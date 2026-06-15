SNSで見えた求職者のリアルな本音

年度替わりや新生活をきっかけに、転職を考え始める人も少なくありません。一方で、実際に転職へ踏み出す前には、「次の職場でうまくやっていけるか」「人間関係に馴染めるか」といった不安を感じる人もいます。 求人サービスを運営するマイスター株式会社は、SNS「Threads」にて「転職を考えたとき、最初に不安になるのはどれですか？」というアンケートを実施しました。

最多は「職場の人間関係」56％

アンケートでは、最も多かった回答が「職場の人間関係」56％でした。次いで、「後悔しないか」22％、「仕事についていけるか」17％、「給与が下がらないか」5％という結果となりました。 転職というと、給与や仕事内容が注目されやすい一方で、今回のSNSアンケートでは、職場内の人間関係に対する不安が最も多く見られました。

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転職前の不安は「条件」だけではない

給与や仕事内容は求人票で比較しやすい項目です。しかし、人間関係や職場の雰囲気は、実際に働いてみないと分かりにくい部分でもあります。 今回の結果からは、求職者が転職前に感じる不安は、条件面だけでなく、新しい環境に馴染めるかどうかにも大きく関係していることがうかがえます。

納得できる仕事選びには情報収集が重要

転職で後悔しないためには、給与や勤務地だけでなく、働き方や職場環境についてもできる限り情報を集めることが大切です。 マイスター株式会社では、地図から探せる求人サイト「MAPJOBキャリア」を運営しています。勤務地や通勤しやすさを確認しながら、自分に合った仕事を探せる環境づくりを進めています。 今後も、求職者が不安を抱えたまま転職を決めるのではなく、納得して仕事を選べるよう、情報提供とサービス改善に取り組んでまいります。

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SNSアンケート概要

実施媒体：Threads 設問：転職を考えたとき、最初に不安になるのはどれですか？ 回答数：18票

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