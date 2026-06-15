インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、国鉄D51形蒸気機関車 江戸印伝長財布を販売開始いたしました。









本品は日本が世界に誇る蒸気機関車、デゴイチこと「D51」の誕生90周年を記念して、JR西日本の正式な許諾のもとでおくる江戸印伝の逸品です。

なめらかで上質な黒の鹿革に松煙炭と漆を調合した黒漆で浮かび上がるのは、日本国有鉄道（国鉄）の前身である鉄道省が設計・製造した、国鉄D51形蒸気機関車の公式なトップナンバー「D51形1号機」の偉容。わが国の鉄道黄金時代を象徴する雄大な列車がどこまでも続く線路とともにデザインされ、たなびく煙をイメージした運気上昇の雲立涌文様、そして繁栄の七宝文様に動輪・煙室扉ハンドルを取り入れた吉祥の柄使いが輝かしきD51の節目を祝福します。

合計11ポケットの収納力もうれしい機能的な設計で、使い込むほどに味わいが増す江戸印伝の品格と高級感は長く愛用いただける本物の証です。





2026年6月15日(月)より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたします。

商品特設ページ：https://iei.jp/jnrclassd51/





財布中面にもD51 1の列車と線路をデザイン。





2室に分かれた札入れ。マチ付きだからお札や領収書がたっぷり入ります。小銭ポケットは大きく開くファスナー仕様だからお会計もスマート。内側のカードポケットにはD51 1のキャブ（乗務員室）側面の表記を型押し。金色に輝く引き手はD51 1のナンバープレートをイメージ。









大切な方への贈り物にも。

D51の姿を金色の箔押しであしらった特製ボックスに収めてお届け。D51１設計図のアートカードが付属します。





熟練職人が厳選した鹿革を、財布ひとつ分のサイズに断裁。その鹿革の上に型紙を乗せ、漆を均一に塗り付けます。型紙から剥がすと、革の表面に漆の模様が浮かび上がります。この立体感による手触りが、印伝の魅力のひとつとなっています。その後、温度や湿度を見極めながら、室（むろ）で数日かけて漆を硬化させます。本品は、松煙炭（松を燃やした炭）と漆を混ぜた特別な黒漆で風格あふれるD51の漆黒を表現しました。





■商品情報

商品名：国鉄D51形蒸気機関車 江戸印伝長財布

価格 ：29,800円（税込32,780円)

発売日：2026年6月15日(月)

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/jnrclassd51/

JR西日本商品化許諾済





■仕様

材質：外革＝鹿革に黒漆（江戸印伝） 裏革＝牛革 裏地＝ポリエステル 引手・ファスナー＝亜鉛合金

サイズ（約）：閉じた状態で 縦8.8×横18.3×厚さ2.3cm

生産国：中国（江戸印伝生地は日本製）

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※生地の取り方により、柄の出方が写真と多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICO は、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドで

す。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な

宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。