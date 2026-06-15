株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区、代表取締役社長：渋井 伸和)は、家族みんなの「洗う時間」に寄り添い続けてきたロングセラー『ペリカンファミリー石鹸』シリーズより、現代の肌悩みに応える2つの新しい答えとして、『ペリカンファミリー石鹸炭』『ペリカンファミリー石鹸CICA(シカ)』を発売いたしました。





ペリカンファミリー石鹸に「炭」と「CICA」が仲間入り！





■季節や時代で変化していく「家族の肌悩み」に寄り添い続ける





家族の悩みに寄り添う「ペリカンファミリー石鹸シリーズ」





『ペリカンファミリー石鹸』は2009年の誕生から17年。日本中のご家庭でご愛顧いただきシリーズ累計販売個数2,000万個*を突破いたしました。

しつこい体臭や汗臭(*1)のケアから、気になる乾燥、こだわりの泡質や香りまで。いろいろな想いに寄り添えるよう、豊富なラインナップを揃えています。

現代では、夏の深刻な暑さが社会問題になっています。酷暑を生き抜く家族の素肌をもっと労り、もっと心地よく洗い流したい。そんな願いを叶える、2つの新しい商品が仲間入りしました。









■梅雨・初夏の「乾燥によるゆらぎ・ベタつき」に、お肌のSOSに応える2つの新商品





夏の肌悩みに応える「炭」と「CICA」





画像上から：

ペリカンファミリー石鹸炭／231円(税込)

ペリカンファミリー石鹸CICA／231円(税込)





●初夏のベタつく汗や皮脂を徹底洗浄「ペリカンファミリー石鹸炭」

炭石鹸No.1(*2)ブランドの誇り：炭石鹸累計販売個数1位(*2)を誇るペリカン石鹸が、長年培った炭への技術を惜しみなく注ぎ込みました。

優れた吸着パワー：多孔質で表面積が大きく、吸着力に優れた「活性炭(*3)」を使用。頑固な毛穴汚れや、気になるニオイ汚れをしっかり吸着し、一気に洗い流します。

驚きのスッキリ感：ベタつきを残さない爽快な洗い心地で、お肌のキメを整え、つるんとなめらかな「清潔素肌」へと導きます。





ペリカンファミリー石鹸炭 1個/2個入り





■商品概要

商品名 ： ペリカンファミリー石鹸炭

価格 ： 1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)

標準重量 ： 1P 80g、2個パック 80g×2個

全成分 ： 石ケン素地、水、グリセリン、炭、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料

販売チャネル： ドラッグストア、バラエティーショップ など

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ：商品ページ https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PKSMIS&vid=PKSMISP









●季節の変わり目の乾燥によるゆらぎ肌に「ペリカンファミリー石鹸CICA(シカ)」

Wのボタニカル処方：整肌成分「CICA(ツボクサエキス)」と「ティーツリー葉エキス」を配合。湿気や暑さによりストレスを感じるデリケートなお肌を、ふわふわの泡が包み込み健やかに洗い上げます。

頑張る素肌へご自愛ケア：清らかな「グリーンハーブの香り」が、1日頑張った自分を労る穏やかなバスタイムを演出します。





ファミリー石鹸CICA 1個/2個入り





■商品概要

商品名 ： ペリカンファミリー石鹸CICA

価格 ： 1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)

標準重量 ： 1P 80g、2個パック 80g×2個

全成分 ： 石ケン素地、水、ツボクサ葉／茎エキス、

ティーツリー葉エキス、グリセリン、BG、EDTA-4Na、

エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料、酸化クロム

販売チャネル： 全国のドラッグストア、バラエティーショップ など

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ：商品ページ https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PKCIAS&vid=PKCIASP









■変わらないのは、家族と地球への想い

物価高騰が続く昨今ですが、「ペリカンファミリー石鹸」はご家族みなさまで毎日気兼ねなくお使いいただける価格設計を大切にしています。

また、お肌への優しさだけでなく、地球の未来も守りたいという想いから、中身から外側まで徹底したサステナブル設計を採用しています。

サステナブルな原料：森の植物や動物たちを守る「RSPO認証」の石鹸ベースを使用。

脱プラ！紙素材フィルム：個包装には、持続可能な未来のために、適切に管理された森林、再生資源およびその他の管理された供給源から作られたFSC(R)認証紙(*4)を使用。

植物由来のインク：石油系溶剤の低減を図る「環境配慮型インキ」として、植物由来のバイオマスインキを使用。





あなたの欲しいがきっと見つかる豊富な使用感や香りのラインナップ





■お肌の数だけ、答えがある。全7種の豊かなラインナップ

新登場の「炭」「CICA」を加え、シリーズは「選ぶ楽しさ」に満ちた全7種へ。





柿渋 ：がんばり屋の汗っかきさんに、清潔サラサラ素肌へ導く

薬用柿渋(*1)：ニオイを防いで清潔な素肌へ

馬油 ：乾燥に悩むお肌をふっくらもち肌へ導く

オリーブ ：乾燥によるごわつき肌を瑞々しく潤す

蜂蜜 ：心もしっとり、夢心地のバスタイム

【NEW】炭 ：皮脂・ニオイ汚れを徹底洗浄

【NEW】CICA ：荒れがちなお肌を健やかに保つ労りケア





(*)ファミリー石鹸シリーズ全品番 2009年12月～累計販売個数

(*1)『ファミリー石鹸 薬用柿渋(販売名：薬用石鹸IPFK)』による

(*2)泥炭石ブランド「炭配合石鹸」累計販売個数 2023年11月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

(*3)炭(洗浄補助成分)

(*4)ライセンス番号：「FSC(R) N003822」 https://fsc.org/en









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【株式会社ペリカン石鹸】

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケア石けん『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。





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