Sobagni （ソバニ）が、遠鉄百貨店で開催の 「Makers Market 2026」に出展 環境配慮型合成皮革を活かしたバッグラインナップを展開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352356/images/bodyimage1】
Sobagni （ソバニ）が、遠鉄百貨店で開催の
「Makers Market 2026」に出展
環境配慮型合成皮革を活かしたバッグラインナップを展開
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、遠鉄百貨店にて開催される「Makers Market 2026 ―日本の製造現場から―」に出展いたします。長年培ってきた素材開発力により、高い耐久性と実用性を両立したバッグや小物を提案します。スッキリトートやボディバッグなど、日常使いに寄り添いながら実用性とデザイン性を両立した商品ラインナップを通じて、快適でサステナブルな暮らしを発信します。
https://sobagni.jp/ethical-blog/makers-market-2026/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000107577.html
https://www.instagram.com/p/DZCPM2zmiVV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D
【開催概要】
会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）〈7日間〉
時間：午前10時～午後7時（※最終日6月30日は午後5時閉場）
会場：遠鉄百貨店 新館6階 特設会場
〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2
【主催・企画制作】
合同会社メイクスアンドシングス・町工場プロダクツ
【協力】
Co-startup Space & Community FUSE（浜松いわた信用金庫）
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「大量消費という世の中を変えていきたい」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352356/images/bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni （ソバニ）が、遠鉄百貨店で開催の
「Makers Market 2026」に出展
環境配慮型合成皮革を活かしたバッグラインナップを展開
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する高耐久合皮ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、遠鉄百貨店にて開催される「Makers Market 2026 ―日本の製造現場から―」に出展いたします。長年培ってきた素材開発力により、高い耐久性と実用性を両立したバッグや小物を提案します。スッキリトートやボディバッグなど、日常使いに寄り添いながら実用性とデザイン性を両立した商品ラインナップを通じて、快適でサステナブルな暮らしを発信します。
https://sobagni.jp/ethical-blog/makers-market-2026/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000107577.html
https://www.instagram.com/p/DZCPM2zmiVV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D
【開催概要】
会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）〈7日間〉
時間：午前10時～午後7時（※最終日6月30日は午後5時閉場）
会場：遠鉄百貨店 新館6階 特設会場
〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2
【主催・企画制作】
合同会社メイクスアンドシングス・町工場プロダクツ
【協力】
Co-startup Space & Community FUSE（浜松いわた信用金庫）
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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