Sobagni （ソバニ）が、遠鉄百貨店で開催の 「Makers Market 2026」に出展 環境配慮型合成皮革を活かしたバッグラインナップを展開

Sobagni （ソバニ）が、遠鉄百貨店で開催の 「Makers Market 2026」に出展 環境配慮型合成皮革を活かしたバッグラインナップを展開