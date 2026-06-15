梅雨の時期は、子どもたちが外で思いきり遊ぶ機会が少なくなりがちです。室内でゆっくりと過ごす時間が増える一方で、「今日は何をして過ごそう」「子どもの有り余るエネルギーをどう発散させよう」と悩む保護者の方も少なくありません。 そんな雨の日のおうち時間は、子どもが新しい興味や才能に出会うきっかけにもなります。外に出られない日だからこそ、じっくり何かに取り組んだり、普段は触れる機会の少ないジャンルに挑戦したりすることで、思いがけない“好き”が見つかるかもしれません。 株式会社わたしのお教室が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」では、”雨の日の退屈を「夢中」に変える！親子で楽しめるオンラインレッスン特集”を公開いたしました。 本特集では、ダンスやスポーツ、音楽など、自宅にいながらプロの講師から学べるレッスンを通じて、お子さまの新しい「好き」や可能性を見つけるきっかけをお届けします。

～レッスンの一例～

https://mana-tea.jp/features/13.html

プロダンスリーグ「D.LEAGUE」で活動する、Valuence INFINITIES 【REN】個別チャットレッスン

◆このレッスンで学べること 「ダンスを習いたいけど、近くにスタジオがない」 「まずは基礎的なところからダンスを学びたい」 「トップシーンで使われる最新のムーブのコツを知りたい」 そんな悩みを抱えていませんか？ このレッスンでは、お送りいただいたお悩みとダンス動画に対し、改善策とそのムーブを自分のものにする練習ドリルなどの解説動画をお送りします。 ◆こんな方におすすめ ・ダンスを始めたばかりで、何から練習すれば良いか分からない ・自分の動きが正しいのか、客観的なアドバイスが欲しい方 ・オーディションや発表会に向けて、個別の課題を克服したい方 ・自分のダンスに「表現力」や「オリジナリティ」を加えたい方

https://mana-tea.jp/teacher/3892/lesson/1830.html

お子さまの文字の悩み解消へ、親子で学ぶペン字レッスン(平仮名、カタカナ）

◆このレッスンで学べること 基本の平仮名、カタカナを縦画、横画、反りをしっかり学ぶことができます。 幼少期からクセがつかないように、基礎をしっかり身につけ、大人の方は、今までのクセがないか、確認しながら直して綺麗に書くことができるようになります。 ◆こんな方におすすめ お子さまに字のことで説明をするのにお困りの方 クセ字で、困っている方 子供に字を教えるのが苦手な方 対象年齢(５歳～一般)

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

https://mana-tea.jp/teacher/2266/lesson/1573.html

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。 150以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。 会社名：株式会社 わたしのお教室 代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太 所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F コーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/ 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

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