゼント
◇ボーダー達成
・そば吉20個以上出現：21オリジナル そば吉の缶バッジ
・1～3位+そば吉100個以上出現：豪華ダブルプライズ！そば吉の金バッジ＆オリジナルクッション1点
・4～7位+そば吉100個以上出現：そば吉の銀バッジ
・そば吉50個以上出現：そば吉の銅バッジ
【限定ミッション】
イベント期間中は限定ミッションが登場！
380Cガチャのキャラクターを集めて、ふたご座ギフトやハートシーサーギフト、6月の誕生石パールギフトを手に入れましょう！
条件達成で、ミッションからすぐにギフト受け取り可能です。
━━━━ ＼ 開催期間 ／ ━━━━
6月16日（火）～6月18日（木）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は自動エントリーです。
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼推しと一緒に沖縄そばを味わおう！／
限定ガチャで楽しむお中元企画を開催
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6月16日（火）より、『#お中元企画 推しと一緒に沖縄そばを食べよう！』を開催します。
本イベントでは、「オキコレ」タブの380Cガチャギフトに登場するキャラクター「そば吉」の出現数や、対象ギフトの獲得数によるランキングを実施します。
条件を達成したライバーや、ランキング1位ライバーを応援したリスナーTOP3には沖縄そばをプレゼント！
さらに、21LIVEオリジナルクッションや缶バッジなどの限定プライズも用意しています。
ライバーとリスナーが一緒に盛り上がりながら参加できる、お中元シーズンならではの特別イベントです。
限定プライズの獲得を目指して、ぜひ挑戦してみてください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage2】
＞＞ライバープライズ
◇ランキング入賞
・TOP3入賞者：全16種類から選べるクッションをプレゼント
◇ボーダー達成
・そば吉35個以上出現：半生ソーキ沖縄そば（2食セット）
・そば吉20個以上出現：21オリジナル そば吉の缶バッジ
・そば吉100個以上出現：そば吉の金バッジ
・そば吉80個以上出現：そば吉の銀バッジ
・そば吉50個以上出現：そば吉の銅バッジ
＞＞リスナープライズ
◇ランキング入賞
・ランキング1位のライバーを応援したリスナーTOP3：半生ソーキ沖縄そば（2食セット）をプレゼント
◇ボーダー達成
・そば吉20個以上出現：21オリジナル そば吉の缶バッジ
・1～3位+そば吉100個以上出現：豪華ダブルプライズ！そば吉の金バッジ＆オリジナルクッション1点
・4～7位+そば吉100個以上出現：そば吉の銀バッジ
・そば吉50個以上出現：そば吉の銅バッジ
【限定ミッション】
イベント期間中は限定ミッションが登場！
380Cガチャのキャラクターを集めて、ふたご座ギフトやハートシーサーギフト、6月の誕生石パールギフトを手に入れましょう！
条件達成で、ミッションからすぐにギフト受け取り可能です。
━━━━ ＼ 開催期間 ／ ━━━━
6月16日（火）～6月18日（木）
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※本イベントへの参加は自動エントリーです。
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351904/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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