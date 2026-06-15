321×エムズプロモーション(運営会社：株式会社エムズクリエイト)は、ライブ配信事務所「321.inc」とのパートナーシップ事業において、アーティスト LGYankees(エルジーヤンキース)が顧問として就任した事をきっかけに、所属ライバーの中から次世代アーティストを発掘し、音楽業界へ進出するための支援プロジェクトを本格的に開始いたします。





LGYankees





【LGYankees 顧問就任の背景】

ライブ配信市場の拡大により、歌唱力やパフォーマンスに優れたライバーが増加しています。一方で、配信から音楽業界へステップアップするための環境はまだ十分とは言えません。そこで、数多くのヒット曲制作やアーティスト育成に携わってきたLGYankeesを迎え、ライバーの新たな可能性を切り開く取り組みを推進します。









【LGYankees 実績紹介】

LGYankeesは、2000年に仙台で結成された音楽ユニットで、インディーズ1stアルバム『JOINTED 2 HOMIES』が18万枚のセールスを記録し、オリコンインディーズHIP-HOPチャート年間2位を獲得するなど、デビュー当初から高い評価を集めてきました。2007年に現在のユニット名へ改名し、2008年には「Dear Mama feat. 小田和正 / Eternal」でメジャーデビュー。異ジャンルとのコラボレーションで話題を呼びました。





続く2ndアルバム『NO DOUBT!!! -NO LIMIT-』は、ノンタイアップ作品ながら オリコン週間8位 を記録し、全国的な人気を確固たるものにしています。





アーティスト活動に加え、JUJU、HKT48、山猿、Noa、中村舞子、大山愛未(元SDN48)、熊谷育美などメジャーアーティストの楽曲制作・プロデュースも手掛けるなど、プロデューサーとしての評価も高く、小田和正、鈴木雅之、大友康平、渡辺美里、はたけ(シャ乱Q)、May J、重盛さと美、大山愛未(元SDN48)、城南海、熊谷育美、大江裕、MAY'S、CLIFF EDGEなど幅広いアーティストとコラボレーション。ヒップホップ、R&B、ポップス、レゲエ、トラップなど多彩なジャンルに対応する制作能力を持ち、2025年にはLGYankees PROJECT MICHIのプロデュースも手掛け、「I&I featuring LGYankees & Calyn Tsukishima」をリリースし、女性アーティストのmanaのプロデュースも手掛けるなど現在も精力的に活動を展開しています。





LGYankees PROJECT MICHI





mana





＜LGYankees 関連動画＞

左手に咲いたリング

https://www.youtube.com/watch?v=1EP_H7Ynk04





KO.A.KU.MA

https://www.youtube.com/watch?v=dl1DtSvMghQ





Because...

https://www.youtube.com/watch?v=EWaVUG2Cj8A









【新プロジェクトの内容】

LGYankees HIROの顧問就任により、以下の取り組みを中心とした“ライバー発アーティスト育成プロジェクト”を開始します。

・歌唱力・表現力を持つライバーの発掘

・LGYankeesによる直接プロデュース・楽曲提供

・レコーディング／MV制作／楽曲配信のサポート

・ライブイベント・音楽活動の機会創出

・音楽アーティストとしてのブランディング支援





ライブ配信をきっかけに、音楽アーティストとしてのキャリアを本格的に築くための完全バックアップ体制を構築いたします。









【LGYankees コメント】

「配信の世界から新しい才能に出会えることを楽しみにしています。

本気で音楽を志すライバーと一緒に、新しい作品を生み出し、音楽の可能性を広げていきたいと考えています。」









【ライバー・新人アーティストの募集について】

本プロジェクトへの参加を希望するライバー、または音楽活動に挑戦したい新人の応募を広く歓迎しています。歌や音楽に対する熱意を持つ方は、ぜひお問い合わせください。





★ボーカルオーディション開催ホームページ★

https://321liver.net/lgy









【会社概要】

会社名 ： 株式会社エムズクリエイト

屋号 ： 321×エムズプロモーション

岡山本社： 岡山県岡山市南区福富西1丁目4-1 SRビル1F

東京本社： 東京都北区赤羽1丁目7-9 赤羽第一葉山ビル4F

設立 ： 2014年7月1日

事業内容： ライバーマネジメント事業、SNS運用支援、配信者育成

URL ： https://321liver.net/lgy





321.incファウンダーゆうこす