昨年好評の親子向け企画が再登場 神姫バスと山陽電車が車両基地・営業所の裏側を公開する見学ツアーを2026年8月に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、山陽電車と連携し、2026年8月4日（火）と8月20日（木）に、親子限定の「神姫バス×山陽電車 車両基地＆車庫見学ツアー」を開催します。神姫バス三田営業所と山陽電車東二見車庫を巡り、普段は立ち入ることのできない乗り物の舞台裏を見学する日帰りバスツアーです。
本ツアーでは、神姫バスの整備工場や事務所見学、アルコール検知体験、洗車体験に加え、山陽電車東二見車庫での車両基地見学や車両に乗車したままの洗車体験を実施します。夏休み期間に親子で地域交通への理解を深めながら学べる機会を提供し、公共交通を支える現場や働く人々の役割に触れることができる体験型ツアーです。
【イベント概要】
日時：
2026年8月4日（火）
2026年8月20日（木）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地274号
参加費用：
大人（中学生以上）9,700円
小学生以下6,500円
募集人数：
40名（最少催行人数34名）
体験内容：
・神姫バス三田営業所での事務所・整備工場見学
・バス洗車体験、連節ピット見学、アルコール検知体験
・山陽電車東二見車庫での車両基地見学および車両洗車体験
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/55edba8a-de83-5dc6-afa3-a7fd185d1102?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352357/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352357/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・普段は立ち入ることのできない神姫バス営業所と山陽電車車両基地を見学
・実際に使用されているアルコール検知器や整備設備に触れることができる
・バスや電車に乗車したまま洗車機を通過する特別な体験
・地域の公共交通を支える仕事や仕組みを学べる
・夏休みの自由研究や親子のお出かけにも活用できる学習型ツアー
【連携事業者の紹介】
山陽電気鉄道株式会社は、兵庫県神戸市から姫路市を結ぶ鉄道事業を中心に展開する鉄道会社です。地域住民の日常的な移動を支える公共交通機関として、沿線のまちづくりや観光振興にも取り組んでいます。今回の企画では東二見車庫を特別公開し、通常は立ち入ることのできない車両基地内部や洗車設備を案内します。神姫バス三田営業所と連携し、鉄道とバスの両方の現場を学べる機会を提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
本ツアーでは、神姫バスの整備工場や事務所見学、アルコール検知体験、洗車体験に加え、山陽電車東二見車庫での車両基地見学や車両に乗車したままの洗車体験を実施します。夏休み期間に親子で地域交通への理解を深めながら学べる機会を提供し、公共交通を支える現場や働く人々の役割に触れることができる体験型ツアーです。
【イベント概要】
日時：
2026年8月4日（火）
2026年8月20日（木）
集合場所：
JR三ノ宮駅東側神姫バス三宮東のりば
〒651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目1番地274号
参加費用：
大人（中学生以上）9,700円
小学生以下6,500円
募集人数：
40名（最少催行人数34名）
体験内容：
・神姫バス三田営業所での事務所・整備工場見学
・バス洗車体験、連節ピット見学、アルコール検知体験
・山陽電車東二見車庫での車両基地見学および車両洗車体験
申込方法：以下予約ページより申込
URL：
https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/55edba8a-de83-5dc6-afa3-a7fd185d1102?lng=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352357/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352357/images/bodyimage2】
【体験の見どころ】
・普段は立ち入ることのできない神姫バス営業所と山陽電車車両基地を見学
・実際に使用されているアルコール検知器や整備設備に触れることができる
・バスや電車に乗車したまま洗車機を通過する特別な体験
・地域の公共交通を支える仕事や仕組みを学べる
・夏休みの自由研究や親子のお出かけにも活用できる学習型ツアー
【連携事業者の紹介】
山陽電気鉄道株式会社は、兵庫県神戸市から姫路市を結ぶ鉄道事業を中心に展開する鉄道会社です。地域住民の日常的な移動を支える公共交通機関として、沿線のまちづくりや観光振興にも取り組んでいます。今回の企画では東二見車庫を特別公開し、通常は立ち入ることのできない車両基地内部や洗車設備を案内します。神姫バス三田営業所と連携し、鉄道とバスの両方の現場を学べる機会を提供します。
【Localprimeについて】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト：
https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
担当：髙田
配信元企業：神姫バス株式会社
プレスリリース詳細へ