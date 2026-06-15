飛騨さくら座主催、『ひだ和の祭典』が2026年8月23日 (日)に岐阜県立飛騨・世界生活文化センター 飛騨芸術堂（岐阜県 高山市 千島町 ９００－１）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

飛騨高山にて和の祭典をはじめて開催！

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日本舞踊・箏曲の団体による発表と、企画ステージとして、「箏曲～古典と現代」「舞踊ショー飛騨舞踊絵巻」を上演する。 中心となるのは、岐阜県を拠点に活動する芸術家たち。 舞踊家の花柳琴臣、箏曲・三絃奏者の三輪聡美・岐阜県地歌舞伎継承者の４代目市川太三郎である。

公演概要

岐阜県を中心に活動する、日本舞踊家・演出家 花柳琴臣、箏三絃演奏家 三輪聡美、地歌舞伎継承者 四代目市川太三郎が主宰する３団体による、伝統芸能公演。 『ひだ和の祭典』 公演期間：2026年8月23日 (日) 会場：岐阜県立飛騨・世界生活文化センター 飛騨芸術堂（岐阜県 高山市 千島町 ９００－１） ■出演者 花柳琴臣 [日本舞踊家/演出家] 三輪聡美 [箏三絃演奏家] 市川太三郎[地歌舞伎継承者] ほか ■公演スケジュール 令和８年８月２３日（日） １０：３０ 開場 １１：００ 開演 １８：００ 終演予定 ■チケット料金 一般：3,000円 （全席自由・税込）

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