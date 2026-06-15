日本自動車用センサー市場、2035年に51億5,000万米ドル規模へ｜CAGR6.80％で進む次世代モビリティ革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本自動車用センサー市場は、2025年の26億7,000万米ドルから2035年には51億5,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間2026年～2035年のCAGRは6.80％と見込まれています。インテリジェントセンサーとして知られるこれらのデバイスは、温度、圧力、ガス組成、速度、磁場などの車両パラメータをリアルタイムで測定・監視し、安全性・効率性・環境性能の向上を支えます。特に先進運転支援システム（ADAS）の普及により、乗用車市場のシェアは約60％に達し、日本の自動車産業における技術革新の中心的存在となっています。国内メーカーは、高精度センサーと半導体技術を駆使して、環境対応と安全性能を両立させる製品開発に注力しており、確固たる技術プロバイダーとの連携が市場成長を後押ししています。
市場を牽引する成長要因：安全性重視と技術革新
自動車の安全性に対する意識の高まりは、日本自動車用センサー市場を力強く押し上げる要因です。政府規制の強化や消費者の安全志向に応える形で、メーカーはリアルタイムで車両挙動を分析し、事故防止機能を提供できる高度なセンサーシステムを導入せざるを得ません。これには、衝突回避や車線逸脱警告、アダプティブ・クルーズ・コントロールなど、ADAS機能を支えるレーダー、LiDAR、超音波、カメラベースのセンサーが含まれます。さらに、電気自動車（EV）やハイブリッド車向けの精密制御ニーズもセンサー需要を加速させており、予測期間中の市場成長を力強く牽引しています。
【 無料サンプル 】
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最近のニュース動向（2025-2026年）
● 2025年：国内主要メーカーがADAS向けレーダーおよびLiDARの量産ラインを拡張、乗用車向けセンサー採用率が初めて60％を超える。
● 2025年末：高解像度カメラセンサーの標準搭載モデルが増加、都市部EV市場での安全機能評価が向上。
● 2026年初頭：自動運転試験車両でのLiDAR＋レーダー統合プラットフォーム実装に成功、国内外のサプライチェーン強化が進展。
市場の制約：高コストと普及の壁
一方で、LiDARや高解像度カメラなど先進センサーの開発には多額の研究開発投資が必要であり、製造コストの上昇は日本市場の成長を制約する要因となります。高性能センサーの統合は自動車価格に直接影響し、特に価格敏感層をターゲットとするメーカーにとっては採用のハードルとなります。また、製造工程の高度化や品質保証の厳格化もコスト増加を招くため、センサー技術の普及速度には一定の制約が生じる可能性があります。
主要企業のリスト：
● STMicroelectronics NV
● AMS AG
● Texas Instruments Incorporated
● TE Connectivity Ltd
● Honeywell International Inc.
● Rockwell Automation Inc.
● Siemens AG
● ABB Limited
● Omron Corporation
● NXP Semiconductors NV
● Infineon Technologies AG
市場機会：自動運転車と次世代モビリティの台頭
日本が自動運転技術の先進国として注目される中、自動運転車の開発・導入は市場拡大の最大のチャンスとなります。自動運転車は、周囲環境を正確に認識しリアルタイムで解析する高度なセンサー技術に依存しており、LiDARによる距離測定、レーダーによる悪天候下での物体検知、超音波センサーによる近距離監視、高解像度カメラによる視覚情報収集など、多様なセンサーを組み合わせて安全運転を実現します。こうした次世代車両の普及は、市場全体の成長ポテンシャルを飛躍的に高めると期待されます。
市場を牽引する成長要因：安全性重視と技術革新
自動車の安全性に対する意識の高まりは、日本自動車用センサー市場を力強く押し上げる要因です。政府規制の強化や消費者の安全志向に応える形で、メーカーはリアルタイムで車両挙動を分析し、事故防止機能を提供できる高度なセンサーシステムを導入せざるを得ません。これには、衝突回避や車線逸脱警告、アダプティブ・クルーズ・コントロールなど、ADAS機能を支えるレーダー、LiDAR、超音波、カメラベースのセンサーが含まれます。さらに、電気自動車（EV）やハイブリッド車向けの精密制御ニーズもセンサー需要を加速させており、予測期間中の市場成長を力強く牽引しています。
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最近のニュース動向（2025-2026年）
● 2025年：国内主要メーカーがADAS向けレーダーおよびLiDARの量産ラインを拡張、乗用車向けセンサー採用率が初めて60％を超える。
● 2025年末：高解像度カメラセンサーの標準搭載モデルが増加、都市部EV市場での安全機能評価が向上。
● 2026年初頭：自動運転試験車両でのLiDAR＋レーダー統合プラットフォーム実装に成功、国内外のサプライチェーン強化が進展。
市場の制約：高コストと普及の壁
一方で、LiDARや高解像度カメラなど先進センサーの開発には多額の研究開発投資が必要であり、製造コストの上昇は日本市場の成長を制約する要因となります。高性能センサーの統合は自動車価格に直接影響し、特に価格敏感層をターゲットとするメーカーにとっては採用のハードルとなります。また、製造工程の高度化や品質保証の厳格化もコスト増加を招くため、センサー技術の普及速度には一定の制約が生じる可能性があります。
主要企業のリスト：
● STMicroelectronics NV
● AMS AG
● Texas Instruments Incorporated
● TE Connectivity Ltd
● Honeywell International Inc.
● Rockwell Automation Inc.
● Siemens AG
● ABB Limited
● Omron Corporation
● NXP Semiconductors NV
● Infineon Technologies AG
市場機会：自動運転車と次世代モビリティの台頭
日本が自動運転技術の先進国として注目される中、自動運転車の開発・導入は市場拡大の最大のチャンスとなります。自動運転車は、周囲環境を正確に認識しリアルタイムで解析する高度なセンサー技術に依存しており、LiDARによる距離測定、レーダーによる悪天候下での物体検知、超音波センサーによる近距離監視、高解像度カメラによる視覚情報収集など、多様なセンサーを組み合わせて安全運転を実現します。こうした次世代車両の普及は、市場全体の成長ポテンシャルを飛躍的に高めると期待されます。